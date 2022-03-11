Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова. ДОКУМЕНТ
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Українська прокуратура розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської журналістки Маргарити Симоньян за підтримку війни в Україні, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
"Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні - підозрювана особа. Поспішаю вам повідомити про те, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими. Отже, український суд дозволив вас, Маргарито Семенівно, заарештувати та доставити до суду для обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні генпрокурора на сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
Венедіктова зазначила, що українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної в міжнародний розшук.
"Ви маєте розуміти, що будете затримані під час перетину кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну", - наголосила генпрокурор, звертаючись до Симоньян.
Генпрокурор пояснила російській журналістці: "Росія, мати, забери Донбас додому" - це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, дотримуючись духу вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому".
Будь ласка, зачекайте...
Ви що, зіц-гєнєралісімуса судитиме? "Пабєдітєлєй" не судять. Вайна всьо спішет. А ****.
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
Швейцарские власти должны её с личинками задержать и держать в заложниках, как и Нидерланды дочек кремлёвского шизоида на случай если оно захочет применить ядреные ракеты
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А оскільки овна багатократна чемпіонка світу , то це дуже верогідно .
Шахматист Карчной не був чемпіоном , але мав це громадянство .
В Швейцарії обидва процеса дуже складні - як отримання громадянства , так його відбір .
Я зараз навіть не бачу , таких механізмів . Можливо тільки , якщо в єї відбируть медалі за шахрайство . Тобто доведуть, що вона шахрайским засобом завоювала свої медалі .
Навіть якщо в відповідні крітерії добавлять крітеріїв "прийняття європейских цінностей" , то жодна ***** з ********** вже ніколи не зможуть мати це громадянство . Але той хто має ... того . Час не має шкалу назад !
тут скільки дерьма-попи опзж і інше а вона бурно працює .. тварюка
Пропагандистам ще допомагали оператори, стилісти, рекактора та інші.
З Кедмі взагалом просто . Цей ******** постійно проживає в Ізраїлі .
А Ізраїль може у себе засудити Кедмі за військові злочини .
Є такі статті в КК Ізраїлю .
Наприклад , два роки тривав суд над солдатом , який застрелив тероріста . Його звинувачували тільки тому , що терорист вже був на землі й нібито вже не був небеспечним . А терорист той , між іншим вбив до цього кількох людей .
А цей Яща він гебельс . Він закликав до штурму Київва й Харківа . А це песперечна гибель сотні тисяч містян .