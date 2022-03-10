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Путін (21440) вимога (17)

Стали відомими шість ультимативних вимог Путіна до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стали відомими шість ультимативних вимог Путіна до України

Росія висунула Україні 6 вимог. Перші п'ять із них, як бачиться Путіну, мають бути закріплені у Конституції України.

Як інформує Цензор.НЕТ видання  ZN.UA отримала ці вимоги від надійних дипломатичних джерел.

1. Відмова від руху до НАТО. Нейтральний статус України. Одним із гарантів якого готова стати Росія, яка напала на нашу країну.

2. Російська мова – друга державна. Скасування всіх законів, що її обмежують.

3. Визнання Україною Криму російським.

4. Визнання Україною незалежності ДНР та ЛНР в адміністративних межах областей (включно з нині контрольованими Україною територіями).

5. "Денацифікація". Заборона діяльності ультра-націоналістичних, нацистських та неонацистських партій та громадських організацій, скасування чинних законів про героїзацію нацистів та неонацистів.

6. "Демілітаризація України". Повна відмова від наступального озброєння, під яке при бажанні можна підвести будь-які види озброєнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимоги Путіна до України є неприйнятними, - Макрон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+75
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10.03.2022 23:52
+72
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10.03.2022 23:52
+70
у нас всего одно требование: пнх
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10.03.2022 23:51
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Вопрос в том «зачем создавать какие то требования к Украине,когда он прекрасно знает ,что Украина их отвергнет…»Я вижу только один ответ-ему нужна война на полное уничтожение,а затем полный контроль над Украиной ..Эти пункты только отговорка..для мировой общественности.
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11.03.2022 00:06 Відповісти
Путлеру, наверное, долаживают - все по плану идет. Армия почти разбита, завтра будем в Киеве. Может когда путлер узнает правду то застрелится?
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11.03.2022 00:06 Відповісти
Нехай краще повіситься , а то в кунсткамері доведеться до опудала воскову голову чіпляти
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11.03.2022 00:22 Відповісти
Всі 6 пунктів за русскім ваєнним карабльом

реально, нехрен зеле на пусті теревені пертися
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11.03.2022 00:09 Відповісти
Ми вимагаємо суду над нацискою клікою росіі, розброєня і ліквідаціє цієі терористичноі держави,горіть в пеклі рашиська наволоч.
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11.03.2022 00:09 Відповісти
путін !!!! ІДИ НА *** !!!!

москалі !!!! ІДІТЬ НА *** !!!!
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11.03.2022 00:10 Відповісти
Чим ближче буде наша перемога - тим більше буде у Єрмака бажання підписати якийсь папірець та відмазати росію.
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11.03.2022 00:10 Відповісти
Н.Чамберлейн, 1938: "- Я привіз вам мир"
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11.03.2022 03:34 Відповісти
Мені це нагадує псих лікарню! Психів вже спіймали, вже в робу завязують, а вони продовжують предявляти свої вимоги
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11.03.2022 00:10 Відповісти
Они еще верят в собственные преступления, ещё немного надо подождать. Слава Украине!!!!
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11.03.2022 02:27 Відповісти
просто убивать мразей пока не закончатся
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11.03.2022 00:12 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=139...
Ето мне больше нравится
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11.03.2022 00:12 Відповісти
воно не має ніякого морального права ставити ультиматуми! ультиматуми тут ставить УКРАЇНА!
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11.03.2022 00:13 Відповісти
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11.03.2022 00:13 Відповісти
Цей не відчепиться. Все тільки починається. А тим, хто вже наливає за перемогу нагадаю, що москальська армія це 2 міліона орків . ще 350 тисяч росгвардія, ще мусорня, погранці, , вагнери . Короче! Треба готуватись .
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11.03.2022 00:13 Відповісти
Ну у нас тоже не меньше можно собрать армии если всех подключить. Только не забывайте что в отличии от Украины, ***** нужно еще десятки тысяч километров границы Пидоросии охранять в том числе от китайских товарищей которые уже слюну по земле тянут
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11.03.2022 00:16 Відповісти
А може )(уйло китаєць.
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11.03.2022 00:30 Відповісти
Ваша правда, розслаблятися не можна, але зважаючи на розміри тієї країни потрібні місяці. Та всіх поліцаїв з гвардією не виведеш, бо нікому буде насєлєніє дубасити... Техніка самі бачите в якому стані. Санкції тільки ввели, а вони вже скиглять та канючать у Китаю запчастини для літаків... Так, їх багато, але ради дати не можуть тій кількості голодних переляканих телепнів та старої техніки...
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11.03.2022 00:50 Відповісти
Не треба нагадувати. Нема в них два мільйони орків. Не пішіть хню. І все дійсно закінчується.
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11.03.2022 02:11 Відповісти
Загрався у Гітлера.
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11.03.2022 00:13 Відповісти
У нас не требование, а предложение - дед, приедь в Раду и сам это фсё озвуч. Вот как тока так и сразу. А если забздишь, то извини - кому надо, тебе или нам?
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11.03.2022 00:14 Відповісти
Моль, йди на хрін! Смерть цапам!
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11.03.2022 00:14 Відповісти
Я может пропустил, он уже на *** прошёл здесь
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11.03.2022 00:15 Відповісти
УКРАЇНЦІ цьому нагуляному ублюдку покажуть; 1. Що таке деколонізація.
2. Що таке демілітаризація
3. ХТО такі БАНДЕРІВЦІ
4. Як горить московія аж до уральських гір.
5. Які землі є СПОКОНВІЧНО УКРАЇНСЬКИМИ.!!!
6. І усі хором пошлють його нах*й....!!!
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11.03.2022 00:16 Відповісти
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11.03.2022 00:22 Відповісти
Карлик дибіл
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11.03.2022 00:16 Відповісти
Мне кажется путин впал в детство. У него старческое слабоумие.
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11.03.2022 00:17 Відповісти
здається там вся країна впала в дитинство, якщо висловлюватись без матюків.
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11.03.2022 00:52 Відповісти
Москали: приезжают и толпами дохнут
Те же москали: выдвигают ох**вшие требования.
🤣
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11.03.2022 00:17 Відповісти
поменять всего с десяток дедов войні со срочниками запихнутіми ими в Украину
на сутки
наши мальчики успеют их приземлить)
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11.03.2022 00:51 Відповісти
Ого.

А не луснеш ти, виродок ?
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11.03.2022 00:17 Відповісти
У украинцев одна вымога:
Zалупен фюрер, иди нахуъй!
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11.03.2022 00:17 Відповісти
Ліліпут з Кремля - ІДИ НА Х*Й
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11.03.2022 00:18 Відповісти
тільки Макрон думає, що вимоги путіна до України є неприйнятними???

і хто ото хоче бути гарантом? отой виродок, що зветься рф? і який уже був гарантом при будапештському меморандумі? ото чмо, яке бреше як дихає і порушує усе, що тільки хоче задля власного задоволення?
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11.03.2022 00:19 Відповісти
вова ты дозвездишся
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11.03.2022 00:20 Відповісти
и зеленский после этого собирается с ним о чем-то говорить????
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11.03.2022 00:20 Відповісти
А чому він взагалі має ставити нам вимоги? Що це таке? Є таке в міжнародному законодавсті, що якейсь ***** може ставити вимоги сусідній країні?
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11.03.2022 00:20 Відповісти
так ***** на то оно и *****, что срало, срет и срать будет на любое законодательство, хоть российское, хоть украинское, хоть международное. оно возомнило себя императором земли, которое имеет право устанавливать границы, где ему вздумается, плодить гнойники, которые называются "независимыми государствами" и "маладыми республиками
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11.03.2022 01:12 Відповісти
мразь, пора тебе в ящик
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11.03.2022 00:21 Відповісти
Давайте введемо війська на територію росії, і поставимо путіну вимогу, щоб він офіційно визнав себе ******!
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11.03.2022 00:22 Відповісти
***** такие условия нарисовал как будто он уже Киев взял. Даже теоретически при взятии Киева идти на такие условия ето все равно что отказаться от Украины и всем пойти добровольно в росийские концлагеря. Поетому лучше сражаться до конца чем пойти хоть на один компромис со свихнувшимся кремлевским нацистом.
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11.03.2022 00:22 Відповісти
***** совсім втратив зв'язок з реальністю. Мабуть протверезіє коли від його армії залишиться боєздатною лише третина. І бомбити буде нікому, бо пілотів не залишиться.
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11.03.2022 00:22 Відповісти
Так и есть, ему докладывают ту реальность, которую он хочет слышать.
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11.03.2022 00:28 Відповісти
Боже!!!!! В какой реальности живет это животное????? Ему бы думать как своим бараном обьяснить окончание своей е..аной спецоперации.... А оно несет такой бред..... П..здец.....
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11.03.2022 00:24 Відповісти
Вот именно СВОИМ баранам он это и несёт. Так сказать, бред для внутреннего пользования.
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11.03.2022 00:47 Відповісти
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11.03.2022 00:27 Відповісти
Удовлетвоим в половинном размере - то есть, до локтя!
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11.03.2022 00:27 Відповісти
Наши встречные:

1. Гаага

2.. Возврат всех территорий

3. Репарации и контрибуции

4. Украинский язык как 2й государственный во всех областях РФ ранее украинскоговорищих (до 1917г): Белгородская, Воронежская, Краснодарский край....
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11.03.2022 00:27 Відповісти
і плюс вся Тюмень
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11.03.2022 00:36 Відповісти
5. Відмова росії від ядерної зброї
6. Відмова росії від свого місця постійного члена в РБ ООН на користь України.
7. Перейменування Червоної площі на "Площу Бандери".
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11.03.2022 01:00 Відповісти
Кто там поближе . ******* это ********* по затылку . Может в себя придёт . Хотя врядли.
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11.03.2022 00:27 Відповісти
Дєд - дляРУСНІстоБЄД))))
Плєшивий навіть не зрозумів, що накоїв.... Із-за його витівок, репутація його любих МОСКАЛЯТ на 3-4 покоління підмочена.....



Кацапа в Європі/Світі і до того не дуже поважали... А після Путіна їх будуть гнати звідусіль сцяними ганчірками.....або остерігатимя і обходити, як прокажених....
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11.03.2022 00:29 Відповісти
кабаев существует в настоящем бреду, от этого маньяка явно скрывают, что украинцы в Отечественной Войне 2022 против орков рф - уже выиграли, и поэтому вымога украинцев, как победителей - это
1. международный суд над преступником кабаевым,
2. развал рф,
3. возврат украинских территорий, включая Белгород, Кубань, Крым,
4. выплату контрибуций Украине или распродажа имущества рф, с целью контрибуций..
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11.03.2022 00:30 Відповісти
эх, к сожалению это не так...война идет на нашей территории, а я теперь не могу вернуться в домой в Херсон, потому что он захвачен, без боя, а Мариуполь стирают с лица земли. ну и то что у этого маньяка есть ядерное оружие, об этом тоже нельзя забывать. и он его к сожалению готов применить, до нападения я бы поверил, что это блеф, но сейчас от него можно ждать все что угодно
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11.03.2022 01:24 Відповісти
ну применит и что? бежать и сдаваться?
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11.03.2022 02:28 Відповісти
Русский корабль никогда не изменит курс..... "руль" заклинило конкретно
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11.03.2022 00:32 Відповісти
Пора его списать
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11.03.2022 05:43 Відповісти
Бункерне їбанько.
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11.03.2022 00:34 Відповісти
нашим Героям ЗСУ придется грохнуть всех орков мордора-рф, чтобы маньяку шизодному кабаеву нечем было воевать ..
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11.03.2022 00:34 Відповісти
У ***** був план ліквідації України як держави, який йому не вдалося реалізувати без війни, тому він розпочав проти українського народу війну, не рахуючись ні з якими втратами, головна мета у житті божевільного - знищити Україну і українців.
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11.03.2022 00:35 Відповісти
дЫбіл. дЫбільна країна, дЫбільний "президент" і дЫбільний народ. ще раз довели що будь які перемовини з ними це марна трата часу, тільки палити москву, витягувати цього недоношеного диктатора з бункера і привселюдно повішати на їхній й. . нній "краснай площаді"!
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11.03.2022 00:35 Відповісти
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11.03.2022 00:36 Відповісти
Просто цікаво, що ще хоче почути ЗЄ при особистих перемовинах з ******?

Бо можна було б ще додати особистий пункт, щоб Лєна стала наложницею у гаремі *****. Воно б нічого не зіпсувало.
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11.03.2022 00:39 Відповісти
8=✊==Э
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11.03.2022 00:41 Відповісти
Як винахідливо...
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11.03.2022 01:30 Відповісти
В дитинстві " голівонькою " мабуть міцно стукався - наслідки...
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11.03.2022 00:42 Відповісти
И в 1125 раз тебе отвечаем - греби на вёслах нах со своими требованиями, вслед за руцким кораблём.
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11.03.2022 00:44 Відповісти
***** теперь защечник, заочно. Может блеять дальше. **** плешивая решила, что раз у них в лапах ядерные объекты, то можно варежку разевать? Сколько президентов не меняй, а национализм, это в крови! ***** никак не допрет.
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11.03.2022 00:47 Відповісти
дайте нашому віслючку йому в очки подивитись
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11.03.2022 00:47 Відповісти
1. Нет. 2. Нет. 3. Нет. 4. Нет. 5. Нет. 6. Ееее... тоже нет!
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11.03.2022 00:48 Відповісти
Тупе х"#ло навіть не знає: з ким в Україні потрібно домовлятися про питання такого рівня...
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11.03.2022 00:54 Відповісти
Х"#лу потрібно, якщо воно тупе зуміє, звернення починати зі слів "Шановна українська громадо!..."
От тоді відповідь воно зможе отримати на САМОМУ ВИСОКОМУ РІВНІ!
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11.03.2022 01:08 Відповісти
Тоді треба збиратись нам на Колиму
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11.03.2022 00:56 Відповісти
І все? Тю - такі дрібниці... Ми вже біжимо виконувати. Уже завтра верховна рада збереться - і прийме необхідні закони. Причому прийме всі разом - одним пакетом. І назва у цього пакету буде: "Х**ЛО - ПІШЛО НА ЙЮХ"
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11.03.2022 00:56 Відповісти
Это террористы выдвигают условия и говорят: "Если вы не выполните наши условия - мы будем убивать людей!"

Так и путин. Выдвигает условия , и говорит: "Если вы не выполните мои условия - я буду убивать людей, я буду продолжать войну!"

путин - террорист №1 в мире.

Когда-то был Бен Ладен, сейчас путин.
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11.03.2022 00:57 Відповісти
Давай, Кулеба, заяви на весь мир, что это террористические методы!

Выдвигать условия, и , в случае невыполнения их - убивать людей!
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11.03.2022 00:59 Відповісти
Далі світ з полегшенням знімає санкції з росії, адже конфлікт вичерпався. Тут призначають силовиків з рос. агентури (або навіть громадян росії) і приходь бери голими руками.
Кінчиться що ЗСУ разом з рос. військами будуть воювати з НАТО.
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11.03.2022 01:06 Відповісти
А ЗАБУВ, ще громадянська війна в Україні.
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11.03.2022 01:08 Відповісти
***** - пішов нахой! ******* тебе і твою банду і будемо *******, шакал!
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11.03.2022 01:08 Відповісти
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11.03.2022 01:14 Відповісти
Можно и так:
1. Украина вместо России занимает место в Совете Безопасности ООН с правом вето.
2. Совет Безопасности ООН переезжает в Киев. ООН остается в США.
3. Полная ядерная "демилитаризация" России.
4. Полная "денацификация" России. Запрет ультраправых организаций в России.
5. Возвращение исконно украинских территорий - Краснодарский Край (Кубань), Белгородская, Воронежская области и др.
6. Объявление т.н. русского языка северным диалектом украинского языка (как и должно быть), и обязательно изучение украинского языка в русскоязычной среде субъектов РФ.
7. Украина вступает в НАТО.
8. США размещают ядерные системы сдерживания в Сумской, Харьковской, Донецкой и Житомирских областях.
9. Россия выплачивает репарации в размере 0.5 трлн долларов с рассрочкой в течении десяти лет по 50 млрд ежегодно.
Это первый пакет требований. Считать его официальным.
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11.03.2022 01:16 Відповісти
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11.03.2022 01:20 Відповісти
Я б теж запропонував Пуйлу 6 умов припинення війни:
1. Нейтральний статус Пуйлостану. Вихід з усіх військових блоків на кшталт ОДКБ.
2. Російська мова - друга державна в Пуйлостані. Основними є мови суб'єктів федерації.
3. Визнання Українського Криму Пуйлостаном.
4. Визнання Пуйлостаном Українськими так званих ДНР та ЛНР в адміністративних межах областей (включно з нині контрольованими Україною територіями).
5. "Денацифікація" Пуйлостана.
6. "Демілітаризація Пуйлостана". Повна відмова від наступального озброєння, під яке при бажанні можна підвести будь-які види озброєнь.
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11.03.2022 01:20 Відповісти
а як красиво обставлено- з надійних дипломатичних джерел. Ух ти, подивись но! Колись ДТ опублікувало ксерокопію обговорення формули Штана з резюме Козиря" Согласен", і де на цей раз теж взяла- також у агента Козиря, бо він підозрює що дипломатія вискользує з його рук. Саме головне - чим побільше вимог написати і "за куліси".
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11.03.2022 01:51 Відповісти
****** на воротник, ******* плешивый...
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11.03.2022 02:02 Відповісти
ДЕпутінІЗАЦІЯ - одна з умов
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11.03.2022 02:10 Відповісти
Решение руZкого вопроса:
1. арест кабаева
2. правительство переходного периода подписывает капитуляцию
3. демократические выборы в кацапстане
4. выплата репатриаций в соответствии с приговором международного трибунала
5. инкубационный период международной изоляции
6. референдум по самоопределению народов оккупированных мордором
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11.03.2022 06:18 Відповісти
**@@ый смешной!
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11.03.2022 06:19 Відповісти
У відповідь лише одна вимога-Здохни,падло.
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11.03.2022 06:54 Відповісти
Этот облезлый бункерный червь полностью свихнулся. Придурок конченный.
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11.03.2022 07:22 Відповісти
Ну і який сенс з Путлером вести переговори?
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11.03.2022 07:32 Відповісти
Він оточений якимись підлабузниками або агентами Китаю. Він живе у світі якого не існує, який створений оточенням. Про це казала та сама (курва) Шмеркель.
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11.03.2022 08:11 Відповісти
ТЬху,на тебе.....дурника геть тримають за 5 річнудитину або дідуся з альцгеймером??Мабуть замахало це феєричне лице кремлівської мафії (за роки правління увіровав, що він володар світу),що набудував кучу палаців для себе,своїх коханок,літаків,яхт,авто і ін.надав своєму оточенню безпрецедентне розграбовування країни,а дітки-виродки ростуть і теж хочуть і все це потрібно утримувати-мафія сама в а ***,якого монстра наростила!!!??Запросила допомоги у СВІТУ-самі не могли скинути (бояться своїх зазомбованих громадян)Погано ,що українців (найкращих)теж нищать....скажуть,пєрєгіби (знайоме).
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11.03.2022 08:26 Відповісти
Ермака і іже з ним зразу в каталажку!!!!
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11.03.2022 08:28 Відповісти
Совкова недодипломатія ніколи не була винахідливою, і шість вимог існує лише для того, щоб продавлювати основні. І їх я бачу усього дві - невступ до НАТО та визнання кримнаша, при цьому від останнього вони готові відмовитися (але не залишаючи півострів).
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11.03.2022 09:19 Відповісти
А ВОНО В НАТУРІ ПРИДУРОК, ЦЕ ТЕ САМЕ, ЩОБ СОНЦЕ СХОДИЛО НА ЗАХОДІ, БО Я ТАК ХОЧУ,
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11.03.2022 19:14 Відповісти
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