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"Велика" армія Росії виявилася вбивцями жінок і дітей, - мер Маріуполя Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють житлові масиви Маріуполя.

Про це йдеться у відеозверненні мера Маріуполя Вадима Бойченка, інформує Цензор.НЕТ.

"5-й день триває цинічна і зневажлива війна проти людства. Два дні пекла, армагеддону, які нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненої зброї, Градами, гаубицями по житлових масивах", - наголосив він.

Також, за словами Бойченка, окупанти мінують дороги "зеленого" коридору, обстрілюють маршрути, шість днів зривають доставку гуманітарного вантажу із Запоріжжя до Маріуполя, таким чином зробивши заручниками 400 тисяч городян.

"Сьогодні вони цинічно розстріляли ДСНС, кожні 30 хвилин в Маріуполь заходила авіація, працювала по житловим масивам, вбиваючи мирне населення. В цьому сьогодні велич російської армії? Це цинізм, це геноцид, який влаштувала російська армія на чолі з терористом Путіним проти мирного Маріуполя. ... Російські окупанти, цинічно, безжально і цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки. Знищують лікарні повні жінок і дітей. "Велика" армія Росії виявилася вбивцями жінок і дітей", - додав очільник міста.

Бойченко зазначив, що усі працюють над тим, що допомога прийшла до маріупольців. І вона прийде.

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Автор: Богдан Гуньковський
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11.03.2022 00:15 Відповісти
Боже, бідолашний цей хлопець. Він зараз у такому шаленому стресі перебуває, причому щосекундно. Йому просто пам'ятник за те, що він робить, треба поставити. Сподіваюся, наші хоч якось йому допомагають...
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11.03.2022 00:17 Відповісти
Ось що потрібно демонструвати на усіх засіданнях ООН , на усіх перемовина .
Це не військовий призначенець .

Це обраний маріупільцями мер !

Мер який називає армію ***** , військовими злочинцями .
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11.03.2022 00:36 Відповісти
1000% Бо завтра в біса комісія ООН буде вивчати й виправдає злочини Пуйла (( На додачу це заблокує РФ ((
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11.03.2022 00:51 Відповісти
Вето - так , а ось на рахунок "виправдання" -- не впевненний .

Головне це трибунали Германії й Іспанії . Там судді будуть швидче розбиратися й кваліфікувати військові злочини .
А комісія , це тільки комісія . Це як ТСК в ВР ... нема в них повноважень .
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11.03.2022 01:17 Відповісти
Європу цим треба століттями тикати та докоряти! Нема слів ((
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11.03.2022 00:53 Відповісти
А он из Мариуполя вещает? На мариупольских телеграм каналах пишут, что он и депутаты свалил из города до заварухи.
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11.03.2022 01:58 Відповісти
 
 