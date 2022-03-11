Украина получила "зеленый свет" для членства в ЕС, - премьер Эстонии Каллас

Лидеры ЕС предоставили очень четкое поручение Еврокомиссии положить начало процесса рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС, что означает "зеленый свет" в продвижении государства к этой цели.

Такое убеждение сегодня в Версале (Франция) перед началом второго дня неформального европейского саммита выразила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это очень позитивный сигнал. Мы достигли согласия вокруг четкого пути для Украины в Европейский Союз. Это очень техническое решение, которое означает, что все правовые вопросы должны быть соблюдены. Но Еврокомиссия получила задачу продвигаться в этом процессе, что очень важно. Я довольна результатом. Это зеленый свет для Украины. Понятно, что мы должны предоставить Украине надежду в эти очень темные времена", - сказала глава правительства Эстонии.

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Она отметила, что более быстрый путь к членству вряд ли возможен, когда в стране идет война. Но все страны-члены осознают, что только выиграют от присутствия более богатой, более стабильной Украины, руководствующейся верховенством права.

"Это займет некоторое время, но все привлеченные стороны готовы предпринять все необходимые шаги побыстрее", - добавила Кая Каллас.

Она подчеркнула, что лидеры ЕС должны быть честными перед гражданами и налогоплательщиками в том, что впереди всех ждут тяжелые времена, поскольку война в Украине продолжается, и в самих странах ЕС возникают сложные вопросы энергетики и безопасности.

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"Сегодня мы продолжим обсуждать вопросы обороны и энергетики. Все изменилось после 24 февраля, и мы должны вернуться к основам, как мы будем сотрудничать в обороне на европейском уровне, или будем закупать совместные способности, что слишком ценно для каждой отдельной страны, чтобы делать это самостоятельно... Должен быть установлен минимум в 2 процента на оборонные расходы в бюджетах стран-членов, это важно не только для стран, имеющих общую границу с Россией, но и для всей Европы. ", – подчеркнула премьер-министр Эстонии.