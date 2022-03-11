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Українці продемонстрували мужність і майстерність у боротьбі з Путіним, - Гарріс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Українці продемонстрували мужність і майстерність у боротьбі з Путіним, - Гарріс

Народ України продемонстрував надзвичайну мужність і майстерність у боротьбі проти путінської війни та російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Tвітері повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

"Вони (українці. – Ред.) показали надзвичайну мужність, майстерність, свою готовність і, так, здатність боротися проти путінської війни та російської агресії", - написала вона.

За словами Гарріс, США на знак солідарності з Україною зробить усе, щоб забезпечити необхідним гуманітарні та безпекові потреби українського народу.

Раніше Гарріс заявила, що Росія заплатить високу ціну за агресію в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать підтримувати народ України, - віцепрезидент Гарріс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Стою на подвірї та пю каву, дивлюся на океан, так потрібно надати підтримку Україні.

Все надала, йду на пляж.
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11.03.2022 08:22
+11
Народ України продемонстрував надзвичайну мужність і майстерність у боротьбі проти путінської війни та російської агресії.

---

А США и ЕС - наоборот...
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11.03.2022 08:21
+10
США і Британія допомагають нам як можуть, навіть собі на шкоду. А ось жабоїди, бюргери, мадяри, австріяки - це кацапські повії.
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11.03.2022 08:34
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Народ України продемонстрував надзвичайну мужність і майстерність у боротьбі проти путінської війни та російської агресії.

---

А США и ЕС - наоборот...
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11.03.2022 08:21 Відповісти
США і Британія допомагають нам як можуть, навіть собі на шкоду. А ось жабоїди, бюргери, мадяри, австріяки - це кацапські повії.
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11.03.2022 08:34 Відповісти
Ти чого в інеті відсиджуєшся? Йди валити свого вусатого чорта!
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11.03.2022 08:38 Відповісти
Стою на подвірї та пю каву, дивлюся на океан, так потрібно надати підтримку Україні.

Все надала, йду на пляж.
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11.03.2022 08:22 Відповісти
менше б ти кизділа а більше пакувала зброю..
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11.03.2022 08:23 Відповісти
То были постоянные озабоченности, а теперь невероятные удивления! Небо над Украиной когда закроете!?
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11.03.2022 08:23 Відповісти
Т.е. когда вступят в войну с рабссеей? Вы это хотели сказать?
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11.03.2022 08:26 Відповісти
коли путлер вальне по нью йорку
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11.03.2022 08:25 Відповісти
США також проявило неабияку мужність - надало нам літаки та ПВО (сарказм). В штанях не мокро, панове американці?
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11.03.2022 08:26 Відповісти
Про захід цього сказати не можна .
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11.03.2022 08:28 Відповісти
А США, на жаль, показали свою сцикливість перед рашенфюрером!
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11.03.2022 08:31 Відповісти
США не хоче ризикувати народом, другий сорт максимально повинен постраждати.
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11.03.2022 08:34 Відповісти
США вже двічі витягувала Європу з двох світових війн, загинуло багато американців, канадійців, австралійців. Тепер ще одна війна, навіщо їм це здалося?
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11.03.2022 08:42 Відповісти
Тому що європа не другий сорт, як найбільше має полягти другого сорту, щоб нормальних людей полягло менше.
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11.03.2022 08:45 Відповісти
Ти, kurva, на кого ставку поставила? А бідон на кого?
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11.03.2022 08:33 Відповісти
США та НАТО надіються, що ми будемо воювати тут до останнього українці, до самознищення, вимотуючи сили росіян, схоже на те.... чужими руками легко жар загрібати....А самі сцять зцепитися з росіянами. Добре, що хоч наших біженців приймають.
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11.03.2022 08:34 Відповісти
Пішла за кораблем
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11.03.2022 08:38 Відповісти
Поясніть мені і мільйонам американцям, якого хєра американська армія має воювати за нас?!! Чому ніхто із зрадофілів не задає питання найвеличнішому: де новітнє ппо, про, яке мало бути закуплено для української армії за останні два роки? Де ракетні комплекси сапсан і нептун - чому їх немає у ЗСУ? Чом замість придбання озброєння, останні два роки будували дороги?!!
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11.03.2022 08:39 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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11.03.2022 08:40 Відповісти
Зараз має все змінитись.
дійсно захід зволікав, але в них були підстави.
Західні аналітики давали три доби нам, американці боялись, що зброя потрапить до орків. Так вже було в афгані і т.д.
Але зараз в них зовсім інше ставлення до наших людей. До ЗСУ.
Вони не очикували, що ми не стільки довго протримаємось, скільки зможемо використовувати так ефективно надану нам зброю. А зараз ще кучу техніки в московитів відібрали і взяли її собі на озброєння.
Все буде Україна!
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11.03.2022 10:35 Відповісти
 
 