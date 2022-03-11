Через вторгнення РФ до України "Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

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