УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11719 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
42 012 82
армія РФ (13470) війна (56389) Путін (21440) Шойгу (572)

Путін вирішив передати зброю "ЛДНР" і перекинути бойовиків з Близького Сходу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін вирішив передати зброю

Президент Росії Володимир Путін підтримав передачу танків і засобів протиповітряної оборони (ППО) так званим "ЛДНР". А також перекидання в Україну бойовиків з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що на засіданні Ради безпеки Росії міністр оборони Сергій Шойгу запропонував передати на озброєння "ЛДНР" засоби ППО, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси, нібито "трофейні" ПЗРК, ПТУР, а також танки та стрілецьку зброю. Путін підтримав цю пропозицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін, імовірно, не має стійкої мети війни в Україні, - директор розвідки США Бьорнс

Крім того, він підтримав перекидання бойовиків із Близького Сходу.

"Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі, тим більше не за гроші, приїхати та надати допомогу людям, які проживають на Донбасі, - ну що ж, треба піти їм назустріч і допомогти їм перебратися в зону бойових дій" , - додав Путін.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+65
ти хоч гівном напакуй своїх ******-всі тут ляжуть
показати весь коментар
11.03.2022 11:29
+35
А чем он им будет платить ? Еще не все счета его и олигархов под арестом?
показати весь коментар
11.03.2022 11:29
+28
Цирк. Типо раньше не поставлял оркам оружие. Ну что ж, у нас будет больше трофеев судя по тому как орки воюют.
показати весь коментар
11.03.2022 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти хоч гівном напакуй своїх ******-всі тут ляжуть
показати весь коментар
11.03.2022 11:29 Відповісти
А чем он им будет платить ? Еще не все счета его и олигархов под арестом?
показати весь коментар
11.03.2022 11:29 Відповісти
Арабы бесплатно воевать не будут
показати весь коментар
11.03.2022 11:31 Відповісти
Из них вояки и за деньги - никакие!
показати весь коментар
11.03.2022 13:05 Відповісти
Звісно, що не всі.
показати весь коментар
11.03.2022 11:32 Відповісти
Мародёрить будут. Ганима у них любимое слово, выносят всё, вплоть до трусов
показати весь коментар
11.03.2022 11:40 Відповісти
"на добровільній основі, тим більше не за гроші...-это означает:кто готов здохнуть за мордорфюрера за так,за идею,чи ещё за что-то хз
показати весь коментар
11.03.2022 13:00 Відповісти
Свіже мясо
показати весь коментар
11.03.2022 11:30 Відповісти
шо то долго метастаза с ядом до мозга ***** добирается мир устал ждать Владимир Владимирович! сделайте хоть на прощанье поступок удалитесь ***** с этой планеты...
показати весь коментар
11.03.2022 11:30 Відповісти
Шо оно там решило?? Оно уже давным давно все передало..и танки и пво...
показати весь коментар
11.03.2022 11:30 Відповісти
Цинковые гробы пусть лучше им передаст.
показати весь коментар
11.03.2022 11:31 Відповісти
Цирк. Типо раньше не поставлял оркам оружие. Ну что ж, у нас будет больше трофеев судя по тому как орки воюют.
показати весь коментар
11.03.2022 11:31 Відповісти
що характерно, вже ніхто не згадує, що укро-авіація згідно реляцій штабу зсрф знищена в перший день війни.
показати весь коментар
11.03.2022 11:31 Відповісти
Не совсем ясно как собираются доставлять сирийцев. Проливы закрыты. Типа торговыми судами?
показати весь коментар
11.03.2022 11:31 Відповісти
Літаками через Грузію або Вірменію.
показати весь коментар
11.03.2022 11:33 Відповісти
Проливы закрыты только для военных кораблей. Пассажирскими довезут. Или самолетами.
показати весь коментар
11.03.2022 13:00 Відповісти
Это уже АГОНИЯ ,самая настоящая ,***** доживает последние деньки !
показати весь коментар
11.03.2022 11:32 Відповісти
Агоня ***** - <********** (медико-психиатрический термин)
показати весь коментар
11.03.2022 13:07 Відповісти
Надо арабам объяснить , что кацапы - напёрсточники и не имеют денег УЖЕ. Так шо кинут арабов в полях подыхать
показати весь коментар
11.03.2022 11:32 Відповісти
Більшість арабів - притомні люди, і чудово розуміють, хто таке *****, і чого варті його обіцянки. Щодо непритомної частини... нашим хробакам буде байдуже (пардон за чорний гумор).
показати весь коментар
11.03.2022 11:46 Відповісти
Ну, ну трофейники туєві.
А з близького Сходу найманців, тут не бедуїнів кошмарити (да й ті ***** насипали дабряче).
Як припретесь так і ляжете в землю України тварюки!
показати весь коментар
11.03.2022 11:33 Відповісти
значить добрих порад не слухають, таки оголять свій східний і на півночі у них нікого немає, хоч там і повітряний і морський кордон з США з НАТО, вони й правда хочуть знищити саме нас, відмовимося чи ні ми від НАТО не важливо, просто якщо відмовимося буде їм легше, бо ми не зможемо утворювати жодних блоків, а позаблоковість не помога, ми просто зараз позаблокові. І взагалі якщо терором можна добитися зміни зовнішньої політики значить можна добитися зміни внутрішньої і будемо як та нещасна Білорусія.
показати весь коментар
11.03.2022 11:33 Відповісти
Типу лугандони раніше тим що у шахтах знайшли забезпечувалися? На кого це розраховано, на біосмиття лаптєноге?
показати весь коментар
11.03.2022 11:34 Відповісти
А какой дурак с ближнего востока будет бесплатно воевать!??!Только срочники которых кидают как мясо .И то они уже офигевшые.
показати весь коментар
11.03.2022 11:35 Відповісти
Редакція, нах пширювати цей цирк? Які ЛДНР? Кому передати? Самим собі? Чі безголові там у вас, чі на підспівках у пуйла?
показати весь коментар
11.03.2022 11:35 Відповісти
Останні новини від фейкової країни - виявляється американці випробовували на українціях свої біологічні розробки, а лаптеногіе мали бути наступні. Таки зайва хромосома дуже зайва.
показати весь коментар
11.03.2022 11:35 Відповісти
"Піндоси" хотіли позбавити тієї самої заповітної "зайвої хромосоми"?
показати весь коментар
11.03.2022 11:39 Відповісти
Нет Америка в Украине дресировала перелётных птиц
А мы ржали с Басурина.
показати весь коментар
11.03.2022 11:50 Відповісти
Дресура була вчора, сьогоді вже така платівка. Там щогодини нова казочка
показати весь коментар
11.03.2022 11:54 Відповісти
Это уже признак того, что отступают. И готовятся к «обороне». Это временно - как только наши подойдут, посмотрим как они все дристнут из этих «республик».
показати весь коментар
11.03.2022 11:35 Відповісти
Під час минулої війни, в перемогу над нацизмом внесли свій вклад і морози. І зараз, українським воїнам морози також повинні допомогти, де вже на Сході мінус 18, що повідморожує цапам яйця, щоб ці ***** вже ніколи не розмножуватися.
показати весь коментар
11.03.2022 11:35 Відповісти
Про стакан семок пусть не забудут. Это самое важное в ПВО.
показати весь коментар
11.03.2022 11:36 Відповісти
Ну-да, ну-да...
А про зміну климата там ніхто не подумав?
Вони будуть "бійцями" як варені раки.
По снігу-слякоті та нічним заморозкам з незвички ХРІН повоюють.
показати весь коментар
11.03.2022 11:37 Відповісти
Це вже як в тій казці "па сусєкам паскрєсті". Шо далі? Венесуельськи нарко-банди? Північно-Корейська парадна гвардія чучхе? Зулуські пращники?...
показати весь коментар
11.03.2022 11:37 Відповісти
Рептілоїдів покличуть, не інакше.
показати весь коментар
11.03.2022 11:48 Відповісти
Ні-ні, рептілоїди на нашому боці! Цапи ж від них "асвабаждают" Україну!
показати весь коментар
11.03.2022 12:26 Відповісти
Якщо так, тоді - йой!
показати весь коментар
11.03.2022 13:17 Відповісти
Нах они Северной Корее аж упали!
показати весь коментар
11.03.2022 11:49 Відповісти
Це вже нагадує ситуацію з "потопаючим кумом", якому інший кум радить "не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно, бо я вже,куме, бачу що з вас тече гімно".
показати весь коментар
11.03.2022 11:37 Відповісти
ключове словосполучення "не за гроші"
показати весь коментар
11.03.2022 11:37 Відповісти
Збирає вишкрібків з усіх усюд, бо вже всьо...
показати весь коментар
11.03.2022 11:38 Відповісти
Це вже паніка, зазивати всіх підряд. Як лайно не називай , а воно буде знищено в Україні, або покалічене.
показати весь коментар
11.03.2022 11:38 Відповісти
бойовики хочуть воювати, тим більше безкоштовно.....
я дуиаю всі бачили відео де у слона зірвало дах і він топче людей
як бійцівські собаки рвуть людей
як леви нападають на мешканців сіл.
їх всіх відстрілюють, бо з ними домовитись не можливо.
з ******, шойгу та лавровим, те ж саме.
без їх ліквідації миру в світі не буде..
показати весь коментар
11.03.2022 11:38 Відповісти
Путін вирішив передати зброю "ЛДНР"

Новость запоздала на 8 лет....
показати весь коментар
11.03.2022 11:39 Відповісти
Коли ж воно, падло, цей ***** здохне!
показати весь коментар
11.03.2022 11:39 Відповісти
Я так розумію цей "посил" до денерівців - "Зброї нєт, но ви тримайтесь".)))
показати весь коментар
11.03.2022 11:40 Відповісти
Может и не "целиком", Может хоть "частЯми"..(просит кремлёвский ублюдок
показати весь коментар
11.03.2022 11:51 Відповісти
Svojio pusecnoje miaso uze nenaxodet ,tak icet drugix zelajucix.
показати весь коментар
11.03.2022 11:40 Відповісти
не понял, это шо, новости 2014-го года???
показати весь коментар
11.03.2022 11:43 Відповісти
клиника. безумный фюрер в бункере ждет армию Венка. Не желая признаваться себе, что ее давно уже нет... Косплеер херов
показати весь коментар
11.03.2022 11:43 Відповісти
В сети полно видео с Панцырями и Буками, а он втрирает про какие то пзрк ))) что за бред ?!)))
показати весь коментар
11.03.2022 11:43 Відповісти
Наближаеться ідеальний момент для Ердогана у Сиріі - Босфор заблокований, літаків у кацапів все менше, бойовиків Асада меньше, скоро турецькі іхтамнети наведуть там порядок
показати весь коментар
11.03.2022 11:45 Відповісти
Короче, Вова приступил мобилизации ближневосточных цыган.
показати весь коментар
11.03.2022 11:45 Відповісти
Эмм, походу хло запуталось. Это надо было говорить до прямого вторжения в Украину.
показати весь коментар
11.03.2022 11:46 Відповісти
Свинособаки закончились?
показати весь коментар
11.03.2022 11:48 Відповісти
А как же "красные линии",НАТО?
показати весь коментар
11.03.2022 11:51 Відповісти
сцыкуны 912275
показати весь коментар
11.03.2022 11:52 Відповісти
Красные линии Кабаева рисовала перед Пыней в свои критические дни.
показати весь коментар
11.03.2022 13:10 Відповісти
З шахт ще не все дістали?))
показати весь коментар
11.03.2022 11:51 Відповісти
Угу. А ще хай би відправив "шахтьорам-трактарістам" побільше мамбаци, щоб вони стали добрими панарєпами.
показати весь коментар
11.03.2022 11:53 Відповісти
В переводе: У 1 и 2 АК армии Луганды & Донбабве катастрофические потери, погнали ведь мясо впереди ихтамнетов. Про жалких бармалеев из Сирии вообще анекдот( империя+20000 солдат Ирана 10 лет партизан ИГИЛ никак не уничтожат)
показати весь коментар
11.03.2022 11:57 Відповісти
Наши сегодня -10 и -20 градусов мороза надолго сделают их инвалидами и импотентами
показати весь коментар
11.03.2022 12:01 Відповісти
статья не о чем!!решил передать??что передаст если он уже восемь лет их своим хламом пичкает!! а для ВСУ нет никакой разницы кого утилизировать в оптике они все одинаковы русак,узбек или бурят!!
показати весь коментар
11.03.2022 12:03 Відповісти
арабы будут воевать за узкий мир, че то ржу.
показати весь коментар
11.03.2022 12:08 Відповісти
Та ще й даром...ото ***** насмішив!
показати весь коментар
11.03.2022 12:23 Відповісти
Обосравшиеся ваньки заканчиваются? Пора подвозить ********.
показати весь коментар
11.03.2022 12:13 Відповісти
Похоже тех 120000К которые были на учениях оказалось не достаточно.
Большие потери,сломлен моральный дух,солдаты сдаются.
Сейчас всяким шлаком из ЧВК наполнят Украину которые за $ будут убивать
мирный людей.Они любят по пьяни убивать беззащитных женщин,детей и стариков.
Но тут ВСУ их будет гасить по страшному,и не важно кто они, ЛДНР, арабы,или другая нечисть.
показати весь коментар
11.03.2022 12:15 Відповісти
Узбеки, таджики, армяне..............!
показати весь коментар
11.03.2022 12:16 Відповісти
В перекладі з свинособачого - бандюки даунбаса не здатні воювати у принципі, тому кацапські війська будуть їх підсилювати.
показати весь коментар
11.03.2022 12:16 Відповісти
Значить це ***** може видавати средства ППО сєпарам,а ми не можемо взяти в НАТО ?
показати весь коментар
11.03.2022 12:22 Відповісти
Ги....ги... а то кацапської зброї там раніше не було......падли свинособачі
показати весь коментар
11.03.2022 12:33 Відповісти
Яка мерзенна істота. Здохни вже падлюка!
показати весь коментар
11.03.2022 12:44 Відповісти
Ну а як з полоном , куди їх
показати весь коментар
11.03.2022 13:08 Відповісти
Придорожные траншеи еще ни кто не отменял!
Как вариант - хоронить вместе со свиньями в скотомогильниках и об этом им популярно рассказать.
показати весь коментар
11.03.2022 13:13 Відповісти
украинская земля всех примет, места в черноземе всем хватит
показати весь коментар
11.03.2022 13:20 Відповісти
Треба виганяти туркам росію з Сирії і вплити диктатора Асада.
показати весь коментар
11.03.2022 13:21 Відповісти
Это не про "шахтеров и трактористов" идет речь.. Это для "чабанов и пастухов" из числа сирийских боевиков ( ну там сброд со всего мира) численностью до 15 тысяч. Вот кого он имел ввиду когда говорил о вооружении добровольцев и сил на "доУнбассе".
показати весь коментар
11.03.2022 13:21 Відповісти
А до этого, что палками воевали орки и на санках типа катались,что изменилось...." с купили в военторге" к поставкам в открытую, один хер мордору пиндец будет.
показати весь коментар
11.03.2022 13:29 Відповісти
Ржу.Арабы и за деньги на знакомой территории вояки никакие,а сейчас ещё и холодно.
показати весь коментар
11.03.2022 13:32 Відповісти
Понти.
показати весь коментар
11.03.2022 13:35 Відповісти
Давай, нам тупо будет легче проводить зачистку на временно оккупированных территориях
показати весь коментар
11.03.2022 14:14 Відповісти
 
 