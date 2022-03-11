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ЄС сам недостатньо змінився, щоб надати членство Україні, - прем'єр Словенії Янша

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС сам недостатньо змінився, щоб надати членство Україні, - прем'єр Словенії Янша

На сьогодні перспектива вступу України до Європейського союзу не виглядає визначеною, оскільки сам Євросоюз недостатньо змінився, щоб прийняти її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

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"Це новий світ, протягом останніх двох тижнів світ змінився. Ми теж змінилися. Але недостатньо", - відповів він на питання про вступ України до Євросоюзу.

Він також зазначив, що деякі лідери ЄС вважають за краще зосередитися на дебатах щодо процедури прийняття України, ніж на реальних кроках.
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Топ коментарі
+13
Словенія підтримує Україну.
Але жирні німецькі бюргери і самозакохані французькі буржуа поки що неготові до швидких змін.
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11.03.2022 12:03
+7
Вчєра ракі билі по чєтирє, но малєнькіє. Сєгодня ракі по пять, но большиє... но по пять.... А вчєра билі по чєтирє... но малєнькіє... но по чєтирє.
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11.03.2022 12:03
+6
Так змінюйтесь,чи чекаєте поки гнидофюрер відкусить шматок Європи.
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11.03.2022 12:05
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Вчєра ракі билі по чєтирє, но малєнькіє. Сєгодня ракі по пять, но большиє... но по пять.... А вчєра билі по чєтирє... но малєнькіє... но по чєтирє.
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11.03.2022 12:03 Відповісти
Словенія підтримує Україну.
Але жирні німецькі бюргери і самозакохані французькі буржуа поки що неготові до швидких змін.
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11.03.2022 12:03 Відповісти
Ви ще врахуйте той факт, що східна Європа зараз має честь познайомитись з істінними украінцамі с ХарЬкова і ближніх сіл. Вони вже в дикому а#ує від них. Думають тепер, чи варто. І правильно думають.
P. S. Цікаво чи ті, хто здриснув, взяли вишиванки з собою,щоби після Перемоги гордо кричати Ми пабєділі...
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11.03.2022 12:22 Відповісти
иди на ***
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11.03.2022 12:28 Відповісти
і після цього нас винуватять у бюрократії?
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11.03.2022 12:05 Відповісти
Так змінюйтесь,чи чекаєте поки гнидофюрер відкусить шматок Європи.
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11.03.2022 12:05 Відповісти
это за гранью добра и зла!
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11.03.2022 12:05 Відповісти
та кажіть вже прямо -шо поки Україна в стані війни шанс надання членства 0, 01%.. та й основні "донори" ЄС не дуже цю ідею підтримують.
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11.03.2022 12:05 Відповісти
Уже 2 недели прошло! Почему Украина не в ЕС?!

Зачем это публиковать? Вы же сами даете повод кацапским свиньям высраться в комментах.
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11.03.2022 12:06 Відповісти
Після нашої беззаперечної перемоги і зникнення РФ з мап. у самому ЄС буде великий "шухер". Де хто буде знов просити пробачення як у 1945 р. Історія повторюється
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11.03.2022 12:08 Відповісти
Гумконвои из германии в рашку говорят что ЕС готов скорее принять рф, чем Украину
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11.03.2022 12:09 Відповісти
Бо з рашки іде газ і нафта. Та і взагалі відсоток європейський відсоток Газпрому майже з рук вислизає.
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11.03.2022 12:12 Відповісти
Європа вам прийдеться воювати збагніть це вже в кінці то кінців
ви не відсидитесь , починайте посилено готуватись вже вчора
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11.03.2022 12:09 Відповісти
суки
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11.03.2022 12:10 Відповісти
Це треба щоб ***** лупануло іскандерами по Германії , Франції та Угорщині. Отоді діло піде. І щоби НАТО їм дулю в пику тицьнуло з ПВО , щоб прочуйствовали на своїх продажних шкурах весь піздак ситуації.
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11.03.2022 12:10 Відповісти
Дуже добре сказано.
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11.03.2022 12:17 Відповісти
Те що Україна не вступить завтра до ЄС було зрозуміло всім адекватним людям, так само і те що НАТО не закриє небо над Україною, лише повні інфантили могли на це сподіватись і вимагати цього, і продовжувати це робити навіть після відмови. Але що ЄС міг би зробити вже сьогодні так це розробити конкретний план дій /реформ з конкретними термінами виконання та перспективою прийняття України до своїх лав, реалізація якого повинна початися після закінчення війни.
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11.03.2022 12:20 Відповісти
Я перепощу свой комментарий.

Вступление Украины в ЕС - очень важная и чувствительная тема, но я всё же постараюсь поделиться своими мыслями.
То, что, например, нидерландский премьер Рютте высказался против ускоренного процесса приёма Украины в ЕС не означает того, что не будет поддержки Украины со стороны ЕС и того, что он против приёма Украины в ЕС вообще.

Дело в том, что в ходе этого процесса подготовки к приёму ЕС помогает кандидату изменить его "устройство" так, чтобы оно стало совместимым с ЕС.

Это может означать уменьшение уровня коррупции, улучшение работы госаппарата и правительства, госструктур и так далее, да и просто изменение формата их работы - чтобы сделать его совместимым с ЕС.

Иначе это будет как попытаться подключить USB-мышку в разъём для телевизора - немного утрирую, но принцип понятен. Работать не будет.

Ответ Рютте не означает того, что ЕС не поддерживает вас - наоборот. Хотя должны больше и я пинаю наших депутатов про это.
ЕС - это очень большая структура, чудовищно большая и сложная. И такая структура НЕ работает без бюрократии. А бюрократия (в хорошем смысле этого слова) зиждется на процедурах и установленном порядке.

Про это и речь, а не о том, что ЕС не поддерживает Украину.

Слава Украине!
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11.03.2022 12:32 Відповісти
Я, конечно, наверное, что-то не понимаю и не знаю, зачем нам вступать в Евросоюз. Я этого и раньше не понимала. Смысл какой, что нам это даст? Я думала, что нам надо в НАТО, ну типа, помогут в случае чего защититься. Но теперь я уже так не думаю, я что-то сомневаюсь, что они будут защищать Прибалтику, Польшу в случае нападения (помним 1938г.).У меня есть четкое желание "подальше от москвы". Я лично нахожу параллели между Украиной и Израилем. Израиль держится, научился жить при постоянной опасности и Украина так должна. Израиль полагается только на себя и мы должны полагаться только на себя.
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11.03.2022 13:59 Відповісти
 
 