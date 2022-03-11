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Росія не досягла запланованих цілей через сильний опір України, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія не досягла запланованих цілей через сильний опір України, - британська розвідка

Дуже малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За їхніми даними, російські сухопутні війська продовжують досягати обмеженого прогресу.

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"Проблеми матеріально-технічного забезпечення, які гальмували просування Росії, зберігаються, як і сильний опір України", – йдеться у повідомленні.

Росія, ймовірно, прагне перезавантажити свої сили для відновлення наступальної діяльності найближчими днями. Це може включати операції проти Києва, додають у розвідці.
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ну, з такими помічниками ще не вечір....потягнете резину з ПВО - можливо і досягне.
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11.03.2022 09:05 Відповісти
А що вони не дали вам захист від атак з неба? Чим ви тоді воюєте,комками асфальту.
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11.03.2022 09:34 Відповісти
тим, що ще залишилось від Радянського Союзу, отим і воюємо в небі.
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11.03.2022 09:39 Відповісти
Воюють здебільшого тим, що було - С-300, Бук, та інше. ПЗРК проти гвинтокрилів та СУ-25.
Я б на вашому місці не ліз, якщо нічого в цьому не тямите.
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11.03.2022 09:40 Відповісти
Тоді ви не лізте в це,так як підриваєте віру в допомогу всього світу. Відео говорять про друге і під крилами авіації зброя не вашого зразку. Україна понад усе
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11.03.2022 10:14 Відповісти
Ще раз, якщо немає тями, не треба лізти.
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11.03.2022 10:31 Відповісти
Підриває віру оце На польсько-білоруському кордоні розповідають, що із ЄС на расєю прямують гуманітарні конвої https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 10:32 Відповісти
No shit! Really?!
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11.03.2022 09:09 Відповісти
і які ваші дії? Ви би хоч пшольца і ********* приструнили трохи!
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11.03.2022 09:12 Відповісти
не пора ли спеть что то о крымском мосте думаю поняли
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13.03.2022 11:27 Відповісти
 
 