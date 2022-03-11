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"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через вторгнення РФ до України "Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії. 

"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з Запорізькою АЕС, - "Енергоатом"

Автор: Ірина Дашківська
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А бітум будуть продовжувати купляти в парашії для великого будівництва?
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11.03.2022 09:21 Відповісти
Интересная ситуация складывается. Westinghouse закупал ядерное топливо на россии. А теперь, вынужден менять продавцов. Цена на электроэнергию от этого снизится или нет?
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11.03.2022 09:34 Відповісти
а где теперь он купит? в Штатах уран не обогащается, стратегическая ошибка, но факт (Большая страна может позволить себе большие ошибки)
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11.03.2022 09:42 Відповісти
Не ядерне паливо, а збагачений уран, і не у рашки в у Казахстану.
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11.03.2022 10:42 Відповісти
Не гони. Американцы поставляют MOX сборки. Плутоний в них из наших боеголовок..
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11.03.2022 11:03 Відповісти
А шо там з Чонобилем? лишилось півтори години як диспетчер чи хто там накатав рапорт, шо лишилось дві доби, як вимкнуться генератори? Чи то просто були лякалки і нічого там з тим паливом не трапиться?
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11.03.2022 09:35 Відповісти
Це не рішення совкового Енергоатому, а ситуація, що склалася. Тепер треба прискорювати процес переходу на збірки вестинхауз і думати, як керувати запасами кацапських збірок, у т.ч. захоплених на ЗАЕС.
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11.03.2022 10:41 Відповісти
довго ж ви думали.. як і кучма...
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11.03.2022 11:33 Відповісти
 
 