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США забороняють постачання предметів розкоші до Росії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США забороняють постачання предметів розкоші до Росії, - Байден

США забороняють постачання предметів розкоші до РФ, ускладнюють купівлю високоякісних товарів для олігархів у країні.

Про це заявив президент США Джо Байден у п'ятницю, говорячи про заходи проти представників великого російського бізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також плануємо ускладнити купівлю високоякісних товарів у нашій країні для них", - сказав Байден.

"Ми накладаємо заборону на експорт предметів розкоші до Росії", - додав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

Також він зазначив, що до санкційних списків США буде додано нові імена мільярдерів із РФ і членів їхніх сімей.
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Топ коментарі
+12
у відповідь парашка заблокує поставки лаптей матрешен і балалаек і щей
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11.03.2022 18:20
+7
Потужно
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11.03.2022 18:20
+5
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11.03.2022 18:29
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у відповідь парашка заблокує поставки лаптей матрешен і балалаек і щей
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11.03.2022 18:20 Відповісти
.....и водки, без неё Брайтон-Бич вымрет через 3 месяца.......
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11.03.2022 18:32 Відповісти
ні
касаби ******* расею здалека, сидять в штатах і скучають по березке
а пити можуть непатріотичний Джек Даніелс
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11.03.2022 19:52 Відповісти
То є добре!))
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11.03.2022 18:20 Відповісти
Потужно
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11.03.2022 18:20 Відповісти
Ага,насмешил!!!!
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11.03.2022 19:37 Відповісти
Будуть контрабасом завозити!...
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11.03.2022 18:21 Відповісти
там скоро надранное вовремя лыко уже станет роскошью.
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11.03.2022 18:21 Відповісти
туалетний папір та серветки - то дуже скоро буде "предметом розкоші"...
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11.03.2022 18:22 Відповісти
Это вообще-то работа на россию
Покупка предметов роскоши, быссмысленный ***** денег и вывод их из московии
Запретить их продавать бусы-блестяшки, это оставить деньги на россии, на что-то важное
Глупость полная, не это нужно банить...
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11.03.2022 18:23 Відповісти
И лапти? Во кацапы влипли...
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11.03.2022 18:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HK86xt6Hp0g

началось
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11.03.2022 18:24 Відповісти
Вважаєш там є у когось яйця таке замутити?
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11.03.2022 18:33 Відповісти
Поки ягель та скломий є, ця погань буде молитися свому боху
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11.03.2022 18:26 Відповісти
Владимир Кличко - легендарный боксер-супертяж по версиям WBO IBF WBA, обратился к жителям России

https://m.youtube.com/watch?v=89ekfXlGjKA
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11.03.2022 18:26 Відповісти
В московитів є німці. Ці допоможуть, не погребують.
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11.03.2022 18:27 Відповісти
какая ***** роскошь, у меня гупнуло так, что стеклопакеті затряслись
и єто не близко еще шваркнуло

браття гейропа, не захистите сьогодня нас - завтра вчити різницю між звуками ППО та рашських градів почнете ви
,
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11.03.2022 18:28 Відповісти
Твою ж матрьошку! Браво! Саме цього кроку від партнерів Україна і чекає!
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11.03.2022 18:29 Відповісти
Санкции из ада... бл...
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11.03.2022 18:29 Відповісти
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11.03.2022 18:29 Відповісти
Зачетный троллинг. ЦРУ расшатывает крысиное кубло олигархов при тупине?
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11.03.2022 18:31 Відповісти
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11.03.2022 18:31 Відповісти
Медведям роскошь не нужна.
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11.03.2022 18:32 Відповісти
Дарма! Було би - БРЮЛІКИ ЗАМІСТЬ ХЛІБА!
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11.03.2022 18:38 Відповісти
Ну слава богу. Теперь рашисты не будут нас бомбить айфонами и ролексами. А как же парфюмерия? Давай старик, жги исчо!
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11.03.2022 18:47 Відповісти
Ви прост о не розумієте, що таке бачити в иагазині мешти "прощай молодость" і більше нічого
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11.03.2022 19:11 Відповісти
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11.03.2022 19:36 Відповісти
Уявив, на мить, москвичок без накладних вій, нігтів та силікону і мене знудило
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11.03.2022 19:52 Відповісти
 
 