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Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями, - Британія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями, - Британія

У Міністерстві оборони Британії заявляють, що російські війська попри "низький прогрес" можуть готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями. Для цього РФ спробує скинути та перегрупувати свої сили

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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"Росія, ймовірно, спробує скинути та перегрупувати свої сили для відновлення наступальних дій найближчими днями. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони Британії, російські сухопутні війська продовжують досягати низького прогресу.

"Логістичні проблеми, що перешкоджають просуванню росіян, зберігаються, як і сильний український опір...Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням", - додають у повідомленні.
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Топ коментарі
+33
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11.03.2022 11:11
+26
ну, бриты на картинке лишние
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11.03.2022 11:14
+19
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11.03.2022 11:20
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11.03.2022 11:11 Відповісти
ну, бриты на картинке лишние
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11.03.2022 11:14 Відповісти
согласен....
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11.03.2022 11:23 Відповісти
Согласна - мадьяр вонючих лучше
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11.03.2022 11:24 Відповісти
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11.03.2022 11:26 Відповісти
не може, а готується. чи є сумнів?
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11.03.2022 11:11 Відповісти
Alexander Lebed http://www.kasparov.ru/material.php?id=57DA385C3125D

Да пошли они уже все, вместе со своей империей, путиными, сечиными, газпромами, нефтью, золотом, рублями, русским миром, крымом, выборами, подонками омбутсменами, ментами, чекистами, жополизами, фейковой наукой, образованием, медициной, уровнем жизни, дорогами, машинами, арматами, искандерами, семеновичами, соловьевыми, кисилевыми, подачками пенсионерам, гордостью за непонятно, что, хирургами на немецких байках, психиатрами, лечащими здоровых, но несогласных, жириновскими, нуждающимися в лечении, артистами, продавшими талант, бесталанными, считающимися звездами, яхтами слуг народа, стоящими, как города, тридцатью миллионами человек, живущими в 2016 году без канализации, вместе с этими человеками, неспособными осознать степень паскудства власти и собственного ничтожества, вся россия, вместе взятая, пошла она уже в жопу, благо, ходить далеко не надо, ибо сидит она там спокон веку, и не представляет, что можно по-другому, не знает и не хочет знать, как, и, оттого, всегда ненавидит всех тех, кто знает, и воплощает знание это в жизнь, и - живет, живет.. Нет больше смысла анализировать, писать, переживать, пустое все, россияне себя чувствуют комфортно в этом извечном дерьме, потому что, если бы не чувствовали, давно бы подняли на вилы всех, кто наживается на этом аморфном, беспринципном, ни хера не осознающем народе, с готовностью выдающем карт бланш любому проходимцу, готовому поставить всю страну раком и сладострастно имеющему весь народ этот с неподражаемым цинизмом! Нельзя осчастливить их, вопреки их воле, говаривала Анна Политковская. Аминь.
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11.03.2022 11:26 Відповісти
А може не готуватися)
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11.03.2022 11:12 Відповісти
Ким? Чим? За допомоги Бульбофюрера?
Так ми вже зачекалися. Бо дуже хочеться розплатитися за авіаудари з теріторії БелаРУССІІ.
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11.03.2022 11:12 Відповісти
не стоит недооценивать. Там еще дохера мяса
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11.03.2022 11:15 Відповісти
В Беларуси 15 тысяч войск, остальное - тыловики.
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11.03.2022 11:21 Відповісти
********* считать просто
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11.03.2022 11:15 Відповісти
нет, не смущает. А провокаторов - без сомнения нахер с пляжа!
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11.03.2022 11:16 Відповісти
допропагандировались, растрезвонили, что уже самолетов не дают... С каждым сообщением о потерях врага на том или ином направлении, тот же враг делает выводы в своих тактических ошибках, зачем ему помогать исправлять их?
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11.03.2022 11:27 Відповісти
иди в спаме согрейся
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11.03.2022 11:32 Відповісти
не ты один такой..... а хочешь поплакаться - иди к мамочке.....
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11.03.2022 11:38 Відповісти
то что я хочу хоть чем то утешиться это поплакаться? я вас понял. Да я не один такой нас много у которых из радости только новости и надежда на контрнаступление.
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11.03.2022 11:41 Відповісти
ось i добре....
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11.03.2022 11:44 Відповісти
Нет. Сейчас относительное затишье.
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11.03.2022 11:41 Відповісти
скоріш за все відбирають більш вмотивованих.та помитих пропагандою..це вже звірі,будуть нищити все за собою..їх рід--орда знищувати все на своєму шляху
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11.03.2022 11:14 Відповісти
З таким успіхом, як вони вже "скидували", можуть скинути все угрупування з висоти кількох кілометрів без парашютів, або взагалі постріляти їх ще до завантаження в літаки - щоб не так мучалися, та й дешевше знову-таки...
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11.03.2022 11:16 Відповісти
Для россиян Киев- это ими украденная история русских и они будут пытаться Киев забрать в оккупированную зону.

сейчас удержать Киев - это главное !!
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11.03.2022 11:16 Відповісти
Остальными городами они просто отвлекают ВСУ от будущей обороны Киева .
сейчас главное не подпустить их к городам спутникам - Бровары Борисполь Обухов - и держать до них оборону .
есть ещё НЬЮАНС - логистика вокруг Киева и городов спутников
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11.03.2022 11:19 Відповісти
Мокша ніколи не візьме Київ.Подохнуть ******** кацапських свиноматок під Києвом всім стадом.Київ наш був ,є і буде.
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11.03.2022 11:32 Відповісти
рАСЄЯ ТІЛЬКИ САМОЗНИЩИТЬСЯ В УКРАЇНІ...
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11.03.2022 11:16 Відповісти
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11.03.2022 11:20 Відповісти
Ой, мне те соняшники противно есть будет. Тьфу! Надо лет 5, чтоб они перегнили окончательно в земле.
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11.03.2022 11:26 Відповісти
не переживайте - у більшості посіяне непосівне насіння дає багатоквіткову рослину, з якої толком не намолотиш нічого. А якщо навіть і намолотиш, то піде те насіння на жарену олію і весь кацапських дух звідтіля вигорить.
Я б таку картинку не малював би просто. Все таки сонях - вже давно символ України разом і з мальвами.
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11.03.2022 14:04 Відповісти
Мамки всія підрасії, готуйтеся одержати пакети-200.
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11.03.2022 11:22 Відповісти
Кто-то даст убийце хутина мильярд , в конце концов ? Цыгане ждут сигнал
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11.03.2022 11:23 Відповісти
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11.03.2022 11:28 Відповісти
хочешь победить врага - думай как враг . Потерпев поражение на земле , кацапы будут использовать незащищённое небо для атак тыла и разрушения инфраструктуры городов западных областей, пытаясь таким образом лишить поддержки Киева и линий фронтов, а так же что бы навести панику населения в том, что безопасно не будет даже в Карпатах...Сегодняшние утренние удары тому подтверждение . Вполне можно ожидать что противник будет наносить удары и по более западным городам , а так же по наиболее важным объектам инфраструктуры, транспортным артериям , соединяющим тыл и фронт..после ракетно-бомбовых ударов может начать наступление с белорусского направления , к этому тоже надо быть готовыми...
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11.03.2022 11:46 Відповісти
Они сами загнали себя в ЦУГЦВАНГ!
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11.03.2022 12:51 Відповісти
Как я и полагал, в новую эпоху, ржавый металлолом бесполезен, основная военная сила - люди с переносимыми комплексами и дроны, остается только прикрытие от авиации на высоте более 5 км (ПВО и ПРО), авиация пока еще в остается тренде (но будет вытеснена в будушем беспилотниками)!
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11.03.2022 12:58 Відповісти
У них приказ до 18 марта взять Киев любой ценой.
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11.03.2022 13:11 Відповісти
спи спокійно, Еуропа..
Україна не спить і б"ється за ваш солодкий сон..(
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11.03.2022 13:47 Відповісти
 
 