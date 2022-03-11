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Євросоюз допоможе Україні у відновленні руйнувань, заподіяних РФ, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Євросоюз допоможе Україні у відновленні руйнувань, заподіяних РФ, - Макрон

Європейський Союз допоможе Україні з відновленням руйнувань, заподіяних війною з РФ.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо Україну сьогодні й ми робитимемо це стільки, скільки триватиме війна. Ми будемо там для відновлення після руйнувань, завданих Росією. Ми будемо там, щоб допомогти їй піднятися і залишатися стояти", - заявив Макрон на пресконференції за результатами неформального саміту лідерів ЄС у Версалі у п'ятницю.

Президент Франції наголосив, що шлях до Європи відкритий для українського народу..

"Сигнал, який ми відправили українському народу, - що шлях до нашої Європи відкритий для них. Їх боротьба за свободу і демократію, цінності, які ми всі поділяємо, продемонстрували, що Україна справді є членом нашої європейської сім'ї", - сказав Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейська Рада визнала євроінтеграційні прагнення України та закликала ЄК надати висновки щодо заявки нашої країни

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Улитка французская,ты лучше помогай получит арестованные кацапские 400 лярдов зелени. Потому что ваша помощь известна. Только пи#деж.
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11.03.2022 17:28
+4
у макарошки помилка! не ДОПОМОЖЕ, а ОБОВЯЗКОВО ВІДБУДУЄ ВСЕ! бо саме євросоюз всі оці роки старанно викохував рашизм кремля закриваючи очі на події в Грузії, на анексію Криму і те що кремлядь наробила на Донбасі. "глибоким занепокоєнням" європи ми всі докотилися до оцієї падлючої війни з нечистю.
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11.03.2022 17:29
+3
Еквілібрист.
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11.03.2022 17:26
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Еквілібрист.
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11.03.2022 17:26 Відповісти
Ситуація як в анекдоті:
"Лікарю, я став глохнути. Останнім часом я не чую навіть власного кашлю"
- ось таблетки - пийте три рази в день;
- і я буду краще чути?
- ні - ви будете голосніше кашляти".
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11.03.2022 17:35 Відповісти
Очередная "озабоченность"!!!
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11.03.2022 17:27 Відповісти
Улитка французская,ты лучше помогай получит арестованные кацапские 400 лярдов зелени. Потому что ваша помощь известна. Только пи#деж.
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11.03.2022 17:28 Відповісти
Куколд, допомагай своєму трансу в ліжку.
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11.03.2022 17:29 Відповісти
у макарошки помилка! не ДОПОМОЖЕ, а ОБОВЯЗКОВО ВІДБУДУЄ ВСЕ! бо саме євросоюз всі оці роки старанно викохував рашизм кремля закриваючи очі на події в Грузії, на анексію Криму і те що кремлядь наробила на Донбасі. "глибоким занепокоєнням" європи ми всі докотилися до оцієї падлючої війни з нечистю.
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11.03.2022 17:29 Відповісти
Нам ещё выстоять и победить нужно. Лох французкий.
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11.03.2022 17:29 Відповісти
Дурник реальний
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11.03.2022 17:29 Відповісти
......жабаедина гнилажопая...... языком гаразд всем помогать......
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11.03.2022 17:30 Відповісти
Ну короче : Рохан не прийдёт на помощь Гондору , бо ему сцыкотно
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11.03.2022 17:31 Відповісти
допоможіть у зменшені цих руйнувань сьогодні - і вам і нам жеж легше буде відбудувати завтра...
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11.03.2022 17:31 Відповісти
Арестованы золотовалютные резервы центробанка РФ.

415 млрд $.

Эти средства направят Украине для возмещения ущерба, нанесенного Россией.

Другими словами: русня, ваши деньги переходят в ВСУ.😡
Может это фейк , но тем неменее )
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11.03.2022 17:32 Відповісти
Сомневаюсь, что это фейк.
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11.03.2022 17:35 Відповісти
Про це сказав перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

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11.03.2022 17:44 Відповісти
******, якщо це фейк.
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11.03.2022 17:46 Відповісти
Побачимо ... ))
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11.03.2022 18:05 Відповісти
Обов'язково!)
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11.03.2022 18:19 Відповісти
........всё возможно, только нужно скорее победить......
........победителю - всё, проигравшему - репарации.....
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11.03.2022 17:35 Відповісти
Як так сталося, що після 2-ї світової Франція увійшла до провідних країн світу?
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11.03.2022 17:34 Відповісти
цей підар вирішив нас заспокоїти?
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11.03.2022 17:42 Відповісти
До этого момента надо ещё дожить.
А тут чуть ли не каждую минуту ждёшь бомбёжек.
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11.03.2022 17:43 Відповісти
Увидим если доживем.
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11.03.2022 17:43 Відповісти
бреши, свинособача жаба, бреши...
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11.03.2022 18:04 Відповісти
жабоїд і прорашистський холуй,краще було не допускати руйнувань в Україні,а допомагати у відновленні України ЄС буде так само , як у прийняті України в ЄС, наданні озброєння для захисту від рашиста, закритті неба над Україною з котрого летить рашистська смерть і т.д.Особливі німецько- французькі помічники ,як нашкодити Україні і її народу ,а не допомогти.
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11.03.2022 18:15 Відповісти
Не допоможете, а відбудуєте за свій рахунок! А от людей нам хто поверне? Хто відповість за смерть дітей? Ви могли захистити їх, та власні інтереси важливіші за людські життя. Ви гірші за россію. Ті хоча б не приховують, хто вони є насправді.
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11.03.2022 18:23 Відповісти
 
 