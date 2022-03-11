ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ, – фон дер Ляйен

Европейский Союз готовит четвертый пакет санкций России за войну, которую она развязала против Украины.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще большую плату для путинского захвата Украины", - заявила фон дер Ляйен.

Также читайте: Украина получила "зеленый свет" для членства в ЕС, - премьер Эстонии Каллас