Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ
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Європейська комісія (ЄК) оголосила у п'ятницю про своє рішення призупинити співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій.
Про це заявила член ЄК з інновацій, досліджень та освіти Марія Габрієл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вирішили не займатися подальшими проєктами співпраці з досліджень та інновацій з російськими організаціями. Водночас ми наполегливо віддані забезпеченню продовження успішної участі України у програмах Horizon Europe та Euratom Research and Training", - заявила Габрієл.
Вона зазначила, що в Єврокомісії вжито адміністративних заходів для забезпечення того, щоб українські вчені могли отримувати фінансування з дослідницьких та інноваційних програм ЄС.
У комюніке ЄК повідомляється, що Єврокомісія не укладатиме ні нових контрактів, ні будь-яких нових угод із російськими організаціями за програмою Horizon Europe. Крім того, ЄК призупиняє виплати російським організаціям у межах наявних договорів.
Виконавчий заступник голови Єврокомісії Маргрете Вестагер так прокоментувала це рішення: "Дослідницька співпраця в ЄС ґрунтується на повазі свобод та прав, які лежать в основі досконалості та інновацій".
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22 січня він вже підписує воєнні документи про вторгнення в україну.
путін подумав, що в україні буде як в казахстані.
просто захід ніяк не відреагував на незаконне введення військ одкб в казахстан. це було незаконне введення. тому що одкб створене для відбиття воєнної атаки на одну з країн одкб. а не для придушення революцій.
захід не ввів за це ні одної санкції. а зло має бути покаране. якщо зло не покаране - воно наглвє.
🇺🇦Денис Днепр 🔱🇪🇺@dendnepro·8 ч
Вот прямо сейчас до Минска долетает беларусский ил-76, который летит из Казахстана.
https://t.me/minval_az/23689
попробував я з ними поспілкуватися - ТАМ ПОВНІ ІДІОТИ ЖИВУТЬ.