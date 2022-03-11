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Прискореної процедури вступу України до ЄС не буде, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прискореної процедури вступу України до ЄС не буде, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер заявив, що відкидає прискорену процедуру вступу України до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували займатися тим, що ми дійсно вирішили в минулому", - сказав він.

Шольц послався на угоду про асоціацію, яку ЄС і Україна уклали в 2017 році і яка спрямована на поглиблення політичних і економічних зв'язків.

"Це курс, якого ми повинні дотримуватися", - сказав канцлер ФРН.

Німецький лідер натякнув, що з 27 країнами-членами ЄС уже важко досягти одностайних рішень у таких питаннях, як зовнішня, економічна та фінансова політика. Він сказав, що ЄС має продовжувати розвиватися в перспективі, "коли справа доходить до ухвалення рішень, що роблять можливими рішення більшості".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Не нужно забывать, что место в газпром уже занято....
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11.03.2022 03:15
+15
Як завжди, фашист кращий друг рашиста...
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11.03.2022 03:18
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Не нужно забывать, что место в газпром уже занято....
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11.03.2022 03:15 Відповісти
Проти Шредера відкрили кримінальну справу в Німеччині. Шольц напрігся... зжав очко.
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11.03.2022 09:00 Відповісти
пшел ты по курсу корабля, вош
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11.03.2022 03:15 Відповісти
то треба "відкинути" Шольца. Про-хуйлівські політики вже обридли. А може йому зламати ноги, опісля глибоко " озаботімся"
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11.03.2022 03:17 Відповісти
Hу, от этой ********** подстилки никто ничего другого и не ожидал.
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11.03.2022 03:17 Відповісти
Як завжди, фашист кращий друг рашиста...
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11.03.2022 03:18 Відповісти
А чому воно вирішує за всіх?
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11.03.2022 03:20 Відповісти
Вот, кстати...в Украинский Иностранный Легион едут воины со всего света. А сколько приехало из Германии, интересно?
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11.03.2022 03:22 Відповісти
не забувай, скільки там нашіх, тож є ще кадри
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11.03.2022 03:26 Відповісти
Тю, на польско-бульбашевской границе были замечены фуры из Германии (на мордор), битком набитые водой, продуктами питания... Одним словом, гуманитаркой. Раппальский сговор и молотова-риббентропа - в силе.
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11.03.2022 03:32 Відповісти
Человек 500 за роисю сражаться против бандёровцев
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11.03.2022 03:34 Відповісти
да мы уже поняли что ЕС и НАТО идут вместе с российским кораблем в одном направлении. Союз импотентов Европы и мира вот пора вам переименоваться вот так.
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11.03.2022 03:28 Відповісти
А чем помогла Германия Украине ? 5000 касок ?
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11.03.2022 03:28 Відповісти
фауст патроны и еще хотели впихнуть нам старые советские иглы которые у наших воинов взрывались бы в руках.
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11.03.2022 03:30 Відповісти
Мы аж из штанов выпрыгиваем - так хотим быть с союзе с такими как
Меркель и Шольц. Может, пора подумать про новое ЕС ?
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11.03.2022 03:40 Відповісти
Під "новим ЄС" ви маєте на увазі тайожний? Бо інших дійсних економічних союзів в географічній європі немає. Є, звичайно, ще одно дуже перспективне (без жартів) геополітичне утворення під назвою "Русь-Україна". Поки що воно існує лише в проектах креативних співробітників Офіса президента України, але по ходу нашого контрнаступу на полях війни "Русь-Україна" буде оприлюднена.
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11.03.2022 04:20 Відповісти
Новий союз на чолі з Великою Британією. Є слушна нагода прямувати в тому напрямку. І зовсім не обов'язкого в тайожний союз, як Ви пропонуєте.
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11.03.2022 07:11 Відповісти
Вже забули, як Зеленський намахав Захід з вибором голови антикорупційної прокуратури?
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11.03.2022 06:50 Відповісти
Англия, США наши союзники. ЕС, НАТО идут лесом.
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11.03.2022 03:50 Відповісти
Також Польща, Латвія, Литва, Чехія.
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11.03.2022 07:12 Відповісти
ну спасибо, благодетели, помогли так помогли, московия тут убивает каждый день
а у вас главное процедуры соблюдать, ну еще московии деньгами помочь на новое оружие
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11.03.2022 03:52 Відповісти
Ще один сатаніст.
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11.03.2022 03:57 Відповісти
Вот уже две недели мы противостоим мордору. Прошу обратить внимание в одиночку противостоим. Да, они дают нам оружие, вводят санкции и т.д. и т.п., НО... сами в войну не вступают. Даже небо не перекрывают, хотя могут это сделать, но не делают, не смотря на тысячи смертей среди гражданского населения. Почему? Мне кажется, что они считаю Украину частью россии. Ну мы типа независимые, но в составе роиси, типа такое ссср, но с таможней на границах областей. Как сейчас "днр\лнр". Вспомните как они собирались обсуждать ситуацию по Украине без самой Украины. И войну нашу воспринимают как "гражданскую". Это относится и к Грузии, все промолчали и мы тоже, и к беларуссии и к армении ко всем, кроме прибалтики. Там они не хотят оркам выход к морю давать, но та история еще с Петра 1 тянется. Так что ребята, спасение утопающих сами знаете в чьих руках
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11.03.2022 04:08 Відповісти
Мабуть, вони порахували, шо ми і так впораємось, а ще сцють втягуватись у війну з московією, знаючи, шо Україна наразі збирається військовим шляхом повертати Крим.
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11.03.2022 04:27 Відповісти
Осоюливо нічого не міняється:

ПАМ'ЯТАЙ

Коли Україна за право

життя
З катами боролась, жила

і вмирала,
І ждала, хотіла лише

співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній

борьбі
Вся сходила кров'ю і

слізьми стікала
І дружної помочі ждала

собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім

ярмі
Робила на пана і в

ранах орала,
Коли ворушились і скелі

німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві

жнива
Зібравши для ката, сама

умирала
І з голоду навіть згубила

слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в

демона зла,
Європа мовчала.

Олександр Олесь 22. 08. 1931.
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11.03.2022 08:07 Відповісти
Германия показала, на чей стороне она сейчас. Категорический отказ от эмбарго на энергетический сектор, блокировка стауса кандидата ЕС, блокировка введения секторальных санкций против финансового сектора, лобби не включения в санкционные списки сбербанка, одна из ключевых ролей в непередаче Украине бывших ГДРовских МиГов- это не полный список шагов по поддержке военных преступников.
Шагов, которые были сделаны уже после начала войны.
Те преступления, которые делала Германия в течение последних 20ти лет, блокируя дорогу Украине в евро-атлантические структуры, и оказывая максимальную поддержку рашизму, ещё предстоит расследовать на трибунале после победы над мордором
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11.03.2022 04:19 Відповісти
Да и хрен с ним. Сейчас главное от мордора отбиться, а то что Германия начинает вилят хвостом перед рашкой - так что тут удивительного? Они всегда так делали. После победы они сами захотят чтоб Украина была в ЕС
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11.03.2022 04:21 Відповісти
Що росія в ООН, що німетчина в ЕС- як вовк в овечій шкурі, вміє бекати щоб барани нічого не здогадалися.
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11.03.2022 04:39 Відповісти
Надо правильно эту информацию донести до жителей Германии т.е. избирателей: что украинцы своими телами и телами своих детей (соответствующие фото на плакатах и видео ролики + фото Путлера с усиками) могут защищать Германию от орды, защищать все ценности Евросоюза, но быть в нем по мнению дяди, который как и его все предшественники с Шредера шнирьки Путлера, не достойны.
Плакаты и ролики на нем ТВ сделают из дяди человека)

Слава Украине!
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11.03.2022 04:55 Відповісти
бувших фашистів не буває
бувають биті і перекрашені
данке шен адольф другий
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11.03.2022 06:17 Відповісти
... Штирлиц сказал всоё "фэ"
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11.03.2022 06:32 Відповісти
Шо Меркель шо Шольц два путлеровских жополиза *****
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11.03.2022 06:37 Відповісти
Боже,як хочеться цю білу сорочку вимастити гівном!!!
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11.03.2022 06:45 Відповісти
Лизун путліровської жопи - ЧМО !!!
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11.03.2022 08:24 Відповісти
 
 