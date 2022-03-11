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МВФ більше не вважає дефолт в РФ "малоймовірною подією"

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

МВФ більше не вважає дефолт в РФ

МВФ уже не вважає малоймовірним дефолт Росії за зовнішнім боргом та прогнозує "глибоку рецесію" російської економіки через війну, розв’язану кремлем проти України, а також масштабні санкції, введені проти РФ.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Російська економіка скорочується, а рецесія в росії буде глибокою – це вже зрозуміло", - сказала вона.

За словами Георгієвої, МВФ більше не вважає російський дефолт "малоймовірною подією".

Вона також підкреслила: чим більше триватиме російська війна проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значимим вплив на її економіку.

"Але я би сказала категорично, що російська економіка переживає гостре скорочення", - додала Георгієва.

Вона також зазначила, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з Росією.

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Автор: Богдан Гуньковський
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ВВХ-ло повинно здохнути негайно!!!!!
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11.03.2022 04:01 Відповісти
Некоторые банки в Беларуси отказываются менять российские рубли на белорусские деньги или на другую валюту, а в других курс обвалился даже до одного белорусского рубля за 100 российских, сообщает «Белсат».
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11.03.2022 04:05 Відповісти
Похоже в МВФ работают пипец как профессиональные аналитики
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11.03.2022 05:54 Відповісти
Ах-хуительные !!!
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11.03.2022 06:11 Відповісти
Россию надо посадить одним местом на Спасскую башню кремля.
Куранты будут играть.
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11.03.2022 06:37 Відповісти
А звезда поворачиваться.
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11.03.2022 09:09 Відповісти
Почти по К. Марксу:
Дефолт в Рашке - объективная реальность, данная нам в ощущениях...
Дефолт РФ неизбежен, как кризис мирового империализма.
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11.03.2022 07:17 Відповісти
 
 