15 тис. медикаментів отримали сьогодні лікарні у Дніпрі

Фонд Ріната Ахметова передав сьогодні державним лікарням Дніпра 15 тисяч одиниць медикаментів.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає Цензор.НЕТ.

Список препаратів та лікарських засобів було визначено у координації з МОЗ. Йдеться про антисептики, антибіотики, засоби обробки ран тощо.

200 тисяч одиниць медикаментів із 24 лютого Фонд Ріната Ахметова вже передав на потреби українців.

Нагадаємо, що за 14 днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM вже надіслав понад 600 млн грн допомоги для України та українців.

Допомога надається в межах програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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