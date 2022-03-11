15 тис. медикаментів отримали сьогодні лікарні у Дніпрі
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Фонд Ріната Ахметова передав сьогодні державним лікарням Дніпра 15 тисяч одиниць медикаментів.
Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає Цензор.НЕТ.
Список препаратів та лікарських засобів було визначено у координації з МОЗ. Йдеться про антисептики, антибіотики, засоби обробки ран тощо.
200 тисяч одиниць медикаментів із 24 лютого Фонд Ріната Ахметова вже передав на потреби українців.
Нагадаємо, що за 14 днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM вже надіслав понад 600 млн грн допомоги для України та українців.
Допомога надається в межах програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
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Сергей Васильев 9c8a60d0
показати весь коментар11.03.2022 12:04 Відповісти Мені подобається 0
Vova Vladimir
показати весь коментар11.03.2022 12:13 Відповісти Мені подобається 0
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