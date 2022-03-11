Кабмін з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні $415 млрд арештованих коштів центробанку РФ, - заступник міністра економіки Кудін
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Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів центробанку Росії у розмірі 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими РФ.
Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви центробанку Російської Федерації - 415 млрд дол. По суті цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", - розповів Кудін.
Він додав, що також Росія повинна буде виплатити репарації Україні після капітуляції РФ. За словами Кудіна, репарації бувають в двох формах: грошові і натуральні.
Будь ласка, зачекайте...
Ясно що спочатку Захід забере своїх 500 млрд..а потім вже й нам щось перепаде...
Але цього перепаде буде менше 50 млрд...адже й москаликів при повністю розваленій економіці треба буде ніжками Буша годувати , щоб з голоду не померли..