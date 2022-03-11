Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупинила польоти до Російської Федерації через припинення страхового покриття комерційних польотів.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Air Astana з жалем повідомляє, що через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Російську Федерацію та над її територією всі польоти в даному напрямку будуть припинені", - йдеться у повідомленні.

"Просимо пасажирів скасованих рейсів звертатися за місцем придбання квитків для повернення коштів, яке буде здійснено у повному розмірі", - йдеться у повідомленні.

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