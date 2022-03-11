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Кабмін з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні $415 млрд арештованих коштів центробанку РФ, - заступник міністра економіки Кудін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабмін з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні $415 млрд арештованих коштів центробанку РФ, - заступник міністра економіки Кудін

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів центробанку Росії у розмірі 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими РФ.

Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви центробанку Російської Федерації - 415 млрд дол. По суті цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", - розповів Кудін.

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Він додав, що також Росія повинна буде виплатити репарації Україні після капітуляції РФ. За словами Кудіна, репарації бувають в двох формах: грошові і натуральні.
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Топ коментарі
+15
Одним из элементов этого механизма - оборвать руки бене и всяким котлетам. Чтобы их духу не было рядом с этими деньгами. Да и других тоже, а каждый цент должен быть под контролем ЕС и США.
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11.03.2022 15:42
+8
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11.03.2022 15:42
+6
Хороша новина. Поскорше би.
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11.03.2022 15:41
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Хороша новина. Поскорше би.
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11.03.2022 15:41 Відповісти
Для начала пусть спишут нам ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, раз не хотят не бо закрыть!!!
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11.03.2022 15:43 Відповісти
Клас! Тільки не в руки чиновникам.
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11.03.2022 15:41 Відповісти
то шукають шляхи, щоб не попилили по дорозі...
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11.03.2022 15:42 Відповісти
Одним из элементов этого механизма - оборвать руки бене и всяким котлетам. Чтобы их духу не было рядом с этими деньгами. Да и других тоже, а каждый цент должен быть под контролем ЕС и США.
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11.03.2022 15:42 Відповісти
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11.03.2022 15:42 Відповісти
Репарації?
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11.03.2022 15:42 Відповісти
Бог в помощь.
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11.03.2022 15:43 Відповісти
Путлер агент Киева!
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11.03.2022 15:44 Відповісти
а шо тут шукати? скажіть, шо ви конфісковуєте кацапські гроші на боротьбу з московським фашизмом.
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11.03.2022 15:45 Відповісти
Мінімум по 10тис дол. на кожного українця виходить)
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11.03.2022 15:47 Відповісти
Не в грошах щастя, а в умінні їх використовувати.
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11.03.2022 15:53 Відповісти
Толку з того уміння,якщо х нема)
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10.04.2022 00:07 Відповісти
З нашими ласими олігархами, дуже важко буде направити ці кошти на 100%відновлення пошкодженої інфраструктури.., на жаль(
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11.03.2022 15:47 Відповісти
Це з можна купити всю білоруську армію і нема ********. І все угрупування параші. І разом на пуйла.
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11.03.2022 15:49 Відповісти
На жаль в ********* є не тільки ЗВР які заблокував Захід, а й зовнішній борг в 500 млрд....
Ясно що спочатку Захід забере своїх 500 млрд..а потім вже й нам щось перепаде...
Але цього перепаде буде менше 50 млрд...адже й москаликів при повністю розваленій економіці треба буде ніжками Буша годувати , щоб з голоду не померли..
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11.03.2022 15:49 Відповісти
москалів китайці за юані нагодують.. куями маринованими і саранчою
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11.03.2022 16:02 Відповісти
Там же написано - "можна взяти натурою" на ту саму суму.
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11.03.2022 17:03 Відповісти
"Это тебе не мелочь по карманам тырить!"
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11.03.2022 15:54 Відповісти
Для чого знову публікувати цю новину?Спочатку передайте,а тоді патякайте. "не кажи ГОП...."
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11.03.2022 15:59 Відповісти
Москва нам ще винна всі наші заощадження в банку, які зберігали населення в сберкасах, і які украла Москва у 1991 р. і не повернула. Деякі люди померли або збожеволіли, втративши зароблене за все своє життя.
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11.03.2022 16:23 Відповісти
це приблизно 1% вiд того що кацапстан мае виплатити
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11.03.2022 17:48 Відповісти
 
 