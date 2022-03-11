3 881 8
"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через вторгнення РФ до України "Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Super Gut
показати весь коментар11.03.2022 09:21 Відповісти Мені подобається 1
Amaev. Rezvan
показати весь коментар11.03.2022 09:34 Відповісти Мені подобається 3
walshebneg
показати весь коментар11.03.2022 09:42 Відповісти Мені подобається 0
Oleksandr Yevtushenko
показати весь коментар11.03.2022 10:42 Відповісти Мені подобається 0
Dmitri 18251fb2
показати весь коментар11.03.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 0
Підлога Маккартні
показати весь коментар11.03.2022 09:35 Відповісти Мені подобається 0
Oleksandr Yevtushenko
показати весь коментар11.03.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 0
хрен
показати весь коментар11.03.2022 11:33 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...