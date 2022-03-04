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Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ

Європейська комісія (ЄК) оголосила у п'ятницю про своє рішення призупинити співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій.

Про це заявила член ЄК з інновацій, досліджень та освіти Марія Габрієл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вирішили не займатися подальшими проєктами співпраці з досліджень та інновацій з російськими організаціями. Водночас ми наполегливо віддані забезпеченню продовження успішної участі України у програмах Horizon Europe та Euratom Research and Training", - заявила Габрієл.

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Вона зазначила, що в Єврокомісії вжито адміністративних заходів для забезпечення того, щоб українські вчені могли отримувати фінансування з дослідницьких та інноваційних програм ЄС.

У комюніке ЄК повідомляється, що Єврокомісія не укладатиме ні нових контрактів, ні будь-яких нових угод із російськими організаціями за програмою Horizon Europe. Крім того, ЄК призупиняє виплати російським організаціям у межах наявних договорів.

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Виконавчий заступник голови Єврокомісії Маргрете Вестагер так прокоментувала це рішення: "Дослідницька співпраця в ЄС ґрунтується на повазі свобод та прав, які лежать в основі досконалості та інновацій".

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Топ коментарі
+4
Запад, дай ракетно-авиационную поддержку, сссссукиии!
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04.03.2022 15:08
+3
15 січня путін завершив операцію по військовому придушенню революції в казахстані.

22 січня він вже підписує воєнні документи про вторгнення в україну.

путін подумав, що в україні буде як в казахстані.

просто захід ніяк не відреагував на незаконне введення військ одкб в казахстан. це було незаконне введення. тому що одкб створене для відбиття воєнної атаки на одну з країн одкб. а не для придушення революцій.

захід не ввів за це ні одної санкції. а зло має бути покаране. якщо зло не покаране - воно наглвє.
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04.03.2022 15:06
+3
дай боже
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04.03.2022 15:09
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15 січня путін завершив операцію по військовому придушенню революції в казахстані.

22 січня він вже підписує воєнні документи про вторгнення в україну.

путін подумав, що в україні буде як в казахстані.

просто захід ніяк не відреагував на незаконне введення військ одкб в казахстан. це було незаконне введення. тому що одкб створене для відбиття воєнної атаки на одну з країн одкб. а не для придушення революцій.

захід не ввів за це ні одної санкції. а зло має бути покаране. якщо зло не покаране - воно наглвє.
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04.03.2022 15:06 Відповісти
шо оні там про нєйтралітєт говорілі?..

🇺🇦Денис Днепр 🔱🇪🇺@dendnepro·8 ч

Вот прямо сейчас до Минска долетает беларусский ил-76, который летит из Казахстана.

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04.03.2022 15:15 Відповісти
Ещё 150 узкоглазых жмуров в коллекцию и не более. Это уже переходит в типичную кацапскую фазу заваливания "мясом".
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04.03.2022 15:18 Відповісти
а шо там орки можуть дослідить? толку з них!
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04.03.2022 15:07 Відповісти
⚡️Российские военные не разрешили «зеленый коридор» для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область - председатель ОГА Геннадий Лагута.
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04.03.2022 15:08 Відповісти
Запад, дай ракетно-авиационную поддержку, сссссукиии!
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04.03.2022 15:08 Відповісти
дай боже
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04.03.2022 15:09 Відповісти
Самий зара популярний запрос в Швабростані
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04.03.2022 15:10 Відповісти
Под видом борьбьі против национал-социализма, Путин устроил самьій настоящий геноцид Украинского народа !
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04.03.2022 15:12 Відповісти
Чергові розбиті російські колонни
https://t.me/minval_az/23689
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04.03.2022 15:14 Відповісти
казали: "йдіть вконтакте, розказуйте росіянам правду"

попробував я з ними поспілкуватися - ТАМ ПОВНІ ІДІОТИ ЖИВУТЬ.
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04.03.2022 15:14 Відповісти
Это всё гэбистские методы. Кацапское стадо уже давно под воздействием психотропного оружия.
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04.03.2022 15:20 Відповісти
Впереди дремучий лес.
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04.03.2022 15:15 Відповісти
Это значит что космос и коллайдер - усё?)) без кацапов? а как же вяличие?!
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04.03.2022 15:49 Відповісти
а шо на маасковии у березовых обезьян и андрофагов была при беСпу***не антихристе люциферовиче наука? у фашистской резервации одна наука, в которой они весь мир переплюнули. Лож, лицемерие, воровство и убийство. Этадуховнаяскрепа 90% андрофагов усруССко-фашистской *********.
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04.03.2022 16:59 Відповісти
 
 