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Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії

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Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії

Велика Британія оголосила про заморожування активів і заборону на поїздки 386 депутатів російської Думи, які проголосували за "незалежність" псевдореспублік Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду в п'ятницю, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Нові санкції заборонять людям зі списку подорожувати до Британії, отримувати доступ до активів, якщо вони є на території країни, і вести тут бізнес.

"Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиск і будемо продовжувати закручувати гайки російській економіці через санкції", - заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

Після російського вторгнення Британія запровадила санкції проти понад 500 ключових російських фізичних осіб, організацій та дочірніх компаній, внаслідок чого загальна кількість одиниць, що підпадають під санкції Британії, досягла 800.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запровадила санкції проти семи олігархів з РФ

Напередодні Британія покарала санкціями 7 топових олігархів РФ, включно з Романом Абрамовичем.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
семейки их не забудте
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11.03.2022 14:28
+8
Мало, потрібно заарештовувати чи конфіскувати, а також не забути про родичів цих урукхаїв.
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11.03.2022 14:29
+7
386 - мало. Минимум- 386 тысяч чиновников+ их семьи, дети, любовницы, родственники. И не только в Великобритании, а по всему миру.
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11.03.2022 14:30
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Мышиная возня.
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11.03.2022 14:26 Відповісти
Наче про це вже писали 2 тижні тому. А Єросоюз це зробив?
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11.03.2022 16:25 Відповісти
семейки их не забудте
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11.03.2022 14:28 Відповісти
Мало, потрібно заарештовувати чи конфіскувати, а також не забути про родичів цих урукхаїв.
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11.03.2022 14:29 Відповісти
386 - мало. Минимум- 386 тысяч чиновников+ их семьи, дети, любовницы, родственники. И не только в Великобритании, а по всему миру.
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11.03.2022 14:30 Відповісти
Там вроде как хенерал 29 армии на концерт к кабзону отправился.
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11.03.2022 14:33 Відповісти
Тут больше помогли бы санкции против их детей в той же Великобритании.
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11.03.2022 14:33 Відповісти
Главный есаул России бросил коня, жаль рука не поднялась пристрелить!

Народный артист РФ и один из самых матерых ватников Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля.
Шутки шутками, но Олег Газманов - галахический еврей (еврей по матери). Мать - Зинаида Абрамовна Газманова (в девичестве Альтшулер), рождённая в местечке под Кричевом.
Так что получение израильского гражданства Газманову гарантировано. Даже несмотря на то, что он был доверенным лицом Владимира Путина.Всю свою жизнь Олег Газманов крутил сальто, чтобы в нужный момент переобуться в воздухе.
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11.03.2022 14:34 Відповісти
ніколи б не подумав
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11.03.2022 15:04 Відповісти
Це карма. ))
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11.03.2022 15:18 Відповісти
Мне интересно активы ***** арестовали?
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11.03.2022 17:26 Відповісти
 
 