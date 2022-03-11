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Найбільший банк США - JPMorgan згортає діяльність в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найбільший банк США - JPMorgan згортає діяльність в Росії

Найбільший за активами банківський холдинг США JPMorgan заявив, що згортає діяльність в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.

Банк також завершує всі свої зобов'язання в країні-агресорі.

Раніше банк передбачав в Россі дефолт. Відхід з ринку тільки підтверджує цю теорію.

У статті також наголошується, що вплив банку в РФ не є великим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ більше не вважає дефолт в РФ "малоймовірною подією"

Автор: Ірина Дашківська
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11.03.2022 04:41 Відповісти
Старий пірат Моган щось задрімав.... "а що, я вже тут один? ******... проспав"
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11.03.2022 05:42 Відповісти
 
 