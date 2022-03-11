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Air Astana призупинила польоти до Російської Федерації
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Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупинила польоти до Російської Федерації через припинення страхового покриття комерційних польотів.
Про це повідомила прес-служба авіакомпанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Air Astana з жалем повідомляє, що через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Російську Федерацію та над її територією всі польоти в даному напрямку будуть припинені", - йдеться у повідомленні.
"Просимо пасажирів скасованих рейсів звертатися за місцем придбання квитків для повернення коштів, яке буде здійснено у повному розмірі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар11.03.2022 06:15
+13 Super Gut
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+10 Bob Fayn
показати весь коментар11.03.2022 06:29
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так що вони розумно учинюють тікаючи від війни економічної в зону конфлікту, що скоро рвоне
посіяли вітер, суки, пожнуть бурю
Российские подразделения из «миротворческого контингента» вышли на территорию Армении и как подозревают азербайджанцы, их перебрасывают в Украину.
Поскольку подвешенное состояние этой части Карабаха не на руку Азербайджану, то его позицию можно было охарактеризовать притчей об ишаке и падишахе. Просто надо было дождаться подходящего момента. Этот момент сейчас настал, а потому им просто нельзя не воспользоваться в полной мере. И вот что на эту тему пишет сегодняшняя азербайджанская пресса.
«С полудня 8 марта и до утра 9 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалинском и Геранбойском районах из стрелкового оружия различного калибра.
https://defence-line.org/2022/03/idealnyj-moment-chast-1/
АЛЕ СКОРІШЕ ВСЬОГО ВОНА ЇХ ВІД ГААГИ НЕ ВРЯТУЄ.
Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.
Погибнут наши враги, как роса на солнце.
Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.
Врагов всех мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братия, казацкого рода!
Слава Украине!
Geroyam Slava!