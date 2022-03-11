ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
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Європейський Союз готує четвертий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона розв'язала проти України.
Рол це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після неформального саміту ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми виступимо з четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України", - заявила фон дер Ляєн.
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******* присоединяется к крупным нефтегазовым компаниям, включая Shell, BP и французскую TotalEnergies в прекращении закупок российской нефти.
Ее жители терпилы уже тоже заслужили на изоляцию
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
А тут якийсь сюр...