Євросоюз допоможе Україні у відновленні руйнувань, заподіяних РФ, - Макрон
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Європейський Союз допоможе Україні з відновленням руйнувань, заподіяних війною з РФ.
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми підтримуємо Україну сьогодні й ми робитимемо це стільки, скільки триватиме війна. Ми будемо там для відновлення після руйнувань, завданих Росією. Ми будемо там, щоб допомогти їй піднятися і залишатися стояти", - заявив Макрон на пресконференції за результатами неформального саміту лідерів ЄС у Версалі у п'ятницю.
Президент Франції наголосив, що шлях до Європи відкритий для українського народу..
"Сигнал, який ми відправили українському народу, - що шлях до нашої Європи відкритий для них. Їх боротьба за свободу і демократію, цінності, які ми всі поділяємо, продемонстрували, що Україна справді є членом нашої європейської сім'ї", - сказав Макрон.
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"Лікарю, я став глохнути. Останнім часом я не чую навіть власного кашлю"
- ось таблетки - пийте три рази в день;
- і я буду краще чути?
- ні - ви будете голосніше кашляти".
415 млрд $.
Эти средства направят Украине для возмещения ущерба, нанесенного Россией.
Другими словами: русня, ваши деньги переходят в ВСУ.😡
Может это фейк , но тем неменее )
........победителю - всё, проигравшему - репарации.....
А тут чуть ли не каждую минуту ждёшь бомбёжек.