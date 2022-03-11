Унаслідок обстрілу окупантами села на Сумщині загинули дві особи, - Живицький
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У ніч на 11 березня російські окупаційні війська обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє глава Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram.
"Загинуло двоє місцевих мирних мешканців: Василь Маслюк (приліт у двір) та Валерій Суханов (осколкове)".
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Костя Колмогоров
показати весь коментар11.03.2022 11:48 Відповісти Мені подобається 0
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