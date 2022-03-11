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Міноборони РФ визнало удари по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську
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Російські військові визнали, що вранці 11 березня завдали ударів по військових аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав представник міноборони Росії Ігор Конашенков.
"Вранці 11 березня високоточною зброєю великої дальності завдано удару по об'єктах військової інфраструктури України. Виведено з ладу військові аеродроми у Луцьку та Івано-Франківську", — заявив Конашенков.
Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи. Зараз на місці події працюють військові та ДСНС. Крім того, кілька вибухів пролунали у Луцьку. Нині ліквідується пожежа. Всі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби.
Топ коментарі
+14 ex_ukrweb
показати весь коментар11.03.2022 10:03
+14 экзорцист
показати весь коментар11.03.2022 10:11
+12 Марина Покаместова
показати весь коментар11.03.2022 10:19
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аналоговнет сверхточніе ракеті
поєтому и не признают Днепр, ибо попали совершенно не туда, куда их запускали.
П.С. А так я добрий. Маю котика.
Точні координати цих аеропортів є, системи наведення спрацбвали чітко ще 24 лютого при "психічній атаці".
Тепер атака була демонстративна - не з метою власне знещкодити роботу цих аеродромів, а з метою показати Заходу і так би мовити, підтвердити свою маячню, що вони обстрілюють виключно військові цілі.
Через це і миттєве публічне признання - бачите як далеко, але ми влучаємо, а про цівільні об'єкти, жилі будинки - вигадки бандерівців, які самі це роблять.
Вони не "похвастались" - це практична (по вашому =осязаемая) частина інформвійни.
Люди верили, что в этот день в женщин и девушек вселяется кикимора, которая была способна соблазнить, отобрать силы и даже жизнь.
Жінки та дівчата України , хоч такими вас я і не люблю, але сьгодні - прошу і позволяю .
Смерть рашиським окупантам !
Але знову тривога. А я маю сидіти на роботі.
А чого вони їх перед злочином не ловлять.
Місцева влада тринділа що аеродром відновили, яку допомогу привозять. Піаряться. Для ворога чудова нагода.
Навіщо показувати все по тєлєку ?
Для ворога?
Всі у сховищі про цю дурню говорили.
Уражено багато радарів, через це існують прогалини в щільності спостареження за обстановкою.
Вдень це добре компенсується через супутникове спостереження. А вночі є дірки.
Їх і було замало, і тримали їх під Києвом. Тож захід практично беззахисний. Проте радіолокаційна розвідка працює. Вона й має давати підстави для оповіщення.
Теоретично було б можливо збивати стінгерами, якби оператори мали доступ до радіолокаційної обстановки.
Капелан самий перший в групу пише. А військові кажуть, що сигнал йде із запізненням.
з якою метою?
Какая "армия" - такие и "генералы".