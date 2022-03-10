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Велика Британія (3663) олігарх (688) санкції (6840)

Велика Британія запровадила санкції проти семи олігархів з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Велика Британія запровадила санкції проти семи олігархів з РФ

Велика Британія запровадила санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України. Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечін та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт британського уряду.

Повідомляється, що накладено санкції приблизно на 15 млрд фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів), якими володіють ці олігархи. Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд до країни.

Також повідомляється, що закон про економічні злочини, що набуває чинності наступного тижня, дозволить уряду Великої Британії рухатися далі і швидше щодо санкцій.

Загалом під британські санкції потрапили:

  • Роман Абрамович - володіє футбольним клубом "Челсі", має частки в сталеливарних гігантах "Євраз" і "Норильський нікель"
  • Олег Дерипаска - володіє частками в En+ Group
  • Ігор Сечін - генеральний директор "Роснефти"
  • Андрій Костін - голова правління банку ВТБ
  • Олексій Міллер - генеральний директор енергетичної компанії "Газпром"
  • Микола Токарєв - президент російської державної компанії "Транснефть"
  • Дмитро Лебедєв - голова ради директорів "Банку Росія"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже шестеро російських олігархів публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Нужны санкции пртив всех 140 млн. Все они виноваты в их власти.
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10.03.2022 11:50
+12
Санкции нужны против всех депутатов Единой России и их семей
Семьи с запада выгнать - недвижимость отобрать
Многие депутаты скупили себе гостиницы в Германии и карловых Варахб
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10.03.2022 11:52
+12
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10.03.2022 11:53
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уже бомжы
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10.03.2022 11:48 Відповісти
Любимую игрушку (Челси) отбирааают!
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10.03.2022 11:54 Відповісти
Не пройшло й 3 тижні війни, неймовірно бистро...
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10.03.2022 12:01 Відповісти
Нужны санкции пртив всех 140 млн. Все они виноваты в их власти.
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10.03.2022 11:50 Відповісти
Империя зла по причине того, что всем известно, что кацапы злы.
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10.03.2022 11:52 Відповісти
Санкции нужны против всех депутатов Единой России и их семей
Семьи с запада выгнать - недвижимость отобрать
Многие депутаты скупили себе гостиницы в Германии и карловых Варахб
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10.03.2022 11:52 Відповісти
сейчас не только семьи - простых студентов в США выдворяют. с учеными в Европе разрывают контракты, аналогично с деятелями искусства. Нетребко, как пример.
Принято решение Орду пометить в капсулу времени.
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10.03.2022 11:55 Відповісти
пеместить*
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10.03.2022 11:56 Відповісти
Абрамовичу давали отсрочку, что бы успел распродаться. За какие заслуги не известно. надеюсь не зря и он оказал помощь для закапывания орды под землю.
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10.03.2022 11:53 Відповісти
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10.03.2022 11:53 Відповісти
Народные санкции. Резко вырос спрос на туры "без русских". Официальных объявлений нет - демократия, ***, конституция. Но оператор желающим такую опцию предлагает.
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10.03.2022 11:56 Відповісти
Vsio verno Deripaska i Abramovic takze,ne na slovax oni dolzi ubedit,a na dele.Paprostu nado ubrat putlera dlia naciala.Pust ix vojenije ego uberut dlia naciala,potom s drugimi budem razberatsia
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10.03.2022 11:58 Відповісти
Санкції проти окремих осіб за 8 років не дали жодного результату. Жодного! Але їх тупо і настирно продовжують вводити індивідуально. Для галочки. Санкції тільки тоді працюють коли вони чіпляють кожного без винятку кацапа який голосує двома руками за вбивство українців і окупацію України. В західних головах є збочене і абсолютно невірне уявлення про "злого *****" і "добрих росіян" яких ніякі санкції не повинні торкнутися бо вони ж такі лапочки, у них "балєт" і "Достоєвський", вони так морально настраждалися поки грабували Грузію, Придністровя, Сирію і сильно втомились грабуючи Донбас і Крим. Я щось не бачу дітей керівництва ********** на війні. Це ж чиї дітки нас вбивають? Отих "добрих і високодуховних росіян" яких санкуії не мають торкнутися...
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10.03.2022 12:01 Відповісти
Ну, ***** дав їм можливість пожити у розкоші, а зараз прийшов час все віддавати, награбоне як прийшло - так піде.
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10.03.2022 12:02 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.03.2022 12:07 Відповісти
Джонсон рулить. Відправивши перші літаки зі зброєю до України він зайняв лідируючу позицію і міцно її утримує . Байден плететься позаду. Трюдо і Дуда справжні друзі України і використовують всі посильні можливості. Макрон обсирається, Шольц неприхована падлюка
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10.03.2022 12:08 Відповісти
вспомни 2 фронт во вторую мировую
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10.03.2022 12:20 Відповісти
нужны санкции против всех кацапов!все они виноваты в нападении рашки на УКРАИНУ!
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10.03.2022 12:53 Відповісти
 
 