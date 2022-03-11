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Росія не досягла запланованих цілей через сильний опір України, - британська розвідка
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Дуже малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За їхніми даними, російські сухопутні війська продовжують досягати обмеженого прогресу.
"Проблеми матеріально-технічного забезпечення, які гальмували просування Росії, зберігаються, як і сильний опір України", – йдеться у повідомленні.
Росія, ймовірно, прагне перезавантажити свої сили для відновлення наступальної діяльності найближчими днями. Це може включати операції проти Києва, додають у розвідці.
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Я б на вашому місці не ліз, якщо нічого в цьому не тямите.