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Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду

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Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду

Група хакерів Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду та виклали у відкритий доступ понад 360 тисяч файлів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Anonymous успішно зламали і злили базу даних Роскомнагляду, федерального органу виконавчої влади Росії, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських засобів масової інформації, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", - йдеться у повідомленні Anonymous.

Також читайте: Група хакерів Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Хлоці!!
Зламайте російську залізницю! !Оце буде саме дієве!!
Це зупинить усю логістику кремля
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11.03.2022 07:50
+15
Краще білоруську залізницю, щоб потяги з ракетами перевернулись і здетонували
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11.03.2022 07:55
+7
То был бы самый крутой хак на все времена. Но там наверное интернета нет.
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11.03.2022 08:01
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Хлоці!!
Зламайте російську залізницю! !Оце буде саме дієве!!
Це зупинить усю логістику кремля
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11.03.2022 07:50 Відповісти
Краще білоруську залізницю, щоб потяги з ракетами перевернулись і здетонували
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11.03.2022 07:55 Відповісти
То был бы самый крутой хак на все времена. Но там наверное интернета нет.
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11.03.2022 08:01 Відповісти
Там bulba.net .
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11.03.2022 08:07 Відповісти
Наївні! Регулювання на залізниці проводять або в ручну, або ще совєцькими реле. Ламати хакерам там просто нема чого. Інша справа партизани.
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11.03.2022 08:26 Відповісти
РЖД базу слили ещё 2а года назад тоже украинцы
а вот база данных Роскомнадзора вес у неё внушительный всего 820 гигов
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11.03.2022 09:36 Відповісти
820 гигов
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11.03.2022 09:38 Відповісти
А лучше две ,и рашистскую и белорусскую !
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11.03.2022 07:59 Відповісти
Спасибл, анонимусы!!
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11.03.2022 08:06 Відповісти
понад 360 тисяч файлів?тепер треба розбирати ті файли?
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11.03.2022 08:21 Відповісти
 
 