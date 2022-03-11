Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду
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Група хакерів Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду та виклали у відкритий доступ понад 360 тисяч файлів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Anonymous успішно зламали і злили базу даних Роскомнагляду, федерального органу виконавчої влади Росії, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських засобів масової інформації, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", - йдеться у повідомленні Anonymous.
Топ коментарі
+27 Eugen Konovalenko 5e17cf20
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+15 vadyan
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+7 Alex Kalita
показати весь коментар11.03.2022 08:01
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Зламайте російську залізницю! !Оце буде саме дієве!!
Це зупинить усю логістику кремля
а вот база данных Роскомнадзора вес у неё внушительный всего 820 гигов