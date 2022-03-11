США забороняють постачання предметів розкоші до Росії, - Байден

США забороняють постачання предметів розкоші до РФ, ускладнюють купівлю високоякісних товарів для олігархів у країні.

Про це заявив президент США Джо Байден у п'ятницю, говорячи про заходи проти представників великого російського бізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також плануємо ускладнити купівлю високоякісних товарів у нашій країні для них", - сказав Байден.

"Ми накладаємо заборону на експорт предметів розкоші до Росії", - додав президент США.

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Також він зазначив, що до санкційних списків США буде додано нові імена мільярдерів із РФ і членів їхніх сімей.