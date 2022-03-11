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Жителям окупованих територій варто "почистити" телефони, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жителям окупованих територій варто

Жителям населених пунктів, у які зайшли російські війська, слід видаляти з телефонів фото військової техніки окупантів та повідомлення українським військовим про її пересування.

Про це заявив позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Найголовніше, що потрібно зробити, - видалити всі фотографії російської військової техніки, всі повідомлення про те, що хтось кудись пересувається. Тому що перевіряють мобільні телефони. Навіть якщо ви допомагаєте ЗСУ, передаєте інформацію, постійно її чистіть. Перевірте фотоархів і архів усіх повідомлень, щоб там не було жодних повідомлень про пересування росвійськ. І це буде головним убезпеченням", - сказав він.

Читайте: "Все військово-політичне керівництво України вирішує зараз проблему Маріуполя як проблему номер один", - Арестович

Автор: Богдан Гуньковський
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Пожалiв вовк кобилу.
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11.03.2022 03:37 Відповісти
А мізки включити? До херсонських звертається.
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11.03.2022 06:10 Відповісти
Лучше расскажите жителям оккупированных территорий кто там на верху слил Херсонскую обл. или кто там Зеленскому внушал что на юге все классно и привозил его на учения что бы он убедился как там все "готовы". Вы вдумайтесь слить область соседствующую с Крымом которая открывает путь во всех направлениях. Николаев уже окружен со всех сторон кроме стороны Одесской области. Это так сказать последняя цитадель которая закрывает путь на Одессу, Кривой Рог, Кропивницкий и тд. Кто этот стратег что так халатно сдал Херсон?
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11.03.2022 03:51 Відповісти
Моніка і вся її команда
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11.03.2022 04:00 Відповісти
Запорожской области тоже немного осталось неоккупированной.
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11.03.2022 07:19 Відповісти
ЗЕшоблу в топку. Всю. Ничё. Держимся вместе и пэрэможэм
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11.03.2022 07:33 Відповісти
Нарешті, ідіотські призиви виходити голоруч проти танків окупантів, змінилися на породи як зберегти життя...
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11.03.2022 09:35 Відповісти
 
 