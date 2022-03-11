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Новости Санкции против России
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ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ, – фон дер Ляйен

ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ, – фон дер Ляйен

Европейский Союз готовит четвертый пакет санкций России за войну, которую она развязала против Украины.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще большую плату для путинского захвата Украины", - заявила фон дер Ляйен.

Также читайте: Украина получила "зеленый свет" для членства в ЕС, - премьер Эстонии Каллас

Автор: 

россия (95372) санкции (11257) Евросоюз (17063) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+16
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11.03.2022 17:18
+14
Надеюсь и белорахе присунут заодно.
Ее жители терпилы уже тоже заслужили на изоляцию
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11.03.2022 17:15
+6
ЕС пока подготовит пакеты, на Европу пойдет радиоактивное облако от ЧАЭС!
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11.03.2022 17:15
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Зачем таскать русских пропагандистов? Они полны ненависти. Даже такие как Бабченко.
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11.03.2022 17:18 Ответить
Вы на Псяки не сильно то смотрите,она иногда такую ересь гонит,что вообще не понятно как она на такие высоты залезла-видать по квоте от феминистических организаций
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11.03.2022 17:21 Ответить
Только четвертый? Я думал что уже 10-й.
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11.03.2022 17:13 Ответить
Зброя заповільненої дії,але діючі
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11.03.2022 17:15 Ответить
....Норвежская государственная нефтяная компания ******* прекратила торговлю российской нефтью.

Компания заявила о том, что сворачивает операции в России после начала военной операции в Украине. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Андерс Опедал, сообщает https://enkorr.ua/ru/news/***********************************************************/250078 Enkorr.ua .

******* присоединяется к крупным нефтегазовым компаниям, включая Shell, BP и французскую TotalEnergies в прекращении закупок российской нефти.
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11.03.2022 17:22 Ответить
ЕС пока подготовит пакеты, на Европу пойдет радиоактивное облако от ЧАЭС!
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11.03.2022 17:15 Ответить
Надеюсь и белорахе присунут заодно.
Ее жители терпилы уже тоже заслужили на изоляцию
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11.03.2022 17:15 Ответить
А сколько там еще цЫфр есть???
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11.03.2022 17:17 Ответить
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11.03.2022 17:18 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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11.03.2022 17:26 Ответить
Відео подивіться як вони ті санкції вводять (( вся Польща забита кацапськими фурами з гітлерляндії (( От вам і санкції , триндіти - не мішки тягати ((
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11.03.2022 17:36 Ответить
***, ну як можна думати про прибутки в такій ситуації. Я менеджер з продажу. Але я не буду працювати з клієнтом, який є негативним персонажем. Нехай хоч звільняють мене. Бо не в грошах щастя і гроші роблять з тебе людину
А тут якийсь сюр...
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11.03.2022 17:43 Ответить
 
 