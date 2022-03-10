Велика Британія запровадила санкції проти семи олігархів з РФ

Велика Британія запровадила санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України. Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечін та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт британського уряду.

Повідомляється, що накладено санкції приблизно на 15 млрд фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів), якими володіють ці олігархи. Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд до країни.

Також повідомляється, що закон про економічні злочини, що набуває чинності наступного тижня, дозволить уряду Великої Британії рухатися далі і швидше щодо санкцій.

Загалом під британські санкції потрапили:

Роман Абрамович - володіє футбольним клубом "Челсі", має частки в сталеливарних гігантах "Євраз" і "Норильський нікель"

Олег Дерипаска - володіє частками в En+ Group

Ігор Сечін - генеральний директор "Роснефти"

Андрій Костін - голова правління банку ВТБ

Олексій Міллер - генеральний директор енергетичної компанії "Газпром"

Микола Токарєв - президент російської державної компанії "Транснефть"

Дмитро Лебедєв - голова ради директорів "Банку Росія"

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