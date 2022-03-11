Минобороны РФ признало удары по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске

Российские военные признали, что утром 11 марта нанесли удары по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал представитель минобороны России Игорь Конашенков.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", — заявил Конашенков.

Напомним, утром 11 марта в Ивано-Франковске раздались взрывы. Сейчас на месте происшествия работают военные и ГСЧС. Кроме того, несколько взрывов прогремели в Луцке. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают соответствующие службы.

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