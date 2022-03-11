Режим Лукашенка дозволив пересування російських ракет білоруською залізницею, - Центр протидії дезінформації
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Режим диктатора Лукашенка в Білорусі дозволив пересування російських ракет своєю залізницею.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами.
Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:
- головні частини ракет "Точка-У,
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.
"Крім небезпеки здетонування, є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину", - йдеться в повідомленні.
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допоки виглядає вся та писанина була таким же фуфлом як і панфілоци на чолі з павліком морозовим і зоєй космодємянской.
а в Беларусь навезли кацапов , как в Крым и лугандон
НЕТ ТАМ БЕЛОРУСОВ УЖЕ
почему бы не выставить Беларуси ультиматум - если с ее территории или с севера Украины взлетят ракеты, то Киев оставит за собой технический ответ ( бомбануть по Минску к примеру)
Амінь!
Бойня будет масштабная. Европе не уйти от этого.