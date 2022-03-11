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Національна академія аграрних наук розірвала всі відносини з РАН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Національна академія аграрних наук розірвала всі відносини з РАН

Академіки Національної аграрної академії України 10 березня розірвали всі відносини з Російською академією наук через військову агресію РФ в Україні, а також вийшли зі складу іноземних членів РАН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті академії.

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"На жаль, від Президії РАН як ядра наукового середовища Росії не надійшло належних дій, спрямованих на припинення агресії Російської Федерації проти народу України. В умовах, що склалися, ми не вважаємо більше можливою подальшу співпрацю з РАН і цією заявою оголошуємо про вихід зі складу іноземних членів РАН", - йдеться у повідомленні НААН.

Зі складу іноземних членів РАН вийшли вісім українських академіків: В. Бусол, В. Вергунов, П. Коваленко, В. Рибалко, В. Сайко, П. Саблук, Б. Стегній та О. Шевченко.

Академіки нагадали, що 24 лютого 2022 року Збройні сили РФ без оголошення війни здійснили акт військової агресії проти України, внаслідок чого гинуть мирні люди, зокрема діти, зазнають руйнувань житлові будинки, соціальна, цивільна та наукова інфраструктура.

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НА 16 ДЕНЬ ВІЙНИ
говноакадеміки... шлендри
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11.03.2022 13:24 Відповісти
Прокинулися, а 8 років що робили?
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11.03.2022 13:25 Відповісти
от тепер вже видно, що Українська Академія є українською!
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11.03.2022 13:49 Відповісти
Ви, свині, до цих пір були з Москалями у співпраці? Ганьба!
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11.03.2022 13:49 Відповісти
 
 