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ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

Європейський Союз готує четвертий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона розв'язала проти України.

Рол це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після неформального саміту ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виступимо з четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України", - заявила фон дер Ляєн.

Читайте: Країни G7 розробляють пакет нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
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11.03.2022 17:18
+14
Надеюсь и белорахе присунут заодно.
Ее жители терпилы уже тоже заслужили на изоляцию
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11.03.2022 17:15
+6
ЕС пока подготовит пакеты, на Европу пойдет радиоактивное облако от ЧАЭС!
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11.03.2022 17:15
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Зачем таскать русских пропагандистов? Они полны ненависти. Даже такие как Бабченко.
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11.03.2022 17:18 Відповісти
Вы на Псяки не сильно то смотрите,она иногда такую ересь гонит,что вообще не понятно как она на такие высоты залезла-видать по квоте от феминистических организаций
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11.03.2022 17:21 Відповісти
Только четвертый? Я думал что уже 10-й.
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11.03.2022 17:13 Відповісти
Зброя заповільненої дії,але діючі
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11.03.2022 17:15 Відповісти
....Норвежская государственная нефтяная компания ******* прекратила торговлю российской нефтью.

Компания заявила о том, что сворачивает операции в России после начала военной операции в Украине. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Андерс Опедал, сообщает Enkorr.ua.

******* присоединяется к крупным нефтегазовым компаниям, включая Shell, BP и французскую TotalEnergies в прекращении закупок российской нефти.
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11.03.2022 17:22 Відповісти
ЕС пока подготовит пакеты, на Европу пойдет радиоактивное облако от ЧАЭС!
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11.03.2022 17:15 Відповісти
Надеюсь и белорахе присунут заодно.
Ее жители терпилы уже тоже заслужили на изоляцию
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11.03.2022 17:15 Відповісти
А сколько там еще цЫфр есть???
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11.03.2022 17:17 Відповісти
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11.03.2022 17:18 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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11.03.2022 17:26 Відповісти
Відео подивіться як вони ті санкції вводять (( вся Польща забита кацапськими фурами з гітлерляндії (( От вам і санкції , триндіти - не мішки тягати ((
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11.03.2022 17:36 Відповісти
***, ну як можна думати про прибутки в такій ситуації. Я менеджер з продажу. Але я не буду працювати з клієнтом, який є негативним персонажем. Нехай хоч звільняють мене. Бо не в грошах щастя і гроші роблять з тебе людину
А тут якийсь сюр...
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11.03.2022 17:43 Відповісти
 
 