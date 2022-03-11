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Інтерпол відмовився виключати Росію, але ввів спецпроцедуру для її запитів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Інтерпол відмовився виключати Росію, але ввів спецпроцедуру для її запитів

Інтерпол не виключатиме Росію. Натомість він запроваджує процедуру спеціального контролю російських заявок на розшук, йдеться в заяві організації.

У заяві сказано, що мандат Інтерполу не містить введення санкцій або вживання каральних заходів, а у статуті організації не має положень про зупинення або виключення країни-члена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Водночас "щоб запобігти будь-якому потенційному неправомірному використанню каналів Інтерполу щодо осіб, які перебувають у межах або за межами конфлікту в Україні", виконком організації вжив посилених заходів нагляду та моніторингу щодо Росії.

Московське бюро Інтерполу відтепер позбавлене права надсилати заявки безпосередньо до країн-членів організації. Натомість заявки надходитимуть до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу, і лише якщо заявка буде визнана правомірною, Генеральний секретаріат сам розішле її іншим країнам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію вимагають виключити з Інтерполу

Зазначено, що Інтерпол у разі потреби може вжити додаткових заходів у терміновому порядку.

Інтерпол також висловив "найглибше співчуття та скорботу" у зв'язку із загибеллю та стражданнями людей в Україні.

8 березня Велика Британія запропонувала виключити Росію з Інтерполу.
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Топ коментарі
+11
ще одні ссикуни
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11.03.2022 08:46
+9
Половина Интерпола прикормленны рашей- баньки, проститутки , гроши
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11.03.2022 08:48
+9
Нє-нє... то політичне. Коли на рашці буде зміна влади, то можна буде інтерпол оперативно підключити для видачі ***** під трибунал. Якщо закрити бюро зараз, то потім втратиться багато часу на відновлення. Інформацію їм зараз дозуватиуть, триматимуть на підсосі. Інтерпол це не Макдональдс, він булочками не торгує.
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11.03.2022 08:53
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ще одні ссикуни
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11.03.2022 08:46 Відповісти
Нє-нє... то політичне. Коли на рашці буде зміна влади, то можна буде інтерпол оперативно підключити для видачі ***** під трибунал. Якщо закрити бюро зараз, то потім втратиться багато часу на відновлення. Інформацію їм зараз дозуватиуть, триматимуть на підсосі. Інтерпол це не Макдональдс, він булочками не торгує.
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11.03.2022 08:53 Відповісти
Когда интерпол ***** в розыск объявит?
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11.03.2022 08:47 Відповісти
Половина Интерпола прикормленны рашей- баньки, проститутки , гроши
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11.03.2022 08:48 Відповісти
Розігнати це корумповане кодло!!!
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11.03.2022 08:55 Відповісти
Штаб-квартира в Лионе, Франция.
************* сраные, ничего удивительного...
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11.03.2022 08:55 Відповісти
Как в той пословице - вода дырочку найдет, как и русские деньги. Кто-то проникся пониманием проблем кацапни, не бескорыстно. Вот если прокуратура страны нахождения интерпола начнет проверку на коррупционную составляющую, как улучшилось материальное положение лиц, принимающих это решение, то сразу вопрос об исключении оркостана решится.
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11.03.2022 09:03 Відповісти
А що раніше бажання рашки виконували по спецпрограмі,а не по протоколу.
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11.03.2022 09:31 Відповісти
Найворожа до України міжнародна організація, керівництво якої повністю на подсосі у кацапів, з якої треба було вийти вже дуже давно.
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11.03.2022 10:35 Відповісти
Дуже принципово і справедливо!!!!!!!!!
А хто буде розшукувати злочинців на території Мордора??? Зрозуміло що путінців влни зараз не видадуть але неза горами час "Ч".
А справедливо що запити Мордора треба фільтрувати, бо у ********** воюють з власним народом.
Те саме треба зробити з Лукавими білорусами...
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11.03.2022 11:50 Відповісти
Тошно от таких новостей. Орать у всех есть сила, а принимать решения нет. Нам действительно нужна независимость. Тошно быть рядом с обычным европейцем, который говорит, вы ж голодранцы, вам все США и ЕС дали. Нахрен вы нам нужны. Вот реально, просто отвратительно такое слушать. Мы только сами можем выгрызть свою свободу!
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11.03.2022 16:07 Відповісти
 
 