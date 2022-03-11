США забороняють постачання предметів розкоші до Росії, - Байден
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США забороняють постачання предметів розкоші до РФ, ускладнюють купівлю високоякісних товарів для олігархів у країні.
Про це заявив президент США Джо Байден у п'ятницю, говорячи про заходи проти представників великого російського бізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також плануємо ускладнити купівлю високоякісних товарів у нашій країні для них", - сказав Байден.
"Ми накладаємо заборону на експорт предметів розкоші до Росії", - додав президент США.
Також він зазначив, що до санкційних списків США буде додано нові імена мільярдерів із РФ і членів їхніх сімей.
Топ коментарі
+12 хрен
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+7 Garry Grant
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+5 Гыг с Вами
показати весь коментар11.03.2022 18:29
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касаби ******* расею здалека, сидять в штатах і скучають по березке
а пити можуть непатріотичний Джек Даніелс
Покупка предметов роскоши, быссмысленный ***** денег и вывод их из московии
Запретить их продавать бусы-блестяшки, это оставить деньги на россии, на что-то важное
Глупость полная, не это нужно банить...
началось
https://m.youtube.com/watch?v=89ekfXlGjKA
и єто не близко еще шваркнуло
браття гейропа, не захистите сьогодня нас - завтра вчити різницю між звуками ППО та рашських градів почнете ви
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