УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5074 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
11 669 28
Білорусь (5968) війна (56389) залізниця (659) зброя (5751) Росія (47203) Центр протидії дезінформації (102)

Режим Лукашенка дозволив пересування російських ракет білоруською залізницею, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Режим Лукашенка дозволив пересування російських ракет білоруською залізницею, - Центр протидії дезінформації

Режим диктатора Лукашенка в Білорусі дозволив пересування російських ракет своєю залізницею.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами.

Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:

- головні частини ракет "Точка-У,
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Поблизу аеродрому Лунінци в Білорусі, звідки окупанти вилітають бомбити Україну, розбився літальний апарат. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
ВСЕМ ПОНЯТНО , что эти ракеты против украинцев ? Что от них погибнут дети и женщины в Украине ?

почему бы не выставить Беларуси ультиматум - если с ее территории или с севера Украины взлетят ракеты, то Киев оставит за собой технический ответ ( бомбануть по Минску к примеру)
показати весь коментар
11.03.2022 03:04
+7
Лука с ****** должны висеть на одной ветке
показати весь коментар
11.03.2022 02:09
+6
Партизаны все погибли в войну
а в Беларусь навезли кацапов , как в Крым и лугандон
НЕТ ТАМ БЕЛОРУСОВ УЖЕ
показати весь коментар
11.03.2022 02:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильно не хочуть перевозити, підорва ця лукашенко заради влади на будь-який злочин йде, а розплачуватися за це все всім білорусам прийдеться. от і не возіть, най лукашенко сам впрягається і на собі курва тягне.
показати весь коментар
11.03.2022 02:07 Відповісти
ну шож, похоже белорусы уже нарвались на репарации. Так как такого понятия как "деньги" у них не будет очень долго, то так же очень долго они нам будут отдавать сильвинитом.
показати весь коментар
11.03.2022 02:31 Відповісти
Репарации это дело такое - надо будет платить даже с последних средств. С Германии в первые послевоенные годы вытягивали последнее...
показати весь коментар
11.03.2022 04:40 Відповісти
Білоруси, добровольці. Чекаємо приємних новин. Згадуйте подвиги дідів. Багато праці не потрібно, що б пустити єшелон.
показати весь коментар
11.03.2022 02:34 Відповісти
А можно на УПРЕЖДЕНИЕ РАСХЕРЯЧИТЬ Байрактаром !
показати весь коментар
11.03.2022 08:27 Відповісти
Лука с ****** должны висеть на одной ветке
показати весь коментар
11.03.2022 02:09 Відповісти
А ещё лучше, на одной верёвке.
показати весь коментар
11.03.2022 02:17 Відповісти
Два тирана акробата
показати весь коментар
11.03.2022 02:25 Відповісти
партизаны ау ?
показати весь коментар
11.03.2022 02:25 Відповісти
Ты бы партизанам какого байрактара или джевелина для начала подогнал, из за сытого бугра, а потом аукал...
показати весь коментар
11.03.2022 09:38 Відповісти
Значить можна білорусам (якщо такі залишились в країні ) можна витягувати колію . Інструкція в гугл
показати весь коментар
11.03.2022 02:27 Відповісти
Яка бидлота, що йому Україна зробила? Горіти йому та де й Уйлу
показати весь коментар
11.03.2022 02:29 Відповісти
ну так, багато книжок писали про красних партізан і багато білорусів цим гордилися.
допоки виглядає вся та писанина була таким же фуфлом як і панфілоци на чолі з павліком морозовим і зоєй космодємянской.
показати весь коментар
11.03.2022 02:32 Відповісти
Партизаны все погибли в войну
а в Беларусь навезли кацапов , как в Крым и лугандон
НЕТ ТАМ БЕЛОРУСОВ УЖЕ
показати весь коментар
11.03.2022 02:47 Відповісти
Мразь усатая...
показати весь коментар
11.03.2022 02:47 Відповісти
Мразь усатая...
показати весь коментар
11.03.2022 02:47 Відповісти
ось мені цікаво, що білоруси не мають де придбати 200 гр. тротилу?
показати весь коментар
11.03.2022 02:50 Відповісти
"Це загрожує вибухами"... Так треба зробити, щоб не загрожувало, а вибухало.
показати весь коментар
11.03.2022 02:54 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
11.03.2022 02:55 Відповісти
ВСЕМ ПОНЯТНО , что эти ракеты против украинцев ? Что от них погибнут дети и женщины в Украине ?

почему бы не выставить Беларуси ультиматум - если с ее территории или с севера Украины взлетят ракеты, то Киев оставит за собой технический ответ ( бомбануть по Минску к примеру)
показати весь коментар
11.03.2022 03:04 Відповісти
И втянуть их в войну с мотивацией?
показати весь коментар
11.03.2022 08:28 Відповісти
Будь вы прокляты, беларуссы.
показати весь коментар
11.03.2022 03:34 Відповісти
пiшов найух кацапидло
показати весь коментар
11.03.2022 09:39 Відповісти
При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами

Амінь!
показати весь коментар
11.03.2022 04:38 Відповісти
.... кацпап створюва 5-колону по всьому світу, наші керовніки за 8 років війни так і не спромоглися створити 5-колону в расєї та Білорусі, хоча українців живе там немало. Зате опікувались 5-колоною х...йла і в депутати їх, і в міністри, і в сбу і в армію.
показати весь коментар
11.03.2022 06:54 Відповісти
Білоруси! Доки будете дозволяти рашистам бити нас в спину! Майте же кінці кінців яйця, а не бульби!
показати весь коментар
11.03.2022 07:34 Відповісти
Вступление Беларуси в войну -дело времени.
Бойня будет масштабная. Европе не уйти от этого.
показати весь коментар
11.03.2022 08:27 Відповісти
 
 