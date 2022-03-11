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Жителям окупованих територій варто "почистити" телефони, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителям населених пунктів, у які зайшли російські війська, слід видаляти з телефонів фото військової техніки окупантів та повідомлення українським військовим про її пересування.
Про це заявив позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Найголовніше, що потрібно зробити, - видалити всі фотографії російської військової техніки, всі повідомлення про те, що хтось кудись пересувається. Тому що перевіряють мобільні телефони. Навіть якщо ви допомагаєте ЗСУ, передаєте інформацію, постійно її чистіть. Перевірте фотоархів і архів усіх повідомлень, щоб там не було жодних повідомлень про пересування росвійськ. І це буде головним убезпеченням", - сказав він.
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