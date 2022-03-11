Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії
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Велика Британія оголосила про заморожування активів і заборону на поїздки 386 депутатів російської Думи, які проголосували за "незалежність" псевдореспублік Донбасу.
Про це йдеться у повідомленні британського уряду в п'ятницю, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Нові санкції заборонять людям зі списку подорожувати до Британії, отримувати доступ до активів, якщо вони є на території країни, і вести тут бізнес.
"Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиск і будемо продовжувати закручувати гайки російській економіці через санкції", - заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.
Після російського вторгнення Британія запровадила санкції проти понад 500 ключових російських фізичних осіб, організацій та дочірніх компаній, внаслідок чого загальна кількість одиниць, що підпадають під санкції Британії, досягла 800.
Напередодні Британія покарала санкціями 7 топових олігархів РФ, включно з Романом Абрамовичем.
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Народный артист РФ и один из самых матерых ватников Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля.
Шутки шутками, но Олег Газманов - галахический еврей (еврей по матери). Мать - Зинаида Абрамовна Газманова (в девичестве Альтшулер), рождённая в местечке под Кричевом.
Так что получение израильского гражданства Газманову гарантировано. Даже несмотря на то, что он был доверенным лицом Владимира Путина.Всю свою жизнь Олег Газманов крутил сальто, чтобы в нужный момент переобуться в воздухе.