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Новости За рубежом
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Украина получила "зеленый свет" для членства в ЕС, - премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина получила

Лидеры ЕС предоставили очень четкое поручение Еврокомиссии положить начало процесса рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС, что означает "зеленый свет" в продвижении государства к этой цели.

Такое убеждение сегодня в Версале (Франция) перед началом второго дня неформального европейского саммита выразила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это очень позитивный сигнал. Мы достигли согласия вокруг четкого пути для Украины в Европейский Союз. Это очень техническое решение, которое означает, что все правовые вопросы должны быть соблюдены. Но Еврокомиссия получила задачу продвигаться в этом процессе, что очень важно. Я довольна результатом. Это зеленый свет для Украины. Понятно, что мы должны предоставить Украине надежду в эти очень темные времена", - сказала глава правительства Эстонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС поможет с восстановлением Украины после завершения войны, - заявление по результатам саммита

Она отметила, что более быстрый путь к членству вряд ли возможен, когда в стране идет война. Но все страны-члены осознают, что только выиграют от присутствия более богатой, более стабильной Украины, руководствующейся верховенством права.

"Это займет некоторое время, но все привлеченные стороны готовы предпринять все необходимые шаги побыстрее", - добавила Кая Каллас.

Она подчеркнула, что лидеры ЕС должны быть честными перед гражданами и налогоплательщиками в том, что впереди всех ждут тяжелые времена, поскольку война в Украине продолжается, и в самих странах ЕС возникают сложные вопросы энергетики и безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейский Совет признал евроинтеграционные стремления Украины и призвал ЕК предоставить заключения по заявке нашей страны

"Сегодня мы продолжим обсуждать вопросы обороны и энергетики. Все изменилось после 24 февраля, и мы должны вернуться к основам, как мы будем сотрудничать в обороне на европейском уровне, или будем закупать совместные способности, что слишком ценно для каждой отдельной страны, чтобы делать это самостоятельно... Должен быть установлен минимум в 2 процента на оборонные расходы в бюджетах стран-членов, это важно не только для стран, имеющих общую границу с Россией, но и для всей Европы. ", – подчеркнула премьер-министр Эстонии.
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Топ комментарии
+6
Отбиться нужно.Остальное потом.
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11.03.2022 16:38
+5
Поживемо - побачимо.
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11.03.2022 16:32
+5
P.S. "Як я ненавиджу оту всю русню!!! Виїхали із Криму у 2014-му, жили де прийдеться, купили квартиру, доробили ремонт, і майже року у ній не пожили. Ця руська хйня і сюди прийшла, розбомбили вщент усе((( Суки, хай прокляті будуть усі ваші нащадки до 10 коліна!!!", - написала кримчанка.
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11.03.2022 16:46
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Поживемо - побачимо.
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11.03.2022 16:32 Ответить
Дай-то Боже! Хоч років через 10 наші діти і онуки будуть у сім'ї європейських народів.
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11.03.2022 16:34 Ответить
Уверен, евроозабоченцы будут тянуть резину как можно дольше. Очень сомневаюсь в их искренних намерениях принять нашу страну в ЕС. Скорее это они так, на фоне войны вытянули очередную морковку перед нами. Типа услуги нам делают, как компенсацию за то, что защищаем ихние разжиревшие задницы. Искренни только страны Балтии и Польша.
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11.03.2022 16:37 Ответить
Та ні, вони просто знають, як ДБР вміє знімати клістрони з радарів, котрі стоять на бойовому чергуванні. Ну і інші веселі історії-95.
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11.03.2022 16:45 Ответить
Отбиться нужно.Остальное потом.
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11.03.2022 16:38 Ответить
А Макароша застерігав, що рано приймати Украину... яке ж сцикливе.
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11.03.2022 16:39 Ответить
У нього вибори попереду. Ждун сраний.
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11.03.2022 16:45 Ответить
P.S. "Як я ненавиджу оту всю русню!!! Виїхали із Криму у 2014-му, жили де прийдеться, купили квартиру, доробили ремонт, і майже року у ній не пожили. Ця руська хйня і сюди прийшла, розбомбили вщент усе((( Суки, хай прокляті будуть усі ваші нащадки до 10 коліна!!!", - написала кримчанка.
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11.03.2022 16:46 Ответить
Я за Канадско Украинскую Федеративную Республику. ЕС=фуфло!
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11.03.2022 16:46 Ответить
То есть принципиальный вопрос уже решён. Хорошо, посмотрим что будет дальше.
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11.03.2022 16:46 Ответить
ну що там вирішене. нічого не прийняли по суті. одне балабольство. всякі німеччини знову заблокували все що тільки можна.
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11.03.2022 18:16 Ответить
Там видно будет. Тут бы от этой саранчи отбиться бы....
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11.03.2022 18:21 Ответить
Ну і слава Богу.
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11.03.2022 16:49 Ответить
Задолбал этот светофор...зелёный, красный, опять зелёный, вышел на перекрёсток ...****, опять красный и на тебя несётся разваливаясь и вихляя жёваной резиной грёбаный камаз с бухим в жопу кацапом за рулём. Тему с ЕС лучше забыть, пока там рулят фрицы и жаны. Не зря ВБ послала их в след русскому военному кораблю.
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11.03.2022 17:04 Ответить
"Це забере певний час, але всі залучені сторони готові здійснити всі необхідні кроки що швидше", - додала Кая Каллас. Писали би одразу шо можливо через 2-3-5 рокiв ато балаболять одне i теж та заявки одне одному подають
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11.03.2022 17:45 Ответить
Все це бла бла бла. Після війни? Ок, а скільки це часу, чи буде існувати ЄС бо війна сьогодні це не тільки проти України, це війна за всі території срср до 1990 року, а колишні країни соцтабору по ідеології кремля мусять піти з нато, тобто Європа ще не зрозуміла крім Польщі що війна це проти них. Це мені нагадує як Сталін надурив всіх у другу світову, боєздатну частину армії за Урал та в Сибір, воювали точніше знищував 30% червоної армії, випитували Wehrmacht потім під Сталінградом нанесли удар , потім захоплення майже всієї Європи. На мій погляд, хоча я можу помилятися сьогодні історія повторюється, вся ця війна це особиста ідея Патрушева, путін це просто ×уйло, але чекіст Патрушева це ключова фігура на всіх театрах бойових дій на території колишнього срср, це його ідеологія, саме він путіна всунув у крісло президента. На мій погляд, ну припустимо це просто фантазія, будь ласка без матюків, Україна це відволікаючий маневр, так десь прорахували каZапи але 900 000 армія, два мільйони резерв, можливо зараз кидають у бій непотріб 70% + 30% підготовлені, можливо вони таким чином зберігають головний резерв для наступу на ЄС, так мені як експерту на дивані перед очима саме така картинка, я ж кажу це просто мої фантазії, але, можливо й НАТО не стільки засцяли як думають про збереження своїх сил, а Україна... ну просто форпост не більше, "чим можемо-допоможемо а там видно буде ". Можливо також що каZап нової формації не має бажання помирати як у 1941 році в "мясном бору" можливо будуть протести проти влади але особисто я в це не вірю, бо скрепоносець це раб, сцикло, він згоден померти аби тільки його не пиз&&ив мент кийком
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11.03.2022 18:34 Ответить
 
 