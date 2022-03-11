Прискореної процедури вступу України до ЄС не буде, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер заявив, що відкидає прискорену процедуру вступу України до ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Дуже важливо, щоб ми продовжували займатися тим, що ми дійсно вирішили в минулому", - сказав він.
Шольц послався на угоду про асоціацію, яку ЄС і Україна уклали в 2017 році і яка спрямована на поглиблення політичних і економічних зв'язків.
"Це курс, якого ми повинні дотримуватися", - сказав канцлер ФРН.
Німецький лідер натякнув, що з 27 країнами-членами ЄС уже важко досягти одностайних рішень у таких питаннях, як зовнішня, економічна та фінансова політика. Він сказав, що ЄС має продовжувати розвиватися в перспективі, "коли справа доходить до ухвалення рішень, що роблять можливими рішення більшості".
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Меркель и Шольц. Может, пора подумать про новое ЕС ?
а у вас главное процедуры соблюдать, ну еще московии деньгами помочь на новое оружие
ПАМ'ЯТАЙ
Коли Україна за право
життя
З катами боролась, жила
і вмирала,
І ждала, хотіла лише
співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній
борьбі
Вся сходила кров'ю і
слізьми стікала
І дружної помочі ждала
собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім
ярмі
Робила на пана і в
ранах орала,
Коли ворушились і скелі
німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві
жнива
Зібравши для ката, сама
умирала
І з голоду навіть згубила
слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в
демона зла,
Європа мовчала.
Олександр Олесь 22. 08. 1931.
Шагов, которые были сделаны уже после начала войны.
Те преступления, которые делала Германия в течение последних 20ти лет, блокируя дорогу Украине в евро-атлантические структуры, и оказывая максимальную поддержку рашизму, ещё предстоит расследовать на трибунале после победы над мордором
Плакаты и ролики на нем ТВ сделают из дяди человека)
Слава Украине!
бувають биті і перекрашені
данке шен адольф другий