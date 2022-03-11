11 520 14
ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ, – фон дер Ляйен
Европейский Союз готовит четвертый пакет санкций России за войну, которую она развязала против Украины.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще большую плату для путинского захвата Украины", - заявила фон дер Ляйен.
Топ комментарии
+16 клаус хаус
показать весь комментарий11.03.2022 17:18
+14 vadyan
показать весь комментарий11.03.2022 17:15
+6 Владимир #427487
показать весь комментарий11.03.2022 17:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Компания заявила о том, что сворачивает операции в России после начала военной операции в Украине. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Андерс Опедал, сообщает https://enkorr.ua/ru/news/***********************************************************/250078 Enkorr.ua .
******* присоединяется к крупным нефтегазовым компаниям, включая Shell, BP и французскую TotalEnergies в прекращении закупок российской нефти.
Ее жители терпилы уже тоже заслужили на изоляцию
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
А тут якийсь сюр...