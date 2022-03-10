Стали відомими шість ультимативних вимог Путіна до України
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Росія висунула Україні 6 вимог. Перші п'ять із них, як бачиться Путіну, мають бути закріплені у Конституції України.
Як інформує Цензор.НЕТ видання ZN.UA отримала ці вимоги від надійних дипломатичних джерел.
1. Відмова від руху до НАТО. Нейтральний статус України. Одним із гарантів якого готова стати Росія, яка напала на нашу країну.
2. Російська мова – друга державна. Скасування всіх законів, що її обмежують.
3. Визнання Україною Криму російським.
4. Визнання Україною незалежності ДНР та ЛНР в адміністративних межах областей (включно з нині контрольованими Україною територіями).
5. "Денацифікація". Заборона діяльності ультра-націоналістичних, нацистських та неонацистських партій та громадських організацій, скасування чинних законів про героїзацію нацистів та неонацистів.
6. "Демілітаризація України". Повна відмова від наступального озброєння, під яке при бажанні можна підвести будь-які види озброєнь.
Будь ласка, зачекайте...
реально, нехрен зеле на пусті теревені пертися
москалі !!!! ІДІТЬ НА *** !!!!
Ето мне больше нравится
2. Що таке демілітаризація
3. ХТО такі БАНДЕРІВЦІ
4. Як горить московія аж до уральських гір.
5. Які землі є СПОКОНВІЧНО УКРАЇНСЬКИМИ.!!!
6. І усі хором пошлють його нах*й....!!!
Те же москали: выдвигают ох**вшие требования.
🤣
на сутки
наши мальчики успеют их приземлить)
А не луснеш ти, виродок ?
Zалупен фюрер, иди нахуъй!
і хто ото хоче бути гарантом? отой виродок, що зветься рф? і який уже був гарантом при будапештському меморандумі? ото чмо, яке бреше як дихає і порушує усе, що тільки хоче задля власного задоволення?
1. Гаага
2.. Возврат всех территорий
3. Репарации и контрибуции
4. Украинский язык как 2й государственный во всех областях РФ ранее украинскоговорищих (до 1917г): Белгородская, Воронежская, Краснодарский край....
6. Відмова росії від свого місця постійного члена в РБ ООН на користь України.
7. Перейменування Червоної площі на "Площу Бандери".
Плєшивий навіть не зрозумів, що накоїв.... Із-за його витівок, репутація його любих МОСКАЛЯТ на 3-4 покоління підмочена.....
Кацапа в Європі/Світі і до того не дуже поважали... А після Путіна їх будуть гнати звідусіль сцяними ганчірками.....або остерігатимя і обходити, як прокажених....
1. международный суд над преступником кабаевым,
2. развал рф,
3. возврат украинских территорий, включая Белгород, Кубань, Крым,
4. выплату контрибуций Украине или распродажа имущества рф, с целью контрибуций..
Бо можна було б ще додати особистий пункт, щоб Лєна стала наложницею у гаремі *****. Воно б нічого не зіпсувало.
От тоді відповідь воно зможе отримати на САМОМУ ВИСОКОМУ РІВНІ!
Так и путин. Выдвигает условия , и говорит: "Если вы не выполните мои условия - я буду убивать людей, я буду продолжать войну!"
путин - террорист №1 в мире.
Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин.
Выдвигать условия, и , в случае невыполнения их - убивать людей!
Кінчиться що ЗСУ разом з рос. військами будуть воювати з НАТО.
1. Украина вместо России занимает место в Совете Безопасности ООН с правом вето.
2. Совет Безопасности ООН переезжает в Киев. ООН остается в США.
3. Полная ядерная "демилитаризация" России.
4. Полная "денацификация" России. Запрет ультраправых организаций в России.
5. Возвращение исконно украинских территорий - Краснодарский Край (Кубань), Белгородская, Воронежская области и др.
6. Объявление т.н. русского языка северным диалектом украинского языка (как и должно быть), и обязательно изучение украинского языка в русскоязычной среде субъектов РФ.
7. Украина вступает в НАТО.
8. США размещают ядерные системы сдерживания в Сумской, Харьковской, Донецкой и Житомирских областях.
9. Россия выплачивает репарации в размере 0.5 трлн долларов с рассрочкой в течении десяти лет по 50 млрд ежегодно.
Это первый пакет требований. Считать его официальным.
1. Нейтральний статус Пуйлостану. Вихід з усіх військових блоків на кшталт ОДКБ.
2. Російська мова - друга державна в Пуйлостані. Основними є мови суб'єктів федерації.
3. Визнання Українського Криму Пуйлостаном.
4. Визнання Пуйлостаном Українськими так званих ДНР та ЛНР в адміністративних межах областей (включно з нині контрольованими Україною територіями).
5. "Денацифікація" Пуйлостана.
6. "Демілітаризація Пуйлостана". Повна відмова від наступального озброєння, під яке при бажанні можна підвести будь-які види озброєнь.
1. арест кабаева
2. правительство переходного периода подписывает капитуляцию
3. демократические выборы в кацапстане
4. выплата репатриаций в соответствии с приговором международного трибунала
5. инкубационный период международной изоляции
6. референдум по самоопределению народов оккупированных мордором