ЄС надав Україні перші 300 млн євро екстреної макрофінансової допомоги
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Європейськи Союз надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги з пакету в 1,2 мільярда євро.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх підтримує. Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги. Це перший платіж із пакету в 1,2 мільярда євро", - зазначила вона.
Своєю чергою Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував ЄС за перераховані Україні перші 300 млн євро макрофінансової допомоги. "Дякую за швидкі рішення", - зазначив глава уряду у Твіттері.
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Наталья Круковец 634f5940
показати весь коментар11.03.2022 17:08 Відповісти Мені подобається 0
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