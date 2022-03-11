Путін вирішив передати зброю "ЛДНР" і перекинути бойовиків з Близького Сходу
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Президент Росії Володимир Путін підтримав передачу танків і засобів протиповітряної оборони (ППО) так званим "ЛДНР". А також перекидання в Україну бойовиків з країн Близького Сходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що на засіданні Ради безпеки Росії міністр оборони Сергій Шойгу запропонував передати на озброєння "ЛДНР" засоби ППО, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси, нібито "трофейні" ПЗРК, ПТУР, а також танки та стрілецьку зброю. Путін підтримав цю пропозицію.
Крім того, він підтримав перекидання бойовиків із Близького Сходу.
"Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі, тим більше не за гроші, приїхати та надати допомогу людям, які проживають на Донбасі, - ну що ж, треба піти їм назустріч і допомогти їм перебратися в зону бойових дій" , - додав Путін.
Будь ласка, зачекайте...
А з близького Сходу найманців, тут не бедуїнів кошмарити (да й ті ***** насипали дабряче).
Як припретесь так і ляжете в землю України тварюки!
А мы ржали с Басурина.
А про зміну климата там ніхто не подумав?
Вони будуть "бійцями" як варені раки.
По снігу-слякоті та нічним заморозкам з незвички ХРІН повоюють.
я дуиаю всі бачили відео де у слона зірвало дах і він топче людей
як бійцівські собаки рвуть людей
як леви нападають на мешканців сіл.
їх всіх відстрілюють, бо з ними домовитись не можливо.
з ******, шойгу та лавровим, те ж саме.
без їх ліквідації миру в світі не буде..
Новость запоздала на 8 лет....
Большие потери,сломлен моральный дух,солдаты сдаются.
Сейчас всяким шлаком из ЧВК наполнят Украину которые за $ будут убивать
мирный людей.Они любят по пьяни убивать беззащитных женщин,детей и стариков.
Но тут ВСУ их будет гасить по страшному,и не важно кто они, ЛДНР, арабы,или другая нечисть.
, куди їх
Как вариант - хоронить вместе со свиньями в скотомогильниках и об этом им популярно рассказать.