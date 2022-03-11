Українці продемонстрували мужність і майстерність у боротьбі з Путіним, - Гарріс

Народ України продемонстрував надзвичайну мужність і майстерність у боротьбі проти путінської війни та російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Tвітері повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

"Вони (українці. – Ред.) показали надзвичайну мужність, майстерність, свою готовність і, так, здатність боротися проти путінської війни та російської агресії", - написала вона.

За словами Гарріс, США на знак солідарності з Україною зробить усе, щоб забезпечити необхідним гуманітарні та безпекові потреби українського народу.

Раніше Гарріс заявила, що Росія заплатить високу ціну за агресію в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать підтримувати народ України, - віцепрезидент Гарріс