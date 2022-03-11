Росія не досягла запланованих цілей через сильний опір України, - британська розвідка

Дуже малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За їхніми даними, російські сухопутні війська продовжують досягати обмеженого прогресу.

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"Проблеми матеріально-технічного забезпечення, які гальмували просування Росії, зберігаються, як і сильний опір України", – йдеться у повідомленні.

Росія, ймовірно, прагне перезавантажити свої сили для відновлення наступальної діяльності найближчими днями. Це може включати операції проти Києва, додають у розвідці.