Найбільший банк США - JPMorgan згортає діяльність в Росії
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Найбільший за активами банківський холдинг США JPMorgan заявив, що згортає діяльність в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.
Банк також завершує всі свої зобов'язання в країні-агресорі.
Раніше банк передбачав в Россі дефолт. Відхід з ринку тільки підтверджує цю теорію.
У статті також наголошується, що вплив банку в РФ не є великим.
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Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар11.03.2022 04:41 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар11.03.2022 05:42 Відповісти Мені подобається 0
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