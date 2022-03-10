Поблизу аеродрому Лунінци в Білорусі, звідки окупанти вилітають бомбити Україну, розбився літальний апарат. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поблизу аеродрому Лунінци в Білорусі розбився літальний апарат.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть користувачі телеграму з Білорусі.
Надходить інформація, що сьогодні в районі 21:00 мешканці Лунинця чули сильний вибух та бачили яскравий спалах.
Повідомляють, що, за попередньою інформацією, в районі агломерації Кожан-Містечко впав літак або вертоліт. Наразі триває пошукова операція. Надходить інформація, що з аеродрому в Мачулищах вилетів у Лунинець гелікоптер МО РБ".
Топ коментарі
+56 Тетяна Тать
показати весь коментар10.03.2022 22:09
+29 Перехватчик
показати весь коментар10.03.2022 22:16
+27 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.03.2022 22:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
там та хрєнь наче штурвал зветься...
байдуже.
Ідея вірна, ще Миколайчук говорив "за поводом не п"ю!"
ЛОЗУНГ 12 балів
Самолет или вертолет просто был тяжелее воздуха, он упал.
10 марта 2022, 22:19 Минфин будет обслуживать госдолг РФ в рублях
Платежи в валюте возможны при условии разморозки счетов ЦБ и кабмина
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние обязательства по евробондам в Фу Блях. Так будет в случае отказа контрагентов разморозить валютные счета ЦБ и правительства, передает ТАСС.
Самолеты не летают и не ходють поезда (с) Страна 404.
а воспитатели припи*** подхалимы...