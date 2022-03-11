В/ч отримали 12,5 млрд грн на винагороди військовослужбовцям, - Резніков
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Грошове забезпечення учасників бойових дій становитиме 100 тис. грн на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Виплати роблять на випередження, щоб військові почувалися захищеними.
Про це пише у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр заявив, що 10 березня військовим частинам перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану всім категоріям військовослужбовців, встановленої на виконання указів президента України.
"Це перший транш за лютий - початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші. Грошове забезпечення учасників бойових дій становитиме 100 тис. грн на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Ми робимо виплати на випередження, бо хочемо, щоб військові почувалися захищеними", - зазначив він.
Крім того, за словами Резнікова, налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти.
"Ми діємо за визначеною процедурою, у нас ведеться постійна робота із закупівель, все добре. Звіти за їхніми результатами в електронній системі будуть оприлюднені після припинення чи скасування воєнного стану відповідно до постанови", - повідомив міністр.
Резніков зазначив, що влада концентрується на тому, щоб поставки були гарантовані і здійснювалися вчасно.
"Це стосується всього – від харчування до одягу до боєприпасів. Сформовані значні резерви палива. Зараз ми відшліфовуємо логістику, адже багато маршрутів постачання змінилися, наші війська активно маневрують", - додав він.
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Конечно многие, если не большинство, семей военных остались в Украине что бы помогать ВСУ. Но ведь много кто-то не поехал просто по финансовым причинам, пускай до границы подкинут, а дальше выживать в незнакомой стране без копейки за душой, на подачки беженца многие не хотят. Многие и в бомбоубежище не бегут, пока в соседний дом снаряд не прилетит.
українці воюють не за медалі, не за гроші, а за ЖИТТЯ !!!
бути Україні чи не бути
ці міліарди треба було виділяти як мінімум 2 місяці назад, коли говорив Порох,
а ще краще протягом всього царювання Членограя
Мотивований воїн - це кращий воїн!!!