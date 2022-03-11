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армия РФ (15358) Ивано-Франковск (793) Луцк (559) аэродром (207)

Минобороны РФ признало удары по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны РФ признало удары по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске

Российские военные признали, что утром 11 марта нанесли удары по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал представитель минобороны России Игорь Конашенков.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", — заявил Конашенков.

Напомним, утром 11 марта в Ивано-Франковске раздались взрывы. Сейчас на месте происшествия работают военные и ГСЧС. Кроме того, несколько взрывов прогремели в Луцке. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают соответствующие службы.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
а в Днепр случайно попали?
аналоговнет сверхточніе ракеті
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11.03.2022 10:03
+14
Сама смерть втопиться у вашій крові, підарашисти. Ще будете вважати дні з 24 лютого до тепер щасливими беззаботними деньками.
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11.03.2022 10:11
+12
Твари, сдохните все! До 12-го колена прокляты ваши бабы, дети , внуки и правнуки! Убийцы и мрази, это не должно оставаться на земле, это дерьмо должно быть уничтожено!
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11.03.2022 10:19
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а в Днепр случайно попали?
аналоговнет сверхточніе ракеті
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11.03.2022 10:03 Ответить
Вони заявлять, що в Дніпрі була секретна американська біолабораторія.
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11.03.2022 10:07 Ответить
так віпускали ж ракеті явно не по обувной фабрике
поєтому и не признают Днепр, ибо попали совершенно не туда, куда их запускали.
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11.03.2022 10:11 Ответить
Попали ещё в завод Петровского. Туда скорей всего и был направлен удар. А обувная фабрика просто рядом
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11.03.2022 10:36 Ответить
Ага, в приміщенні взуттєвої фабрики
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11.03.2022 10:11 Ответить
Именно под детским садом, с секретным порталом в Пентагон, грустная лошадь подтвердит.
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11.03.2022 10:33 Ответить
Попали ещё в завод Петровского. Туда скорей всего и был направлен удар. А обувная фабрика просто рядом.
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11.03.2022 10:34 Ответить
Опять воздушная тревога. Надеюсь больше не прилетит.
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11.03.2022 10:38 Ответить
Явка с повинной?
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11.03.2022 10:04 Ответить
ладно кацапы тупорылые как пробки поясняю это как флот микадо долбил Гендерсон фил
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11.03.2022 10:04 Ответить
Щоб ти падаль подох у муках!
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11.03.2022 10:05 Ответить
А обстріл "високоточною" не працюючої взуттєвої фабрики у Дніпрі цей рижий мудак не "визнав"?
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11.03.2022 10:06 Ответить
Стыдно ему - по детскому саду и жилому дому не попали. в фабрику, как я понимаю, они вообще не целились. Фашисты, они такие затейники
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11.03.2022 10:09 Ответить
То не вони стріляли, а якісь наркомани прибігли і на кнопку натиснули...
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11.03.2022 10:28 Ответить
Через пів години знову скажуть "єто фейк. ето они сами себя бомбят"
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11.03.2022 10:09 Ответить
Сама смерть втопиться у вашій крові, підарашисти. Ще будете вважати дні з 24 лютого до тепер щасливими беззаботними деньками.
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11.03.2022 10:11 Ответить
Сам дивуюся. Як же я хочу, щоб війну перенести на їх територію, щоб самці і самки вили, бігали, збираюче своє згорівше майно, щоб аобачили, що то таке - хоронити своїх орченят. І побільше їм розрухи і голоду!

П.С. А так я добрий. Маю котика.
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11.03.2022 10:24 Ответить
На ці часи треба заводити собі тигра.
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11.03.2022 10:46 Ответить
Странная подача новости.. Визнала, это когда они признают, что мочат мирное население, расстреливают гуманитарные коридоры и прочее. А про аеродромы они "рады сообщить"
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11.03.2022 10:16 Ответить
Невже ви не зрозуміли?
Точні координати цих аеропортів є, системи наведення спрацбвали чітко ще 24 лютого при "психічній атаці".
Тепер атака була демонстративна - не з метою власне знещкодити роботу цих аеродромів, а з метою показати Заходу і так би мовити, підтвердити свою маячню, що вони обстрілюють виключно військові цілі.
Через це і миттєве публічне признання - бачите як далеко, але ми влучаємо, а про цівільні об'єкти, жилі будинки - вигадки бандерівців, які самі це роблять.
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11.03.2022 12:17 Ответить
Мне то понятно, странно, что вы не поняли. Зачем писать "визнали" про то, что они и не отрицают. Скорее не "визнали", а "похвастались". Ну да ладно, то слова...
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11.03.2022 12:26 Ответить
від заміни пари слів - суть та ж.
Вони не "похвастались" - це практична (по вашому =осязаемая) частина інформвійни.
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11.03.2022 12:33 Ответить
Суть слов то вы и не видите. 1. Они именно похвастались. Признавать можно только что-то, что раньше отрицал или не подтверждал. Вы сами себе противоречите.
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11.03.2022 13:04 Ответить
Твари, сдохните все! До 12-го колена прокляты ваши бабы, дети , внуки и правнуки! Убийцы и мрази, это не должно оставаться на земле, это дерьмо должно быть уничтожено!
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11.03.2022 10:19 Ответить
Та вони вже прокляті, хіба ж не проклята істота могла бомбами розмолотити пологовий будинок, або голодом мордувати людей в облозі, як це вони роблять в Маріуполі.
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11.03.2022 10:26 Ответить
Православные сегодня чтут память святителя Порфирия.

Люди верили, что в этот день в женщин и девушек вселяется кикимора, которая была способна соблазнить, отобрать силы и даже жизнь.

Жінки та дівчата України , хоч такими вас я і не люблю, але сьгодні - прошу і позволяю .
Смерть рашиським окупантам !
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11.03.2022 12:02 Ответить
А по Дніпропетровську, де влучили по взуттєвій фабриці, ні, не визнали? До якої інфраструктури вона відноситься? Чи це наркомани ракетою шпульнули?
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11.03.2022 10:23 Ответить
Ні в Луцьку ні в Франківську нема військових аеродромів. Це цивільні аеропорти. Не повторюйте кацапські побрехеньки
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11.03.2022 10:27 Ответить
В нас загиблі військові є.
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11.03.2022 10:29 Ответить
Далеко від авс?
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11.03.2022 10:40 Ответить
На іншому кінці міста.
Але знову тривога. А я маю сидіти на роботі.
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11.03.2022 11:31 Ответить
Там було підземне сховище авіаційного керосину.
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11.03.2022 11:42 Ответить
Певно, через наведення з боку інфільтрованої агентури.
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11.03.2022 19:03 Ответить
Впіймали наводчика.
А чого вони їх перед злочином не ловлять.
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11.03.2022 19:09 Ответить
Сирена не спрацювала.
Місцева влада тринділа що аеродром відновили, яку допомогу привозять. Піаряться. Для ворога чудова нагода.
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11.03.2022 10:31 Ответить
Уродів тут ще ніхто не задирав.
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11.03.2022 11:14 Ответить
Сам задовбав.
Навіщо показувати все по тєлєку ?
Для ворога?
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11.03.2022 11:29 Ответить
Та ясно... У всьому винна місцева влада...
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11.03.2022 10:50 Ответить
Наш аеродром вже бомбили. Показують по тєлєку наших місцевих - рапортують про відновлення.
Всі у сховищі про цю дурню говорили.
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11.03.2022 11:30 Ответить
Не сирена. А система ПВО загалом.
Уражено багато радарів, через це існують прогалини в щільності спостареження за обстановкою.
Вдень це добре компенсується через супутникове спостереження. А вночі є дірки.
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11.03.2022 19:06 Ответить
ПВО ? Я сумніваюсь у його наявності. Над хатиною моїх родичів повільно пролітала ракета на Володимир. Ніхто навіть не збивав. І сьогодні так само.
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11.03.2022 19:11 Ответить
Із впевненістю збивати ракети можна лише ракетами, які для цього призначені.
Їх і було замало, і тримали їх під Києвом. Тож захід практично беззахисний. Проте радіолокаційна розвідка працює. Вона й має давати підстави для оповіщення.
Теоретично було б можливо збивати стінгерами, якби оператори мали доступ до радіолокаційної обстановки.
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11.03.2022 20:08 Ответить
В нас сирену дають коли помічений якийсь рух на кордоні.
Капелан самий перший в групу пише. А військові кажуть, що сигнал йде із запізненням.
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11.03.2022 19:12 Ответить
Нехай Божий високоточний бумеранг сторицею повернеться до рашистів і сторицею примножить все те, що вони вчинили в Україні.Господи можеш в тій же хвилі нанести цей удар по основній рашистській мішені,котра називається "капутін" ,і тут же по всіх решту, хто підтримує смерть, котру сіє рашист в Україні.
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11.03.2022 10:35 Ответить
До біса лють бере , що не маємо дочасно далекосяжних ракет.
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11.03.2022 11:12 Ответить
Хочеш побомбити ядерну державу ?

з якою метою?
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11.03.2022 11:39 Ответить
Ну, таке... Не будемо ******* гопника - раптом в нього у кишені пістолет.
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11.03.2022 11:53 Ответить
Хочу іще й як !
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03.04.2022 14:30 Ответить
Почему Украина не наносит ответный удар по городам рф и бл? Опять договорняк с путиным и нато?
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11.03.2022 11:32 Ответить
Потому что на ракетную программу наш Вова денег не дал - друзьям было нужнее. Поэтому финансирование пошло на распил через закатывание миллиардов в асфальт, а не на производство тех же Нептунов...
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11.03.2022 11:52 Ответить
А правда класні в нас дороги, пацани??? Зєшки, як вам ситуація? Наобирали, *****...
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11.03.2022 11:50 Ответить
Я не понимаю - это генерал или мастер спорта. Или генерал с замашками дембеля - носить генералу значок мастера спорта...

Какая "армия" - такие и "генералы".
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11.03.2022 13:46 Ответить
 
 