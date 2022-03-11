Переживаємо час складних випробувань через напад військ Російської Федерації, - Онуфрій
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Сьогодні наша країна переживає час складних випробувань, спричинених нападом на нашу країну військ Російської Федерації. Війна — це найстрашніший гріх, який існує на цьому світі. Тому немає виправдання тим, хто розпочинає війни.
Про це заявив предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, передає Цензор.НЕТ.
"Українська Православна Церква – це Церква українського народу. Вона об’єднує віруючих на Сході та Заході, Півночі та Півдні нашої країни. До її складу входять люди різних національностей та різних політичних переконань. Але всі ми єдині у Христі. За більш ніж 1000-річну історію свого існування, наша Церква завжди була і залишається зі своїм народом.
Сьогодні наша країна переживає час складних випробувань, спричинених нападом на нашу країну військ Російської Федерації. У всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви не припиняються посилені молитви за якнайшвидше настання миру та припинення кровопролиття. Ми послідовно закликаємо до мирного врегулювання конфліктів шляхом діалогу. Війна — це найстрашніший гріх, який існує на цьому світі. Вона змушує дивитися на іншу людину не як на образ Божий, а як на ворога, якого треба вбити. Тому немає виправдання тим, хто розпочинає війни.
На превеликий жаль, за ці кілька днів загинула велика кількість мирних людей, серед яких – літні, жінки та діти; знищено гуманітарну інфраструктуру — лікарні, пологові будинки, школи, дитячі будинки; а ті, що вижили, змушені покинути свої будинки і навіть країну заради порятунку своїх життів, ставши біженцями і переселенцями.
У зв’язку з цим, для запобігання ще більшим жертвам і стражданням нашого народу, звертаємось до всіх, від кого це залежить, забезпечити реальні гуманітарні коридори для невідкладної евакуації мирних жителів із населених пунктів, що знаходяться на лінії вогню, та гарантувати їхню безпеку.
Зважаючи на бойові дії, деякі українські військовослужбовці, виконуючи свою присягу та обов’язок захисту Батьківщини, на жаль, були поранені чи опинилися в полоні. Тому Українська Православна Церква, дбаючи про своїх співгромадян, просить виявити людське співчуття та християнське милосердя, організувати видачу поранених та здійснити обмін військовополоненими.
Віримо, що Господь наш Іісус Христос заступництвом Своєї Пречистої Матері, збереже нашу країну та її боголюбивий народ, і подасть нам довгоочікуваний мир", - йдеться у зверненні Онуфрія.
Будь ласка, зачекайте...
Іншого не дано.
Гниди бородаті моковські, Бог все бачить хто ви є!
Твари!
Гнать с украинской земли выродков кацапских!
Дуже дивно в умовах воєнного стану.
Хіба що для передачі ПЦУ всіх приходів в Україні,та за її межами.
а українська православна церква чомусь перестала бути МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
І чомусь не засудила свого шефа Гундяєва, який прямо благословив рвшську орду на це звірство
і мова у тексті тільки про "бог тєрпел і нам вєлєл"
ще зовсім трохи і стане закликати парафіян до покори
гнида рашистська
Онухрієві слуги сатани, посібники вбивць власної "пастви"!!
https://volynua.com/posts/moskovskiy-pip-u-seli-piddubtsi-zaklikav-ludey-ne-zdavati-groshi-na-ukrainsku-armiu?fbclid=IwAR2tzVogbVLqjw1L0hUBgxgt0P5_qPK_OmOGaKl8UHcn5MF1DhMEZko9oMo
Де ти гидота була коли треба було надати шану українським військовим і відправити героїв України у останню путь.......... Та нах ти тут тепер в Україні. усе майно що належить 3.14рашки конфісковано
Так, Так і СВ"ЯТІ Лаври також повинні перейти у власність громади УКРАЇНА. Громада війна не тільки на передовій....шпигуни у москальських рясах можуть надавати сигнали для бомбардування міст, лікарень..........!!!!!!!!!!! Такі випадки вже були насправді!!!!!!!!!!
Вибачте Брати парафіяни, які ходили в українські храми слухати москалів за незручність....... але так не може продовжуватись - це веде до трагедії це УСІ бачимо в наявності!!!!!!!!!!!.
1. Провозгласить анафему путину и Кириллу (оправдавшему войну)
2. Созвать поместный собор и выйти из состава РПЦ, даже не быть "автономной" структурой, разорвать с РПЦ любое общение, в т. ч. евхаристическое.
3. Присоединение к ПЦУ - по желанию, наверное не сразу, потому что это болезненный процесс. Объявить верующим свободный переход - кто хочет. Всё-таки ПЦУ признаётся уже рядом церков, верующим это важно, а УПЦ МП, если уйдёт от русских, окажется в каноническом вакууме (не там, и не там). Поэтому присоедиение (объединение) как максимум - да, но как минимум - уйти от РПЦ.
4. Сотрудничать с управлением контр-разведки СБУ