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Більшість українських олігархів знаходиться у країні, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Більшість українських олігархів знаходиться у країні, - Данілов

Переважна частина вітчизняних олігархів перебувають в Україні, зокрема Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Як інформує Цензор.НЕТ секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода

"Переважна частина олігархів знаходиться в Україні. Частина за кордоном. Це справа кожного.

Справа не в тому – олігарх він чи. Справа у тому, чи патріот він нашої країни, чи готовий він стати на її захист. Якщо так, тоді він має перебувати на території України. Якщо він зберігає свої статки десь у Лондоні і вважає, що може там відсидітися… Послухайте, війна закінчиться нашою перемогою, і я не знаю, як вони дивитимуться в очі наших дітям і громадянам".

 Секретар РНБО запевнив, що українській владі відомо, хто наразі знаходиться на території нашої держави, а хто виїхав за її межі. Зокрема, Данілов уточнив, що в Україні перебувають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський, а також "дехто інший".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже шестеро російських олігархів публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
"патриотизм" - последнее убежище игорьвлерича. Ибо за пределами Украины он моментально будет схвачен, и после длительного процесса в Канцлерском суде штата Делавер загремит минимум на пол-сотни лет в Отисвилль.
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11.03.2022 02:47
+8
Коломойський вже знову патріот.
Дежавю
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11.03.2022 02:10
+7
Цей вислів претендує стати крилатим: патриотизм - последнее убежище игорьвалерьича.
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11.03.2022 03:39
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Якщо переважна більшість це 2, то де подівся останній1. Ви ж не вважаєте що Порошенко вже не олігарх. Ще нещодавно його так називали.
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11.03.2022 02:08 Відповісти
а шо, у Порошенко есть карманные СМИ, и монополия на шоколад?
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11.03.2022 02:48 Відповісти
Ну так назвали - "дехто інший".
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11.03.2022 03:35 Відповісти
То зрозуміло. Я вам натякаю на розумові здібності людини що очолює Раду Безпеки. Дивіться. За його логікою в Україні всього 3 олігарха: тому що він каже що переважна більшість лишилась в Україні, а саме Ахмєтов та Коломойський. З цього виходить що 1 не є в Україні, інакше він би, певно, сказав що всі вони тут. Далі йде мова про «дехто іншого», ми всі розуміємо що це про Порошенка. Але ж достеменно відомо що він також знаходиться в Україні. Тепер моє питання: хто всі цілюди, що керують нашою державою, якщо Данилов є сами розумний з них?
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11.03.2022 05:14 Відповісти
Хто хоче той бачить Порошенка з дружиною в Києві кожного дня.
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11.03.2022 06:36 Відповісти
Коломойський вже знову патріот.
Дежавю
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11.03.2022 02:10 Відповісти
"патриотизм" - последнее убежище игорьвлерича. Ибо за пределами Украины он моментально будет схвачен, и после длительного процесса в Канцлерском суде штата Делавер загремит минимум на пол-сотни лет в Отисвилль.
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11.03.2022 02:47 Відповісти
Цей вислів претендує стати крилатим: патриотизм - последнее убежище игорьвалерьича.
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11.03.2022 03:39 Відповісти
а коли вони грабували тут мало не 30 років як вони дивилися нам в очі? між іншим це через них ця біда теж, хто закони під себе лобіював, хто реформи не давав зробити, хто як хробак підточував нашу економіку, з кацапами мало не цьомалися хто? А зараз пару десятків тон їди і ліків дякую аж під скакую! Стільки з України за всі ці роки висмоктали, могли би й по краще допомогти, чого коломойський не купить і не подарує Україні літаки? Ахметов теж. Їм то цілком по кишені, з голоду не помруть! Мають можливість хоч трохи реабілітуватися, але ж ні, вони знову грічкою з нами розраховуються, при чому нашою грічкою.
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11.03.2022 02:14 Відповісти
щось не бачив, щоби беніто щось варнякав проти фурерка. Та і вообще, не трогайте українських олігархів вони тоже влетіли разом з колеггами з рузге. Не встигли отпетляти. Пізно бубочка їх попередив.
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11.03.2022 02:20 Відповісти
а какой интерес игорьвалеричу дарить літаки? Это его не спасает, при любом исходе. То есть ему остаётся самостоятельного планирования своей жизни либо 800 дней, либо 2500.
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11.03.2022 02:53 Відповісти
Все вірно, крім одного: де можна купити військові літаки простому українському олігарху? Цивільні літаки ще так-сяк, а військові так просто не продаються, навіть олігархам.
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11.03.2022 03:45 Відповісти
серед "дехто інший" мається на увазі порошенко, тільки ім'я його заборонено "поминати всує" ?
ну коломойському проблеми податися у біга, Україназалишилася єдинною державю де він може почуватися безпечно. тож не потрібно ліпити з нього патріота-героя.
а що до "як вони дивитимуться в очі наших дітям і громадянам" то пане данілов не переймайтеся дуже, дивитимуться так же як і раніше - не бачучі і час від часу переїджаючи через них мерседесами.
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11.03.2022 02:18 Відповісти
Порох зайнявся звичною справою -Україну захищає. А у інших ніколи не було інтузіазму іні грошей. А тут коли друзяки з рузге будуть вимагати гроші їм потрібно бути на сторожі.
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11.03.2022 02:23 Відповісти
Шо значит "справа кожного"? Если нет 60 лет не выпускать!
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11.03.2022 02:29 Відповісти
А можно не бла бла....
А например записать что то патриотическое от обнявшихся олигархов на фоне зданий Киева.... И чтобы рядом был человек, который не пиз-дел украинцам.... Например Чмут... Остальцев... Стерненко.... Риф.... Бутусов...
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11.03.2022 02:40 Відповісти
Не треба єрничати
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11.03.2022 04:02 Відповісти
Не треба *******!
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11.03.2022 08:35 Відповісти
Бутусов?! ))
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11.03.2022 05:30 Відповісти
Стерненко?
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11.03.2022 06:39 Відповісти
А куди бородатій бабушці дітися?Він же під слідством усюди,крім України.
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11.03.2022 05:21 Відповісти
Ігорвалєріч в терообороні? Бо щось його не видно зовсім...
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11.03.2022 05:29 Відповісти
Луганський бевзь вчергове підтвердив своє реноме.
Річ не в тому,де вони знаходяться,а ЯК,ЧИМ допомагають цивільним та армії !
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11.03.2022 06:57 Відповісти
Переважна частина вітчизняних олігархів перебувають в Україні, зокрема Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.
*
в Україні перебувають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

????????????
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11.03.2022 07:45 Відповісти
Т.е. в Украине осталось 2 шт. олигархов из которых Коломойша и рад бы здрыснуть, да некуда. И оба - такие патриоты, аж страх бэрэ. Особенно Коломойша. Данилов, якбы ты съел и не звиздел. Про Порошенка ни слова. Шо, уже не олигарх? Зелёные довбни!
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11.03.2022 07:51 Відповісти
ці коломойши в окопах букавеля. це страшні бійці воюють в Карпатах.
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11.03.2022 08:04 Відповісти
Я знаю що Порох допомагає ЗСУ,
а як ЗСУ допомагає Ахметов
як ЗСУ допомагає Коломойський
як ЗСУ допомагає Фірташ
Як ЗСУ допомагає Пінчук
як ЗСУ допагають інщі олігархі України
про кацапа Новинського і так зрозуміло.

.
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11.03.2022 08:26 Відповісти
Ну Ахметов там гуманитарку передаёт, чисто символические объёмы, остальные по нулям
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11.03.2022 09:14 Відповісти
Як що людина гірше Ахметова по моралі, то це кончена людина без моралі.
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11.03.2022 16:41 Відповісти
 
 