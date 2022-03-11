Група хакерів Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду та виклали у відкритий доступ понад 360 тисяч файлів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Anonymous успішно зламали і злили базу даних Роскомнагляду, федерального органу виконавчої влади Росії, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських засобів масової інформації, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", - йдеться у повідомленні Anonymous.

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