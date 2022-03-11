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Єврокомісія має намір удвічі збільшити допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події Війна в Україні

Єврокомісія має намір удвічі збільшити допомогу Україні

Європейська комісія має на меті подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити з цією метою ще 500 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у п'ятницю верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"Всі повністю усвідомлюють, що ми повинні посилити нашу військову підтримку України", – сказав він.

"Я впевнений, що лідери схвалять ці гроші", - заявив Боррель.

ЄС також розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки, додав він.

Також читайте: Європейська Рада визнала євроінтеграційні прагнення України та закликала ЄК надати висновки щодо заявки нашої країни

Автор: Наталя Джума
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Отдайте эти 500 млн. Евро Польше за МиГ-29
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11.03.2022 12:51 Відповісти
Вчера США заявляли, что увеличат поставки вооружения, сегодня Европа говорит об увеличении помощи. Учитывая, что Запад стал более осторожным в своих высказываниях, чем 2 недели назад, можно предположить, что ВСУ уже осваивает новые падарунки.
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11.03.2022 12:54 Відповісти
Vcera 6 samoliotov priliteli s podarkami Ameriki,Kanadi,Golandiji,italiji,Iaponiji i Kuveita
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11.03.2022 13:03 Відповісти
Отличная возможность испытать все самые современные виды вооружений в реальном бою. Win-win strategy.
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11.03.2022 13:10 Відповісти
бореля интересуют только баррели и кубометры.....
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11.03.2022 13:36 Відповісти
 
 