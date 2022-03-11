ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

Європейський Союз готує четвертий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона розв'язала проти України.

Рол це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після неформального саміту ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виступимо з четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України", - заявила фон дер Ляєн.

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