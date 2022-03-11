Путін вирішив передати зброю "ЛДНР" і перекинути бойовиків з Близького Сходу

Президент Росії Володимир Путін підтримав передачу танків і засобів протиповітряної оборони (ППО) так званим "ЛДНР". А також перекидання в Україну бойовиків з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що на засіданні Ради безпеки Росії міністр оборони Сергій Шойгу запропонував передати на озброєння "ЛДНР" засоби ППО, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси, нібито "трофейні" ПЗРК, ПТУР, а також танки та стрілецьку зброю. Путін підтримав цю пропозицію.

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Крім того, він підтримав перекидання бойовиків із Близького Сходу.

"Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі, тим більше не за гроші, приїхати та надати допомогу людям, які проживають на Донбасі, - ну що ж, треба піти їм назустріч і допомогти їм перебратися в зону бойових дій" , - додав Путін.