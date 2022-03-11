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Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова. ДОКУМЕНТ

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Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова. ДОКУМЕНТ

Українська прокуратура розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської журналістки Маргарити Симоньян за підтримку війни в Україні, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні - підозрювана особа. Поспішаю вам повідомити про те, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими. Отже, український суд дозволив вас, Маргарито Семенівно, заарештувати та доставити до суду для обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні генпрокурора на сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Венедіктова зазначила, що українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної в міжнародний розшук.

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"Ви маєте розуміти, що будете затримані під час перетину кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну", - наголосила генпрокурор, звертаючись до Симоньян.

Генпрокурор пояснила російській журналістці: "Росія, мати, забери Донбас додому" - це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, дотримуючись духу вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому".

Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова 01
Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова 02
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Топ коментарі
+20
Митець дав вдале визначення рашизму. "Сцикливий нацизм" Німецький нацизм воював з відкритим забралом. А ці постійно розповідають казки про "іхтамнєт", "спецапірація", "самі сєбя обстрєлівают".
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11.03.2022 15:24
+12
чому тільки одну її? там ціле кодло зміїне пропагандонів
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11.03.2022 15:25
+10
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11.03.2022 15:23
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11.03.2022 15:23 Відповісти
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11.03.2022 15:38 Відповісти
про внутренних коллаборантов не забудь
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11.03.2022 15:23 Відповісти
"про внутренних коллаборантов не забудь"
Ви що, зіц-гєнєралісімуса судитиме? "Пабєдітєлєй" не судять. Вайна всьо спішет. А ****.
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11.03.2022 15:34 Відповісти
Митець дав вдале визначення рашизму. "Сцикливий нацизм" Німецький нацизм воював з відкритим забралом. А ці постійно розповідають казки про "іхтамнєт", "спецапірація", "самі сєбя обстрєлівают".
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11.03.2022 15:24 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:25 Відповісти
а может лучше так?

Швейцарские власти должны её с личинками задержать и держать в заложниках, как и Нидерланды дочек кремлёвского шизоида на случай если оно захочет применить ядреные ракеты








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11.03.2022 15:45 Відповісти
Якщо вона й лічинки отримали громадянство , то це неможливо .
А оскільки овна багатократна чемпіонка світу , то це дуже верогідно .
Шахматист Карчной не був чемпіоном , але мав це громадянство .
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11.03.2022 16:00 Відповісти
Гражданство нельзя забрать? если доказать преступную деятельность ее (работа адвокатов)... Вариант №2 МНОГО ШУМА!!! что бы соседи знали что рядом живет причастная к убийству... сделать ее жизнь невыносимой... Вариант №3 этот шум рано или поздно услышать на болотах кацапии... Вариант №4 дело не только в Кацаевой, а коснётся это (МНОГО ШУМА!!!) пИсковых, ЛавровЫх... вода камень точит.
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11.03.2022 16:07 Відповісти
Якщо змінять конституцію Швейцарії , то можно .

В Швейцарії обидва процеса дуже складні - як отримання громадянства , так його відбір .

Я зараз навіть не бачу , таких механізмів . Можливо тільки , якщо в єї відбируть медалі за шахрайство . Тобто доведуть, що вона шахрайским засобом завоювала свої медалі .

Навіть якщо в відповідні крітерії добавлять крітеріїв "прийняття європейских цінностей" , то жодна ***** з ********** вже ніколи не зможуть мати це громадянство . Але той хто має ... того . Час не має шкалу назад !
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11.03.2022 16:30 Відповісти
Европейская бюрократия неповоротливая. Долго. Да.... нам надо максимум из этого === МНОГО ШУМА!!!
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11.03.2022 16:32 Відповісти
А ось за Нідерланди я не впевнений . Там з дорослими лічинками йще можливо .
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11.03.2022 16:32 Відповісти
Нахір ще до суду. Військовий час.
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11.03.2022 15:25 Відповісти
венедиктова и в войну венидиктова, в своем репертуаре.
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11.03.2022 15:30 Відповісти
100 пудов! ну нехай булькає ті гівно собі в параші....
тут скільки дерьма-попи опзж і інше а вона бурно працює .. тварюка
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11.03.2022 16:06 Відповісти
чому тільки одну її? там ціле кодло зміїне пропагандонів
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11.03.2022 15:25 Відповісти
Не обіжай зміюшка. Корисні плазуни.
Пропагандистам ще допомагали оператори, стилісти, рекактора та інші.
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11.03.2022 15:35 Відповісти
ага, Эрнст с кублом TV-посіпак
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11.03.2022 15:51 Відповісти
кеосаян ! як ти міг довбойоб ватний трахати оцю вусату небриту бобриху ?чи воно трахало тебе страпоном ? виродки вірменські!
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11.03.2022 15:26 Відповісти
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11.03.2022 15:42 Відповісти
Украинские спец службы должны этих мразей находить и ликвидировать как бешеных собак !
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11.03.2022 15:34 Відповісти
Вони не повинні, вони зобов"язані.
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11.03.2022 15:40 Відповісти
армяхи там нормальних нема,це нація кінчених *******!!!!
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11.03.2022 15:41 Відповісти
bravo molodci ee familiya armyanskaya no ona ne armyanka ona predatelnica svoego naroda ona sluga putina me v armenii nenavidem ee
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11.03.2022 15:43 Відповісти
Боброедку - в клетку, и на Хрещатик выставить это животное.
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11.03.2022 15:43 Відповісти
Я би взявся по-перше за Солов"йова й Кедмі .

З Кедмі взагалом просто . Цей ******** постійно проживає в Ізраїлі .

А Ізраїль може у себе засудити Кедмі за військові злочини .
Є такі статті в КК Ізраїлю .
Наприклад , два роки тривав суд над солдатом , який застрелив тероріста . Його звинувачували тільки тому , що терорист вже був на землі й нібито вже не був небеспечним . А терорист той , між іншим вбив до цього кількох людей .

А цей Яща він гебельс . Він закликав до штурму Київва й Харківа . А це песперечна гибель сотні тисяч містян .
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11.03.2022 15:51 Відповісти
Главное что бы интерпол принимал такие заявки а не считал их политическими преследованиями.
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11.03.2022 16:13 Відповісти
Угу, як би Венедіктову саму не оголосили в розшук через кацапський Інтерпол...
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11.03.2022 16:29 Відповісти
Геббельс як пропагандист був одним з головних засуджених і повішених нацистів...
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11.03.2022 16:35 Відповісти
Накінець то, родили, не пройшло й 7 років!
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11.03.2022 16:52 Відповісти
 
 