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Переживаємо час складних випробувань через напад військ Російської Федерації, - Онуфрій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Переживаємо час складних випробувань через напад військ Російської Федерації, - Онуфрій

Сьогодні наша країна переживає час складних випробувань, спричинених нападом на нашу країну військ Російської Федерації. Війна — це найстрашніший гріх, який існує на цьому світі. Тому немає виправдання тим, хто розпочинає війни.

Про це заявив предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, передає Цензор.НЕТ.

"Українська Православна Церква – це Церква українського народу. Вона об’єднує віруючих на Сході та Заході, Півночі та Півдні нашої країни. До її складу входять люди різних національностей та різних політичних переконань. Але всі ми єдині у Христі. За більш ніж 1000-річну історію свого існування, наша Церква завжди була і залишається зі своїм народом.

Сьогодні наша країна переживає час складних випробувань, спричинених нападом на нашу країну військ Російської Федерації. У всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви не припиняються посилені молитви за якнайшвидше настання миру та припинення кровопролиття. Ми послідовно закликаємо до мирного врегулювання конфліктів шляхом діалогу. Війна — це найстрашніший гріх, який існує на цьому світі. Вона змушує дивитися на іншу людину не як на образ Божий, а як на ворога, якого треба вбити. Тому немає виправдання тим, хто розпочинає війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та захищають нашу землю і народ, - Онуфрій

На превеликий жаль, за ці кілька днів загинула велика кількість мирних людей, серед яких – літні, жінки та діти; знищено гуманітарну інфраструктуру — лікарні, пологові будинки, школи, дитячі будинки; а ті, що вижили, змушені покинути свої будинки і навіть країну заради порятунку своїх життів, ставши біженцями і переселенцями.

У зв’язку з цим, для запобігання ще більшим жертвам і стражданням нашого народу, звертаємось до всіх, від кого це залежить, забезпечити реальні гуманітарні коридори для невідкладної евакуації мирних жителів із населених пунктів, що знаходяться на лінії вогню, та гарантувати їхню безпеку.

Зважаючи на бойові дії, деякі українські військовослужбовці, виконуючи свою присягу та обов’язок захисту Батьківщини, на жаль, були поранені чи опинилися в полоні. Тому Українська Православна Церква, дбаючи про своїх співгромадян, просить виявити людське співчуття та християнське милосердя, організувати видачу поранених та здійснити обмін військовополоненими.

Віримо, що Господь наш Іісус Христос заступництвом Своєї Пречистої Матері, збереже нашу країну та її боголюбивий народ, і подасть нам довгоочікуваний мир", - йдеться у зверненні Онуфрія.
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Топ коментарі
+47
Не верю!
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11.03.2022 12:12
+32
Брешеш, диявол!
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11.03.2022 12:13
+32
московские попы нах из Украины
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11.03.2022 12:13
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Не верю!
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11.03.2022 12:12 Відповісти
Осмелел Однако Отец Онуфрий ...
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11.03.2022 13:14 Відповісти
онуфрій- тобі на онежске озеро....
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11.03.2022 13:19 Відповісти
Последний форпост хрюсского мира переобулся.
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11.03.2022 12:13 Відповісти
..Не переобулся.... притих с надеждой!!! Не может животное стать человеком...как не может руЗький поп стать украинским патриотом!!! Падлы просто притихли ....
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11.03.2022 12:19 Відповісти
Нет нет. Когда притихают с надеждой, то громких заявлений не делают. Тут именно классическое переобувание, когда надежды разбились о реальность. Без сомнений, оно переобуется снова, если появится такая возможность(не появится). Киевзатридня ФСЁ и с этим ни кацапские свиньи, ни манкурты ничего сделать не могут.
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11.03.2022 12:45 Відповісти
Не думаю, що вони перевзулись. Вони лицемірять, намагаючись замаскуватись під "хороших". Священники ПЦУ пішли до Українського Війська капеланами і деякі з них навіть взяли до рук зброю - знаю такого особисто, але не буду писати про нього із зрозумілих міркувань.
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11.03.2022 12:19 Відповісти
хоче курва діалогу, бо доброї п...и отримали.
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11.03.2022 12:40 Відповісти
Брешеш, диявол!
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11.03.2022 12:13 Відповісти
московские попы нах из Украины
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11.03.2022 12:13 Відповісти
С точки зрения канонического права они даже не попы, а самозванцы какие-то.
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11.03.2022 12:46 Відповісти
О, секта гундяя прокинулась(((
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11.03.2022 12:14 Відповісти
Іди за російським кораблем.
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11.03.2022 12:14 Відповісти
Между тем, продолжаете петь панегирики бесу гундяеву....
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11.03.2022 12:14 Відповісти
резидентура провела ребрендінг? скомпрометоване словосполучення "московського патріархату" стидливо опускається?
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11.03.2022 12:15 Відповісти
Або прокляніть ***** з Кирилом, або підсрачниками з України!
Іншого не дано.
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11.03.2022 12:15 Відповісти
Ти падло московське також доклав зусиль, щоб була ця війна і путлер прийшов в Україну вбивать!
Гниди бородаті моковські, Бог все бачить хто ви є!
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11.03.2022 12:15 Відповісти
У них в церквях московского патриархата схроны с оружием. СБУ уже несколько таких попов приняла.

Твари!

Гнать с украинской земли выродков кацапских!
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11.03.2022 12:15 Відповісти
Це моцковське лайно ще здорове і на волі?
Дуже дивно в умовах воєнного стану.
Хіба що для передачі ПЦУ всіх приходів в Україні,та за її межами.
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11.03.2022 12:16 Відповісти
секта получила новые методички с лубянки
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11.03.2022 12:16 Відповісти
брехливе падло...
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11.03.2022 12:16 Відповісти
Ще один миротворець. А розірвати будь-які відносини з так званою РПЦ яка благословила напад Московщини на Україну а значить і на вбивство українців вірян своєї церкви слабо?
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11.03.2022 12:17 Відповісти
ОНУФРІЙ-АХРЄНЄННИЙ БРЕХУН ТА ЛИЦЕМІР...
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11.03.2022 12:17 Відповісти
Смаженим запахло, хвостом вихляти намагається. Слоблудіє це
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11.03.2022 12:18 Відповісти
щось у бучанському лісі здохло=)
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11.03.2022 12:18 Відповісти
Брехливий піп, не вірю жодному слову, з
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11.03.2022 12:18 Відповісти
Брехлива сатана
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11.03.2022 12:18 Відповісти
а чего это сталинская церков нквдистов,существующая каких то 70 лет примазывается к украинской церкви?настоящие наследователи киевской церквм-это УГКЦ.
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11.03.2022 12:18 Відповісти
А паша-мерседес даже не парится с заявлениями, все вы там одинаковые. Секта сумасшедших.
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11.03.2022 12:19 Відповісти
Подлее филиала РПЦ нет ничего в Украине.
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11.03.2022 12:20 Відповісти
Меньше надо было хрюкать про «святую русь» и рассказывать про «вяличие Рассеи»
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11.03.2022 12:19 Відповісти
І жодного слова молитви за наше військо і за перемогу над агресором. Московські скоти в рясах, продажна наволоч. Караваї з квітами уже приготовили для "асвабадітєлєй"?
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11.03.2022 12:19 Відповісти
Шкода, що про біса-ґундяєва нічого не сказав. І це дещо знецінює все сказане.
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11.03.2022 12:20 Відповісти
"За більш ніж 1000-річну історію" - це яким чином церква МП може мати такий термін існування, якщо самій їхній сраній Мацкві лише 850? ))) Нічого цей мудак не переплутав?.. Гнати підсрачниками цих виродків з України!
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11.03.2022 12:20 Відповісти
цинічна та брехлива гнида! коли вже нарешті проголосять МП поза законом та Лавру відберуть на користь УПЦ?
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11.03.2022 12:20 Відповісти
ПЦУ
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11.03.2022 14:28 Відповісти
Ондатрій - то бісова личина.
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11.03.2022 12:21 Відповісти
щось слова Україна я в тексті не побачила
а українська православна церква чомусь перестала бути МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
І чомусь не засудила свого шефа Гундяєва, який прямо благословив рвшську орду на це звірство

і мова у тексті тільки про "бог тєрпел і нам вєлєл"
ще зовсім трохи і стане закликати парафіян до покори

гнида рашистська
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11.03.2022 12:25 Відповісти
Так відмовляйся від підпорядкування московському патріархату.
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11.03.2022 12:26 Відповісти
****! Їдь до Маріуполя і проведи хрестну ходу по трасі "зеленого коридору", як ви то любите! Може спокутуєш своєю смертю те, що ти та твоя церква принесли на землю України!
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11.03.2022 12:27 Відповісти
Ліцемір та колаборант !
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11.03.2022 12:28 Відповісти
сейчас есть шанс раз и навсегда выгнать московитов из Украинской Лавры и из всех церковь, не верьте их слезам и причитаниям.
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11.03.2022 12:28 Відповісти
Ключі від Лаври залиш у дверях і відправляйся нахер до Гундяєва.
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11.03.2022 12:33 Відповісти
Неужели Бог ему уже мозги вправил??
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11.03.2022 12:34 Відповісти
Хочу спитати метрополита, хто твій патріарх. Відповідь на це питання поставить всі точки над і.
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11.03.2022 12:34 Відповісти
це ті самі, що не хотіли в ВР підняти свої сідалища в знак шани за полеглими! Жодному слову не вірю! Повірю тільки тоді, якщо вони усім своїм скопом на колінцях приповзуть проситися в ПЦУ!
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11.03.2022 12:35 Відповісти
Тобто, ця промова про те, що вони продовжують смоктати сатанинський хрєн кідрили гундосого?
Онухрієві слуги сатани, посібники вбивць власної "пастви"!!
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11.03.2022 12:40 Відповісти
Падаль моськовська.Онулювати регестрацію і відібрати все майно.
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11.03.2022 12:43 Відповісти
"-Це Саруман! всю його мерзоту вода змила"
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11.03.2022 12:44 Відповісти
НАЙСТРАШНІШИЙ ГРІХ ЦЕ БРЕХНЯ ! ПОТІМ ВСЕ ІНШЕ ! ПОКАЙТЕСЬ !
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11.03.2022 12:44 Відповісти
РПЦвУ і надалі продовжує ятрити роздирати Україну. Якої "автокефалії"!? ПЦУ рівна серед усього світового православ'я, має томос. Приєднуйтесь до ПЦУ негайно і не словоблудьте.
https://volynua.com/posts/moskovskiy-pip-u-seli-piddubtsi-zaklikav-ludey-ne-zdavati-groshi-na-ukrainsku-armiu?fbclid=IwAR2tzVogbVLqjw1L0hUBgxgt0P5_qPK_OmOGaKl8UHcn5MF1DhMEZko9oMo
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11.03.2022 12:45 Відповісти
Українська православна церква в нас одна - ПЦУ, а Онуфрій хай іде за російськім воєнним кораблем!
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11.03.2022 12:47 Відповісти
Я так думаю, що як тільки віджинуть орків від Київа, цю московську шаражку розженуть.
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11.03.2022 12:48 Відповісти
Разрыв связей с РПЦ МП. Наложение анафемы на Путина , Кирилла Гундяева и все рашистское " воинство" включая предателей из бывших и нынешних граждан Украины.. Отлучение от церкви всех священников ( всех рангов) за даже косвенную словесную поддержку рашистского вторжения или его оправдания. ( иначе нет веры.. иначе сложение сана и отправление на "историческую родину" куда то в Вятку или на Соловки, грехи замаливать.
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11.03.2022 12:55 Відповісти
1. отець капітан Онуфрій бери окаяний отросток у руку і 3.14дуй до полковника Гундяя.
Де ти гидота була коли треба було надати шану українським військовим і відправити героїв України у останню путь.......... Та нах ти тут тепер в Україні. усе майно що належить 3.14рашки конфісковано
Так, Так і СВ"ЯТІ Лаври також повинні перейти у власність громади УКРАЇНА. Громада війна не тільки на передовій....шпигуни у москальських рясах можуть надавати сигнали для бомбардування міст, лікарень..........!!!!!!!!!!! Такі випадки вже були насправді!!!!!!!!!!

Вибачте Брати парафіяни, які ходили в українські храми слухати москалів за незручність....... але так не може продовжуватись - це веде до трагедії це УСІ бачимо в наявності!!!!!!!!!!!.
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11.03.2022 13:09 Відповісти
2. Увесь православний народ України завжди мав і має у серці одну єдину православну церкву України - просто шалені напади москалів , більшовиків, атеїстів заставляли православ"я в Україні ховатись, іти у підпілля. Тільки останні роки Українська Церква набирає своє значення і утворились умови для об"єднання парафіян України у єдину націю, яка має єдину православну українську церкву!!!!!!
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11.03.2022 13:24 Відповісти
Це перший дзвіночок підготовки УПЦ МП до переходу під ПЦУ всим скопом!! Дозрівають,жрать-же хочеться.
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11.03.2022 13:09 Відповісти
Цю худобу московську також не зайвим було б підвішати за яйця у центрі Києва
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11.03.2022 13:10 Відповісти
Нехай почне з простого. Поміняє назву церкви. Як можна так лукавити - засуджувати москву і бути церквою московського патріархату? Не вірю!!! Не прощу!
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11.03.2022 13:13 Відповісти
Может быть и не врет. У меня есть приятель прихожанин МП, который до воны был, скажем так, умеренным ватником. Сейчас, после того, как пришлось съехать с дачи на Осещине, стал лютым бендеровцем.
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11.03.2022 13:15 Відповісти
Агент Орды алиби себе клеит, не выйдетт, отвечать всё равно будешь, и не на небесах, а перед людьми, родных которых убили московские мародёры, твои "братья", свинособака!
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11.03.2022 13:16 Відповісти
Задрать юбку и выпороть этого придурка!
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11.03.2022 13:20 Відповісти
оооо уже попы московского патриархата о войне заговорили! А что ж такое. Гнать бы вас после войны с наших храмов, что князья наши строили, наши великие предки. А вы кгбисты их захватили. Ну нечего и до вас доберемся.
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11.03.2022 13:22 Відповісти
мацковска секта - опіум для народу...
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11.03.2022 13:25 Відповісти
Это тот ряженый чёрт который отказывается вставать чтобы почтить память павших украинцев?
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11.03.2022 13:31 Відповісти
що-то це хануфрік знає, просто так заяви він би не робив!! СБУ А-А_А-а - уууууууууу!!!
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11.03.2022 13:35 Відповісти
Хто з народом України можна зрозуміти просто, пройшовшись по центру міста Полтава, наприклад. Біля Собору Православної Церкви України гори гуманітарки, води, одягу. Біля церкви упц мп за 200 метрів жодної людини
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11.03.2022 13:39 Відповісти
Слова одного товарища, которому довелось пожить жизнью московского патриархата - я не удивлюсь если их обьявят террористиской организацией.
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11.03.2022 13:42 Відповісти
Онуфрий - чтобы после войны вас всех не привлекли к ответу, тебе стоит сейчас :

1. Провозгласить анафему путину и Кириллу (оправдавшему войну)
2. Созвать поместный собор и выйти из состава РПЦ, даже не быть "автономной" структурой, разорвать с РПЦ любое общение, в т. ч. евхаристическое.
3. Присоединение к ПЦУ - по желанию, наверное не сразу, потому что это болезненный процесс. Объявить верующим свободный переход - кто хочет. Всё-таки ПЦУ признаётся уже рядом церков, верующим это важно, а УПЦ МП, если уйдёт от русских, окажется в каноническом вакууме (не там, и не там). Поэтому присоедиение (объединение) как максимум - да, но как минимум - уйти от РПЦ.
4. Сотрудничать с управлением контр-разведки СБУ
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11.03.2022 13:47 Відповісти
Давайте вже, настав час повністю об'єднати нашу Святу Українську Церкву і стояти разом не тільки перед лицем ворога фізичного але і духовного, навести лад і порядок в усіх наших внутрішніх справах і почати нове життя заради майбутнього наших дітей! Бути добру!
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11.03.2022 13:49 Відповісти
А действительно, предложить ему пройти крестный ход по зелёному коридору и вывезти людей из мариуполя, пусть покажете как он любить бога и людей, будут ли стрелять его прихожане рассейские!?
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11.03.2022 13:55 Відповісти
це диявол як і кіріл
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11.03.2022 14:06 Відповісти
Переживаємо час складних випробувань . в тебе ******* ще всі випробування попереду.
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11.03.2022 14:38 Відповісти
Не те щоб питання віруючих довбойобів було дуже важливим, але прикінчити ватажка ДРГ УПЦ МП - це питання честі.
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11.03.2022 14:48 Відповісти
Страшно стало. А текст з Кирилом погоджували?
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11.03.2022 21:49 Відповісти
 
 