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Унаслідок обстрілу окупантами села на Сумщині загинули дві особи, - Живицький

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У ніч на 11 березня російські окупаційні війська обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє глава Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram.

"Загинуло двоє місцевих мирних мешканців: Василь Маслюк (приліт у двір) та Валерій Суханов (осколкове)".

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Автор: Наталя Джума
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На Сумшіні працює ретельна м'ясорубка. Ворог перед посівною перетворюється в добрива.
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11.03.2022 11:48 Відповісти
 
 