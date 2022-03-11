Найбільший банк США - JPMorgan згортає діяльність в Росії

Найбільший за активами банківський холдинг США JPMorgan заявив, що згортає діяльність в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.

Банк також завершує всі свої зобов'язання в країні-агресорі.

Раніше банк передбачав в Россі дефолт. Відхід з ринку тільки підтверджує цю теорію.

У статті також наголошується, що вплив банку в РФ не є великим.

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