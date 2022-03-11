Українці продемонстрували мужність і майстерність у боротьбі з Путіним, - Гарріс
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Народ України продемонстрував надзвичайну мужність і майстерність у боротьбі проти путінської війни та російської агресії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Tвітері повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс.
"Вони (українці. – Ред.) показали надзвичайну мужність, майстерність, свою готовність і, так, здатність боротися проти путінської війни та російської агресії", - написала вона.
За словами Гарріс, США на знак солідарності з Україною зробить усе, щоб забезпечити необхідним гуманітарні та безпекові потреби українського народу.
Раніше Гарріс заявила, що Росія заплатить високу ціну за агресію в Україні.
Топ коментарі
+13 Василий Васильевич 6042226e
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+11 Don Dorcha
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+10 Super Gut
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А США и ЕС - наоборот...
Все надала, йду на пляж.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
дійсно захід зволікав, але в них були підстави.
Західні аналітики давали три доби нам, американці боялись, що зброя потрапить до орків. Так вже було в афгані і т.д.
Але зараз в них зовсім інше ставлення до наших людей. До ЗСУ.
Вони не очикували, що ми не стільки довго протримаємось, скільки зможемо використовувати так ефективно надану нам зброю. А зараз ще кучу техніки в московитів відібрали і взяли її собі на озброєння.
Все буде Україна!