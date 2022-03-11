Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова. ДОКУМЕНТ

Українська прокуратура розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської журналістки Маргарити Симоньян за підтримку війни в Україні, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні - підозрювана особа. Поспішаю вам повідомити про те, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими. Отже, український суд дозволив вас, Маргарито Семенівно, заарештувати та доставити до суду для обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні генпрокурора на сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Венедіктова зазначила, що українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної в міжнародний розшук.

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"Ви маєте розуміти, що будете затримані під час перетину кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну", - наголосила генпрокурор, звертаючись до Симоньян.

Генпрокурор пояснила російській журналістці: "Росія, мати, забери Донбас додому" - це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, дотримуючись духу вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому".



