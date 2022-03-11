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Air Astana призупинила польоти до Російської Федерації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Air Astana призупинила польоти до Російської Федерації

Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупинила польоти до Російської Федерації через припинення страхового покриття комерційних польотів.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Air Astana з жалем повідомляє, що через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Російську Федерацію та над її територією всі польоти в даному напрямку будуть припинені", - йдеться у повідомленні.

"Просимо пасажирів скасованих рейсів звертатися за місцем придбання квитків для повернення коштів, яке буде здійснено у повному розмірі", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Какая прэлэсть, свинособаки даже не смогут полететь в Казахстан и насрать там, как обычно делают везде.
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11.03.2022 06:15
+13
Вчора дивився провідні європейські канали. Кажуть, що свинособаки почали масово тікати з парашії: Фінляндія, країни Балтії, близький Схід, але більше всього шокує кількість втікачів до Вірменії. До країни-бомжа - Вірменії, Карл! Уявляєте, яку дупу відчувають ватани у своєму лаптєстані, що тікають у такі недорозвинені держави як Вірменія.
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11.03.2022 06:32
+10
щось таке було..гм..аааа..ось..МИД России опубликовал кадры возвращения в Россию восьми сотрудников посольства в Северной Корее и членов их семей. Они вызвали большой резонанс - дело в том, что россиянам, чтобы вернуться домой, пришлось толкать дрезину через границу по железной дороге.
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11.03.2022 06:29
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а як же касаби ?? там іх *******
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11.03.2022 06:14 Відповісти
шо то пашло не так?
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11.03.2022 08:00 Відповісти
Какая прэлэсть, свинособаки даже не смогут полететь в Казахстан и насрать там, как обычно делают везде.
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11.03.2022 06:15 Відповісти
нехай в грузіі сруть
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11.03.2022 06:18 Відповісти
щось таке було..гм..аааа..ось..МИД России опубликовал кадры возвращения в Россию восьми сотрудников посольства в Северной Корее и членов их семей. Они вызвали большой резонанс - дело в том, что россиянам, чтобы вернуться домой, пришлось толкать дрезину через границу по железной дороге.
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11.03.2022 06:29 Відповісти
рогозіна з касманавтамі на байканур верблюдами возити будуть мабуть.
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11.03.2022 06:30 Відповісти
Вчора дивився провідні європейські канали. Кажуть, що свинособаки почали масово тікати з парашії: Фінляндія, країни Балтії, близький Схід, але більше всього шокує кількість втікачів до Вірменії. До країни-бомжа - Вірменії, Карл! Уявляєте, яку дупу відчувають ватани у своєму лаптєстані, що тікають у такі недорозвинені держави як Вірменія.
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11.03.2022 06:32 Відповісти
а там зараз буде актуальним питання Нагорного Карабаху
так що вони розумно учинюють тікаючи від війни економічної в зону конфлікту, що скоро рвоне

посіяли вітер, суки, пожнуть бурю
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11.03.2022 07:53 Відповісти
самыми красавцами оказались азербайджанцы. Все же они нам очень близки по духу. Расклад там такой. После разгрома армян в Карабахе азербайджанцы согласились на миротворческую миссию россиян, которые вошли в оставшуюся на момент перемирия за армянами территорию Карабаха. Здесь мы не станем возвращаться к тому, почему было сделано именно так, поскольку писали об этом по-горячему, просто заметим, что восток - дело тонкое и там были свои нюансы. Но на этой территории должны были находиться только вооруженные россияне и вот только что все изменилось.
Российские подразделения из «миротворческого контингента» вышли на территорию Армении и как подозревают азербайджанцы, их перебрасывают в Украину.

Поскольку подвешенное состояние этой части Карабаха не на руку Азербайджану, то его позицию можно было охарактеризовать притчей об ишаке и падишахе. Просто надо было дождаться подходящего момента. Этот момент сейчас настал, а потому им просто нельзя не воспользоваться в полной мере. И вот что на эту тему пишет сегодняшняя азербайджанская пресса.
«С полудня 8 марта и до утра 9 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалинском и Геранбойском районах из стрелкового оружия различного калибра.
https://defence-line.org/2022/03/idealnyj-moment-chast-1/
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11.03.2022 08:45 Відповісти
у Орменію можна їхати по внутрішньому паспорту. Ормяне повертаються на історичну родину
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11.03.2022 08:01 Відповісти
da potomu chto oni vsegda bili rabami rossii rabami i ostalis...tak vot ya jivu v yerevane, mne stidno za armyan
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11.03.2022 08:31 Відповісти
армєнія чекає біженців - вірмен Сімоньян і Лаврова...

АЛЕ СКОРІШЕ ВСЬОГО ВОНА ЇХ ВІД ГААГИ НЕ ВРЯТУЄ.
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11.03.2022 08:47 Відповісти
mne ochen stidno za armyanskoe pravitelstvo kotorie est rabi rossii, no narod s vami dorogie Ukrainci ya s VAMI evropeiskie partiya s Vami, Severnii Polyus s Vami, mi podderjivaem Ukraincev. bila akciya u pamyatnika Shevchenko a tak je vozle posolstva Ukraini... nenaviju nashe pravitelstvo, oni kak bili tak i ostalis rabami rossii
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11.03.2022 08:28 Відповісти
Похоже что товарищ Си настоятельно посоветовал товарищу Токаеву проявить мудрость
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11.03.2022 06:37 Відповісти
Еще не умерла и слава, и воля,

Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.

Погибнут наши враги, как роса на солнце.

Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.

Врагов всех мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братия, казацкого рода!

Слава Украине!
Geroyam Slava!
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11.03.2022 08:30 Відповісти
 
 