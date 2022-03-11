УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4267 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 041 5
Зеленський (17439) перемовини (2484) Путін (21436) Туреччина (2252)

У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського

У Кремлі заявили, що не відкидають можливості зустрічі президентів Росії й України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Туреччині. Однак за умови, що переговори будуть "результативними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Ніхто не відкидає можливості зустрічі Путіна та Зеленського. Так, справді, концептуально вона можлива, але спочатку і делегації, і міністри мають виконати свою частину роботи з тим, щоб президенти не зустрічалися заради процесу та заради розмови, а зустрічалися заради результату", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч президентів України і Росії може відбутися в найближчому майбутньому, оскільки є передумови, які дозволяють вважати, що це відбудеться незабаром.

Читайте також: На зустрічі Лаврова та Кулеби обговорювалися перспективи саміту РФ-Україна, - Чавушоглу
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погодите-ка... Кацапня готова начать только результативные переговоры, но результативными могут быть только переговоры, которые начались... 0_0
Интересно, что за грибы они курят?
показати весь коментар
11.03.2022 13:36 Відповісти
Перш, ніж зустрітися з Путіним, треба знати, що він хоче, а нам треба знати твердо, які у нас аргументи для наших вимог. Якщо, ми не знаємо його вимог або не можемо з ними погодитись, то зустріч шкідлива, для нас, тобто, нема реальної спільної думки.
показати весь коментар
11.03.2022 13:46 Відповісти
З ху.лом зустрічатися гидко. Гидко навіть дивитися на його харю.
показати весь коментар
11.03.2022 13:50 Відповісти
Конечно состоится ,»пу»сам ее предложит и первый на неё прибежит..Это только вопрос времени..
показати весь коментар
11.03.2022 14:23 Відповісти
Неужели руки будут жать?
Как на трёх переговорах.

Зачем с этой тварюкой встречаться???
Он что выведет войска с Украины и застрелится???
показати весь коментар
11.03.2022 15:48 Відповісти
 
 