Більшість українських олігархів знаходиться у країні, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Переважна частина вітчизняних олігархів перебувають в Україні, зокрема Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.
Як інформує Цензор.НЕТ секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода
"Переважна частина олігархів знаходиться в Україні. Частина за кордоном. Це справа кожного.
Справа не в тому – олігарх він чи. Справа у тому, чи патріот він нашої країни, чи готовий він стати на її захист. Якщо так, тоді він має перебувати на території України. Якщо він зберігає свої статки десь у Лондоні і вважає, що може там відсидітися… Послухайте, війна закінчиться нашою перемогою, і я не знаю, як вони дивитимуться в очі наших дітям і громадянам".
Секретар РНБО запевнив, що українській владі відомо, хто наразі знаходиться на території нашої держави, а хто виїхав за її межі. Зокрема, Данілов уточнив, що в Україні перебувають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський, а також "дехто інший".
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Дежавю
ну коломойському проблеми податися у біга, Україназалишилася єдинною державю де він може почуватися безпечно. тож не потрібно ліпити з нього патріота-героя.
а що до "як вони дивитимуться в очі наших дітям і громадянам" то пане данілов не переймайтеся дуже, дивитимуться так же як і раніше - не бачучі і час від часу переїджаючи через них мерседесами.
А например записать что то патриотическое от обнявшихся олигархов на фоне зданий Киева.... И чтобы рядом был человек, который не пиз-дел украинцам.... Например Чмут... Остальцев... Стерненко.... Риф.... Бутусов...
Річ не в тому,де вони знаходяться,а ЯК,ЧИМ допомагають цивільним та армії !
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в Україні перебувають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.
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а як ЗСУ допомагає Ахметов
як ЗСУ допомагає Коломойський
як ЗСУ допомагає Фірташ
Як ЗСУ допомагає Пінчук
як ЗСУ допагають інщі олігархі України
про кацапа Новинського і так зрозуміло.
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