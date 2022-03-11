10 572 20
ЄС сам недостатньо змінився, щоб надати членство Україні, - прем'єр Словенії Янша
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На сьогодні перспектива вступу України до Європейського союзу не виглядає визначеною, оскільки сам Євросоюз недостатньо змінився, щоб прийняти її.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.
"Це новий світ, протягом останніх двох тижнів світ змінився. Ми теж змінилися. Але недостатньо", - відповів він на питання про вступ України до Євросоюзу.
Він також зазначив, що деякі лідери ЄС вважають за краще зосередитися на дебатах щодо процедури прийняття України, ніж на реальних кроках.
Топ коментарі
+13 ahuhu
показати весь коментар11.03.2022 12:03
+7 Александр Карин
показати весь коментар11.03.2022 12:03
+6 Яукр
показати весь коментар11.03.2022 12:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Але жирні німецькі бюргери і самозакохані французькі буржуа поки що неготові до швидких змін.
P. S. Цікаво чи ті, хто здриснув, взяли вишиванки з собою,щоби після Перемоги гордо кричати Ми пабєділі...
Зачем это публиковать? Вы же сами даете повод кацапским свиньям высраться в комментах.
ви не відсидитесь , починайте посилено готуватись вже вчора
Вступление Украины в ЕС - очень важная и чувствительная тема, но я всё же постараюсь поделиться своими мыслями.
То, что, например, нидерландский премьер Рютте высказался против ускоренного процесса приёма Украины в ЕС не означает того, что не будет поддержки Украины со стороны ЕС и того, что он против приёма Украины в ЕС вообще.
Дело в том, что в ходе этого процесса подготовки к приёму ЕС помогает кандидату изменить его "устройство" так, чтобы оно стало совместимым с ЕС.
Это может означать уменьшение уровня коррупции, улучшение работы госаппарата и правительства, госструктур и так далее, да и просто изменение формата их работы - чтобы сделать его совместимым с ЕС.
Иначе это будет как попытаться подключить USB-мышку в разъём для телевизора - немного утрирую, но принцип понятен. Работать не будет.
Ответ Рютте не означает того, что ЕС не поддерживает вас - наоборот. Хотя должны больше и я пинаю наших депутатов про это.
ЕС - это очень большая структура, чудовищно большая и сложная. И такая структура НЕ работает без бюрократии. А бюрократия (в хорошем смысле этого слова) зиждется на процедурах и установленном порядке.
Про это и речь, а не о том, что ЕС не поддерживает Украину.
Слава Украине!