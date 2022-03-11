УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6219 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 171 18
війна (56389) Маріуполь (2820) Арестович Олексій (372)

"Все військово-політичне керівництво України вирішує зараз проблему Маріуполя як проблему номер один", - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російських військових немає сил увійти в Маріуполь.

Про це у Facebook повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"День закінчується непогано. У противника - практично без просування, якщо не рахувати просування у потойбічний світ окремих військовослужбовців та цілих підрозділів", - зазначив він.

Найскладніша ситуація зараз в Маріуполі, сказав Арестович.

"Маріуполь обклали. Сил увійти в нього у противника немає, він там весь поляже. Місто рівняють артилерією та авіацією, як колись сирійський Аллепо з двома (тими ж) цілями: змусити мирних жителів приповзти до росії на колінах, отримати приклад, посилаючись на який можна лякати решту міст: "Ви що - хочете, як у Маріуполі?!" - наголосив він.

"Триматися. Потрібно триматися, розтягуючи час і створюючи цим нові шанси на деблокаду. Все військово-політичне керівництво України вирішує зараз проблему Маріуполя як проблему номер один", - додав Арестович.

Читайте: Росія змінила тактику на "сирійський варіант", застосовуючи облогу і терор, - Арестович

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Давайте вытягивайте и деблокируйте Мариуполь, его простых жителей и защитников. Итак мы уже досточно обосрались на Югах, пора переламывать ситуацию
показати весь коментар
11.03.2022 02:49
+5
Чтобы окружить Киев нужна группировка в 50 тысяч штыков, только для окружения при полном отсутствии сопротивления со стороны ВСУ теробороны и нацгвардии, задача для мародерных сил расийской пенетрации нерешаемая даже всеми сухопутными войсками.
показати весь коментар
11.03.2022 02:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы и про то , что Киев могут окружить не забывайте . Вон оккупант уже до Броваров добрался
показати весь коментар
11.03.2022 02:44 Відповісти
Чтобы окружить Киев нужна группировка в 50 тысяч штыков, только для окружения при полном отсутствии сопротивления со стороны ВСУ теробороны и нацгвардии, задача для мародерных сил расийской пенетрации нерешаемая даже всеми сухопутными войсками.
показати весь коментар
11.03.2022 02:50 Відповісти
Не надо бравурных речей. Обстановка и так ясна . Лучше перестраховаться и не допустить разгрома пригородных городков Броваров и Борисполя .
показати весь коментар
11.03.2022 02:54 Відповісти
Давайте вытягивайте и деблокируйте Мариуполь, его простых жителей и защитников. Итак мы уже досточно обосрались на Югах, пора переламывать ситуацию
показати весь коментар
11.03.2022 02:49 Відповісти
Шапками не закидаешь, задача деблокады Мариуполя очень сложная, но я думаю что какие-то соображения у Генштаба есть.
показати весь коментар
11.03.2022 02:52 Відповісти
хрен у них собачий есть, и ничего делать не будут... город держится на героизме солдат ,,,зе шобла только видики пилит
показати весь коментар
11.03.2022 03:19 Відповісти
так ЗеШобла у нас и к войне не имеет отношения, иначе бы кабздец давно был. Благо в генштабе у нас профессионалы, а не циркачи.
показати весь коментар
11.03.2022 04:49 Відповісти
Мокшанське керівництво теж зараз вирішує проблему Маріуполя як проблему номер один. Так не достанься ж
показати весь коментар
11.03.2022 02:53 Відповісти
обсмоктую цей вислів- військово- політичний... щось на язиці лишається тільки війсковий, та щось віддаюче мертвечуком -палітічєскій .
показати весь коментар
11.03.2022 02:57 Відповісти
гниды , на фронт люсю.. и зе чмо...
показати весь коментар
11.03.2022 03:21 Відповісти
Вот на такую войну "благословил" армию мокшандии Гундяев.
показати весь коментар
11.03.2022 04:32 Відповісти
Звідки бувший позаштатний радник завгоспа канцелярії може знати, що там вище керівництво вирішує. Він навіть не є речник, щоб щось сказати від іхнього імені.
показати весь коментар
11.03.2022 06:10 Відповісти
Такие сложные ситуации проходили многие народы и страны.
давайте без истерик. От этого будет ещё хуже. Б
показати весь коментар
11.03.2022 08:05 Відповісти
 
 