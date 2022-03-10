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Поблизу аеродрому Лунінци в Білорусі, звідки окупанти вилітають бомбити Україну, розбився літальний апарат. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поблизу аеродрому Лунінци в Білорусі розбився літальний апарат.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть користувачі телеграму з Білорусі. 

Надходить інформація, що сьогодні в районі 21:00 мешканці Лунинця чули сильний вибух та бачили яскравий спалах.

Повідомляють, що, за попередньою інформацією, в районі агломерації Кожан-Містечко впав літак або вертоліт. Наразі триває пошукова операція. Надходить інформація, що з аеродрому в Мачулищах вилетів у Лунинець гелікоптер МО РБ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

Поблизу аеродрому Лунінци в Білорусі, звідки окупанти вилітають бомбити Україну, розбився літальний апарат 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+56
ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ДЛЯ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
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10.03.2022 22:09
+29
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10.03.2022 22:16
+27
ну шо там? зовете или шо?

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10.03.2022 22:21
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ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ДЛЯ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
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10.03.2022 22:09 Відповісти
Годі пити за кермом...
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10.03.2022 22:10 Відповісти
там хіба кермо?
там та хрєнь наче штурвал зветься...

байдуже.

Ідея вірна, ще Миколайчук говорив "за поводом не п"ю!"
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10.03.2022 22:14 Відповісти
штурвал на цивільних литаках.На війскових ручка керування
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10.03.2022 22:52 Відповісти
не пий за ручкою керування

ЛОЗУНГ 12 балів
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10.03.2022 23:16 Відповісти
Напевно пісюн з ручкою керування переплутав.
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10.03.2022 23:49 Відповісти
То ж гелікоптер.
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11.03.2022 00:25 Відповісти
який прикрий "нещасний випадок"
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10.03.2022 22:17 Відповісти
ога, трохи невдобно получилося
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10.03.2022 22:21 Відповісти
Правильно казати ЯКЕ ПРИКРЕ САМОГУБСТВО ))
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11.03.2022 08:24 Відповісти
Вы что физику не учили по курсам ***** в интернете?
Самолет или вертолет просто был тяжелее воздуха, он упал.
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10.03.2022 23:13 Відповісти
бо крилами не махав?
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10.03.2022 23:14 Відповісти
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10.03.2022 22:10 Відповісти
Шкода що там не було "стратегічного військового об'єкту"
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10.03.2022 22:10 Відповісти
Долетались клоуны белорусские.
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10.03.2022 22:10 Відповісти
Літак долітався, а клоуни поки тільки в штани наклати, суки вижили злається.
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11.03.2022 08:26 Відповісти
До їхніх парашутів ще ФСБ не добралося, не встигли )
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11.03.2022 08:27 Відповісти
Хорошо горит. надеюсь, никто не выжил.
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10.03.2022 22:11 Відповісти
История одной Фу Бли !!!!!!
10 марта 2022, 22:19 Минфин будет обслуживать госдолг РФ в рублях
Платежи в валюте возможны при условии разморозки счетов ЦБ и кабмина

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние обязательства по евробондам в Фу Блях. Так будет в случае отказа контрагентов разморозить валютные счета ЦБ и правительства, передает ТАСС.
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10.03.2022 22:12 Відповісти
da da da sha vse zaimut ochered za fubljami a esho on hatel uvolitsa - ne dali
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10.03.2022 22:17 Відповісти
інша назва -дефолт
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10.03.2022 22:31 Відповісти
описка, дефолт
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10.03.2022 22:42 Відповісти
Спочатку взяти кредит на виробництво туалетної бумаги, а потім виплачувати той кредит тою самою бумагою. Як це по-росіянськи...
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10.03.2022 22:44 Відповісти
гопники просто
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10.03.2022 23:06 Відповісти
Партизаны со стингерами?
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10.03.2022 22:12 Відповісти
Адмирал "кузя "передал эстафету.
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10.03.2022 22:12 Відповісти
Ну людей там точно не було.
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10.03.2022 22:13 Відповісти
Погоджуюсь, то не люди, то нЕлюди.
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11.03.2022 08:29 Відповісти
Вейшнорські партизани?)))
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10.03.2022 22:13 Відповісти
По великому рахунку, залізничний вузол Лунінця Брестська обл. і військовий аеродром у лісі існуючий ще з часів совка, давно потрібно нищити бо вже достали.
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10.03.2022 22:13 Відповісти
Заградотряд
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10.03.2022 22:14 Відповісти
так и должно быть
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10.03.2022 22:15 Відповісти
Перегруз картошкой?
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10.03.2022 22:15 Відповісти
ну шо ты сядешь будешь делать?!))
Самолеты не летают и не ходють поезда (с) Страна 404.
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10.03.2022 22:15 Відповісти
Шукайте візитку Яроша
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10.03.2022 22:15 Відповісти
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10.03.2022 22:16 Відповісти
на нижнем фото еще и страшнее - там дети из госписа... т.е. как бы серьезно очень больные...
а воспитатели припи*** подхалимы...
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10.03.2022 22:23 Відповісти
Бульбашів заганяють на війну?
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10.03.2022 22:16 Відповісти
Вподобайка!
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10.03.2022 22:18 Відповісти
Смерть цапам!
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10.03.2022 22:18 Відповісти
А нєх#й шастать (( сидіть як миші по норах ато розліталися ((
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10.03.2022 22:19 Відповісти
не по норах а по болотах.
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10.03.2022 22:22 Відповісти
ну шо там? зовете или шо?

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10.03.2022 22:21 Відповісти
спи, утром позовём.....))))
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11.03.2022 01:23 Відповісти
вылезай, это подранок наших охотников с ПВО не дотянул до базы
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11.03.2022 01:42 Відповісти
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11.03.2022 02:12 Відповісти
-1
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10.03.2022 22:22 Відповісти
Суха позитивна статистика, тенденція в потрібному напрямку, над динамікою працюємо )
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11.03.2022 08:31 Відповісти
Надеюсь нацисты сгорели еще живыми
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10.03.2022 22:29 Відповісти
Купив курсант права водіння на літак та і ******** москальчик
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10.03.2022 22:31 Відповісти
розбився.... і якось не сумно. мабуть щось не так у них, що так весело нам
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10.03.2022 22:31 Відповісти
Через тиждень на і ппо не потрібно буде . Літаки вижмуть ресурс з ваньками ,
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10.03.2022 22:35 Відповісти
Ка -52 прегоняли из Таганрога в Зерноград, нафарширован бьІл боеприпасами и патронами, отлетался, два пилота на концерте Кобздона.
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10.03.2022 22:41 Відповісти
То воно само гепнулось. Бо перевантаження було, а ресурс вийшов.
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11.03.2022 00:31 Відповісти
Або пілотів нормальний не залишилося, або бухі були.
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11.03.2022 08:32 Відповісти
Він просто виявився важчим за повітря.
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10.03.2022 22:42 Відповісти
Точка У,не,не знаем
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10.03.2022 22:48 Відповісти
Надо подкрепление Марику.
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10.03.2022 23:02 Відповісти
И собрать всех в одном месте. Что бы не затягивать.
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10.03.2022 23:05 Відповісти
А город подумал.... А город подумал... А город подумал и на хер послал!
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11.03.2022 13:17 Відповісти
 
 