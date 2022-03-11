Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями, - Британія
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У Міністерстві оборони Британії заявляють, що російські війська попри "низький прогрес" можуть готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями. Для цього РФ спробує скинути та перегрупувати свої сили
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
"Росія, ймовірно, спробує скинути та перегрупувати свої сили для відновлення наступальних дій найближчими днями. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Міноборони Британії, російські сухопутні війська продовжують досягати низького прогресу.
"Логістичні проблеми, що перешкоджають просуванню росіян, зберігаються, як і сильний український опір...Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням", - додають у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Да пошли они уже все, вместе со своей империей, путиными, сечиными, газпромами, нефтью, золотом, рублями, русским миром, крымом, выборами, подонками омбутсменами, ментами, чекистами, жополизами, фейковой наукой, образованием, медициной, уровнем жизни, дорогами, машинами, арматами, искандерами, семеновичами, соловьевыми, кисилевыми, подачками пенсионерам, гордостью за непонятно, что, хирургами на немецких байках, психиатрами, лечащими здоровых, но несогласных, жириновскими, нуждающимися в лечении, артистами, продавшими талант, бесталанными, считающимися звездами, яхтами слуг народа, стоящими, как города, тридцатью миллионами человек, живущими в 2016 году без канализации, вместе с этими человеками, неспособными осознать степень паскудства власти и собственного ничтожества, вся россия, вместе взятая, пошла она уже в жопу, благо, ходить далеко не надо, ибо сидит она там спокон веку, и не представляет, что можно по-другому, не знает и не хочет знать, как, и, оттого, всегда ненавидит всех тех, кто знает, и воплощает знание это в жизнь, и - живет, живет.. Нет больше смысла анализировать, писать, переживать, пустое все, россияне себя чувствуют комфортно в этом извечном дерьме, потому что, если бы не чувствовали, давно бы подняли на вилы всех, кто наживается на этом аморфном, беспринципном, ни хера не осознающем народе, с готовностью выдающем карт бланш любому проходимцу, готовому поставить всю страну раком и сладострастно имеющему весь народ этот с неподражаемым цинизмом! Нельзя осчастливить их, вопреки их воле, говаривала Анна Политковская. Аминь.
Так ми вже зачекалися. Бо дуже хочеться розплатитися за авіаудари з теріторії БелаРУССІІ.
сейчас удержать Киев - это главное !!
сейчас главное не подпустить их к городам спутникам - Бровары Борисполь Обухов - и держать до них оборону .
есть ещё НЬЮАНС - логистика вокруг Киева и городов спутников
Я б таку картинку не малював би просто. Все таки сонях - вже давно символ України разом і з мальвами.
Україна не спить і б"ється за ваш солодкий сон..(