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Великобритания (4255) олигарх (1016) санкции (10615)

Великобритания ввела санкции против семи олигархов из РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Великобритания ввела санкции против семи олигархов из РФ

Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов в результате войны России против Украины. Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие президенту России Владимиру Путину олигархи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают в себя заморозку активов, запрет на операции в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Также сообщается, что вступающий в силу на следующей неделе закон об экономических преступлениях позволит правительству Великобритании двигаться дальше и скорее в отношении санкций.

В общем, под британские санкции попали:

  • Роман Абрамович – владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель"
  • Олег Дерипаска - владеет частями в En+ Group
  • Игорь Сечин – генеральный директор "Роснефти"
  • Андрей Костин – председатель правления банка ВТБ
  • Алексей Миллер – генеральный директор энергетической компании "Газпром"
  • Николай Токарев – президент российской государственной компании "Транснефть"
  • Дмитрий Лебедев – председатель совета директоров "Банка России"

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Топ комментарии
+12
Нужны санкции пртив всех 140 млн. Все они виноваты в их власти.
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10.03.2022 11:50
+12
Санкции нужны против всех депутатов Единой России и их семей
Семьи с запада выгнать - недвижимость отобрать
Многие депутаты скупили себе гостиницы в Германии и карловых Варахб
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10.03.2022 11:52
+12
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10.03.2022 11:53
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уже бомжы
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10.03.2022 11:48 Ответить
Любимую игрушку (Челси) отбирааают!
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10.03.2022 11:54 Ответить
Не пройшло й 3 тижні війни, неймовірно бистро...
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10.03.2022 12:01 Ответить
Нужны санкции пртив всех 140 млн. Все они виноваты в их власти.
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10.03.2022 11:50 Ответить
Империя зла по причине того, что всем известно, что кацапы злы.
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10.03.2022 11:52 Ответить
Санкции нужны против всех депутатов Единой России и их семей
Семьи с запада выгнать - недвижимость отобрать
Многие депутаты скупили себе гостиницы в Германии и карловых Варахб
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10.03.2022 11:52 Ответить
сейчас не только семьи - простых студентов в США выдворяют. с учеными в Европе разрывают контракты, аналогично с деятелями искусства. Нетребко, как пример.
Принято решение Орду пометить в капсулу времени.
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10.03.2022 11:55 Ответить
пеместить*
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10.03.2022 11:56 Ответить
Абрамовичу давали отсрочку, что бы успел распродаться. За какие заслуги не известно. надеюсь не зря и он оказал помощь для закапывания орды под землю.
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10.03.2022 11:53 Ответить
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10.03.2022 11:53 Ответить
Народные санкции. Резко вырос спрос на туры "без русских". Официальных объявлений нет - демократия, ***, конституция. Но оператор желающим такую опцию предлагает.
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10.03.2022 11:56 Ответить
Vsio verno Deripaska i Abramovic takze,ne na slovax oni dolzi ubedit,a na dele.Paprostu nado ubrat putlera dlia naciala.Pust ix vojenije ego uberut dlia naciala,potom s drugimi budem razberatsia
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10.03.2022 11:58 Ответить
Санкції проти окремих осіб за 8 років не дали жодного результату. Жодного! Але їх тупо і настирно продовжують вводити індивідуально. Для галочки. Санкції тільки тоді працюють коли вони чіпляють кожного без винятку кацапа який голосує двома руками за вбивство українців і окупацію України. В західних головах є збочене і абсолютно невірне уявлення про "злого *****" і "добрих росіян" яких ніякі санкції не повинні торкнутися бо вони ж такі лапочки, у них "балєт" і "Достоєвський", вони так морально настраждалися поки грабували Грузію, Придністровя, Сирію і сильно втомились грабуючи Донбас і Крим. Я щось не бачу дітей керівництва ********** на війні. Це ж чиї дітки нас вбивають? Отих "добрих і високодуховних росіян" яких санкуії не мають торкнутися...
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10.03.2022 12:01 Ответить
Ну, ***** дав їм можливість пожити у розкоші, а зараз прийшов час все віддавати, награбоне як прийшло - так піде.
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10.03.2022 12:02 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.03.2022 12:07 Ответить
Джонсон рулить. Відправивши перші літаки зі зброєю до України він зайняв лідируючу позицію і міцно її утримує . Байден плететься позаду. Трюдо і Дуда справжні друзі України і використовують всі посильні можливості. Макрон обсирається, Шольц неприхована падлюка
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10.03.2022 12:08 Ответить
вспомни 2 фронт во вторую мировую
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10.03.2022 12:20 Ответить
нужны санкции против всех кацапов!все они виноваты в нападении рашки на УКРАИНУ!
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10.03.2022 12:53 Ответить
 
 