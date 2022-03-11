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Зеленський присвоїв ще двом полковникам звання бригадного генерала

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський присвоїв ще двом полковникам звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №126/2022, опублікований на офіційному сайті Глави Української держави.

Згідно з указом, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Володимиру Гуцолу – начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ, а також полковнику Григорію Дем‘янчику – начальнику 184 навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Владиславу Ліщинському – начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ та полковнику Олегу Нечаєву – заступнику командувача Сил Спеціальних операцій ЗСУ.
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А Марченко в Миколаїві чому не нагородили?
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11.03.2022 10:48 Відповісти
от нема чим більше зайнятися
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11.03.2022 10:52 Відповісти
Зеленский тебя предупреждали что будет нападение раши(фашистской). В чём дело, почему не было каких либо действий?
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11.03.2022 11:00 Відповісти
Прекратите спамить херню! Что Зеля чмо это однозначно, но продвижение военных в военное время совершенно нормальное и нужное действие. У нас столько военных имеют высшие звания сколько нужно, скорее даже меньше чем нужно. Не повторяйте кацапские вбросы.
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11.03.2022 11:22 Відповісти
а сам собі? ГЛАВФЕЛЬДМАРША?
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11.03.2022 13:23 Відповісти
 
 