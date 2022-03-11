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Новини За кордоном
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газопровід (376) Норвегія (370) Польща (5155)

Данія відновила будівництво газопроводу Норвегія-Польща

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Данія відновила будівництво газопроводу Норвегія-Польща

Будівництво данської частини Baltic Pipe, яка з'єднає Польщу з норвезькими газовими родовищами, відновилося після дев'ятимісячної перерви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Передбачається, що трубопровід повинен знизити залежність Польщі від російського газу, але будівництво було зупинено в травні 2021 року через екологічні проблеми.

Данський мережевий оператор Energinet отримав новий екологічний дозвіл і як і раніше очікує, що трубопровід буде частково введений в експлуатацію з 1 жовтня цього року, а з 1 січня 2023 року - на повну потужність до 10 млрд кубометрів. Призупинення відкладено дату запуску на три місяці.

Вторгнення Росії в Україну викликало побоювання, що поставки російського газу в Європу можуть бути припинені, що підкреслює необхідність диверсифікації поставок.

Російський "Газпром" поставляє половину з 20 мільярдів кубометрів газу, споживаного Польщею, але термін дії довгострокового контракту закінчується в кінці цього року, і Варшава не планує його продовжувати. Польща прагне замінити ці поставки поставками через Baltic Pipe.

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Окрім того, від травня відкриється газопровід GIPL, що з'єднує Польщу з терміналом зрідженого природного газу в Литві, повідомила Литва в понеділок, раніше запланованого запуску в середині 2022 року.
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Топ коментарі
+9
РАСЄЯ ВПЄРДЄ-БИЛА ЄСТЬ І БУДЄТ ВСЄГДА...
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11.03.2022 12:41
+9
ось це добре
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11.03.2022 12:41
+8
Мінус у казну гнилопараші.
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11.03.2022 12:44
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РАСЄЯ ВПЄРДЄ-БИЛА ЄСТЬ І БУДЄТ ВСЄГДА...
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11.03.2022 12:41 Відповісти
ось це добре
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11.03.2022 12:41 Відповісти
Мінус у казну гнилопараші.
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11.03.2022 12:44 Відповісти
екологічні організації нарешті прозріли? чи рашка має ще парочку екологічних і техногенних катастроф забацяти?
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11.03.2022 12:46 Відповісти
Облом черговий лаптеногім, вони ж чекають коли ми всі замерзнемо
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11.03.2022 12:46 Відповісти
От этой новости в глубине Уральских гор прибавилось скрепного рабссейского газа от самого плешивого скрепоносца-победобеса.
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11.03.2022 12:55 Відповісти
екологічні проблеми не грязьпром часом організував?
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11.03.2022 13:17 Відповісти
А вот это прям отлично, у Норвегии газа кстати много
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11.03.2022 13:22 Відповісти
 
 