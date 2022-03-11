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Европейский Совет признал евроинтеграционные стремления Украины и призвал ЕК предоставить заключения по заявке нашей страны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Европейский Совет признал евроинтеграционные стремления Украины и призвал ЕК предоставить заключения по заявке нашей страны

Совет ЕС признал европейские устремления и выбор Украины. Еврокомиссии предложено предоставить свои выводы по украинской заявке на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Совета ЕС по итогам встречи лидеров стран Евросоюза в Версале.

"Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации", - говорится в заявлении.

В документе говорится, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский реализовал право своей страны и подал заявку на вступление в Евросоюз. Совет ЕС призвал Еврокомиссию предоставить свое мнение по этому вопросу.

"В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее продвижении на европейском пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", - подчеркивается в заявлении.

Совет ЕС также предложил Еврокомиссии представить свои выводы по аналогичным заявкам Молдовы и Грузии.

Лидеры ЕС подчеркнули готовность продолжить оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине. Также они выразили намерение помочь "восстановлению демократической Украины, как только российское наступление прекратится".

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Впрочем, в этом решении не упоминается о процедуре ускоренного вступления Украины в ЕС, как подчеркивал президент Владимир Зеленский.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в документе также говорится, что "две недели назад Россия вернула войну в Европу".

"Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право, принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Эта война причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут нести ответственность за эту агрессивную войну и те, кто ответственен, будут нести ответственность за эту войну агрессивных преступлений, в том числе за неизбирательное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам", - отмечается в резолюции.

Лидеры ЕС приветствовали решение прокурора Международного уголовного суда о возбуждении расследования. "Мы призываем к тому, чтобы безопасность и безопасность ядерных объектов Украины были немедленно обеспечены при содействии Международного агентства по атомной энергии. Мы требуем, чтобы Россия прекратила военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, а также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границ", - прописано в выводах.

Кроме того, в документе идет о том, что лидеры ЕС воздают "должное народу Украины за его мужество в защите своей страны и наших общих ценностей свободы и демократии". "Мы не оставим их одних. ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Мы полны решимости оказать поддержку восстановлению демократической Украины после того, как прекратится натиск России. Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы обеспечим полное выполнение принятых нами санкций и остаемся готовыми быстро действовать с дальнейшими санкциями по мере необходимости", - говорится в выводах.

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Кроме того, лидеры ЕС констатировали, что предложили временную защиту "всем беженцам войны из Украины". "Мы воздаем должное европейским странам, особенно на границе с Украиной, за проявленную огромную солидарность в принятии украинских беженцев от войны. ЕС и его государства-члены будут продолжать проявлять солидарность и оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, принимающим их", - говорится в выводах.

В этой связи лидеры призвали к тому, чтобы путем быстрого принятия предложения о Сплоченных действиях для беженцев в Европе (Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE) и через ReactEU средства были предоставлены без промедления. "Мы призываем Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. Она должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам в Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать", - отмечается в выводах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Да-да... Украина это Европа, но сейчас не время. Уже слышали
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11.03.2022 05:42
+8
зеленський може скільки завгодно битися в істериці про європейську перспективу України, однак поки він сам не почне робити правильні речі, декларації про вступ у ЕС так і залишатимуться деклараціями. Для початку потрібно призначити незалежного голову гбр, нового голову набу, ліквідувати той сраний окружний суд тощо. Невже це так важко?
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11.03.2022 06:21
+6
да-да я уже представляю что то типа "мы уважаем выбор украинцев и рады ему, были тяжелые переговоры, нам нужно время что бы провести методы вступления Украины в союз и мы не можем точно говорить о предполагаемом сроке, но мы будем над этим работать" и еще бла-бла-бла.
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11.03.2022 05:40
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да-да я уже представляю что то типа "мы уважаем выбор украинцев и рады ему, были тяжелые переговоры, нам нужно время что бы провести методы вступления Украины в союз и мы не можем точно говорить о предполагаемом сроке, но мы будем над этим работать" и еще бла-бла-бла.
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11.03.2022 05:40 Ответить
Да-да... Украина это Европа, но сейчас не время. Уже слышали
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11.03.2022 05:42 Ответить
Навіщо про це взагалі балакати? ЕС, НАТО... Просто зупиніть вбивство людей, або ж затуліть пельку про ваші цінності. Бо у вас їх немає.
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11.03.2022 05:45 Ответить
Pan Lipko ваш прапорець відображає країну вашого проживання, то я так розумію цінності там такі ж як в ЄС.
ви ними не вдоволені?
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11.03.2022 06:07 Ответить
Такі самі. Їх більше не існує. Але я незадоволений більше з того щозахід продовжує їх декларувати, а це є лицемірство. От і все. Влада Канади поводить себе так само, якщо ви хочете знати мою думку.
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11.03.2022 06:18 Ответить
прикро чути.
але ви завжди можете пошукати щось краще, наприклад на Кубі, в Китаю, КНДР, Венесуелі або навіть москальській фєдєрації
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11.03.2022 06:25 Ответить
Ха. Я так і знав що ви це запропонуєте. От скажіть, якщо у вас потече на кухні кран, ви його будете ремонтувати, чи переїдете, скажімо, в палатку без води і їжі? Питання риторичне, якби що
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11.03.2022 06:35 Ответить
то в чім проблема?
досягніть успіхів у політичному житті країни обравшись як премьєр або МР і ремонтуйте те, що вважаєте зіпсутим.
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11.03.2022 06:42 Ответить
Ясно. Питань не маю. Дякую за слушну пораду.
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11.03.2022 06:49 Ответить
Из позитива - процедура пошла (на нашу оферту дали акцепт).
Из негатива - процедура обычная, а не ускоренная
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11.03.2022 05:48 Ответить
Відповідь вже була - немає законів та рішень ЕС про прискорену процедуру
А европейці таки живуть по законах , а не по понятіях
І тому для прискореної процедури має бути прийнятий Закон , Директира чи Постанова ЕС - по усім правилам (одна чи пара країн можуть заблокувати) ...
А бюрократія у ЕС така , що нашим бюрократим і не снилося
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11.03.2022 11:01 Ответить
Лицемірні демагоги.
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11.03.2022 05:50 Ответить
Це ти про українську владу, яка останніми роками гальмувала усі реформи необхідні для вступу у ЄС?
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11.03.2022 09:49 Ответить
Интресный мне попался материал с кацапской прессы - раша нацелилась разделить Украину пополам и оставить Киев себе , а Львов с западной Украиной отойдёт в ЕС.

1.и сейчас очень важно защитить Киев. Бо для кацапской истории Киев важен как мать городов русских
Потому надо не подпускать орду к городам спутникам - Бровары, Борисполь , Обухов и не дать возможности агрессору двигаться по центральной Украине .
2. Важно недопустить использование рашей ракет с территории Белоруси . Вплоть до бомбежки их жд дорог
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11.03.2022 05:56 Ответить
Хутин хочет пол Украины с Киевом . И все это с Беларусью опять засунуть в новое государство « братских народов»
Естественно начнутся страшные репрессии против населения и вывоз в Сибирь
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!!!
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11.03.2022 05:59 Ответить
зеленський може скільки завгодно битися в істериці про європейську перспективу України, однак поки він сам не почне робити правильні речі, декларації про вступ у ЕС так і залишатимуться деклараціями. Для початку потрібно призначити незалежного голову гбр, нового голову набу, ліквідувати той сраний окружний суд тощо. Невже це так важко?
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11.03.2022 06:21 Ответить
А він думає якщо війна, то це можно не робити. Я про гбр та інше.
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11.03.2022 06:41 Ответить
І як мінімум наступний пункт: посадка ігорвалерійовича, і не "понарошку". а по дорослому, ну а зха ним портнови, татарови і єжи з ними
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11.03.2022 08:20 Ответить
Згідна,було відчуття, що він явно на хвилі війни хотів просто переплюнуть Петю, потім після холодного душу,почав знову гнати на Європу,НАТО,бажання залізти на табуреточку і подивитися в очі ботоксного,це його приоритет на сьогодні. До речі, вибачення в України за свою недалеку політику відносно даних про війну так і не попросив. Вони дату не знали чи то 22 чи то 18. Не наступить на граблі після Перемоги. В сценарії зе було друге
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11.03.2022 08:20 Ответить
"надати свої висновки" - это примут в мае 2022 или придется ждать до 01.012023?
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11.03.2022 07:20 Ответить
Германия, Венгрия, Нидерланды понятное дело сразу выступят против.
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11.03.2022 09:37 Ответить
Это очень важная и "чувствительная" тема, но я всё же постараюсь высказаться со своими мыслями.
То, что нидерландский премьер Рютте высказался против ускоренного процесса приёма Украины в ЕС не означает того, что не будет поддержки Украины ЕС и то, что он против приёма Украины в ЕС вообще.

Дело в том, что в ходе этого процесса подготовки к приёму ЕС помогает кандидату изменить его "устройство" так, чтобы оно стало совместимым с ЕС.

Это может означать уменьшение уровня коррупции, улучшение работы госаппарата и правительства, госструктур и так далее, да и просто изменение формата их работы - чтобы сделать его совместимым с ЕС.

Иначе это будет как попытаться подключить USB-мышку в разъём для телевизора - немного утрирую, но принцип понятен. Работать не будет.

Ответ Рютте не означает того, что ЕС не поддерживает вас - наоборот. Хотя должны больше и я пинаю наших депутатов про это.
ЕС - это очень большая структура, чудовищно большая и сложная. И такая структура НЕ работает без бюрократии. А бюрократия (в хорошем смысле этого слова) зиждется на процедурах и установленном порядке.

Про это и речь.
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11.03.2022 09:51 Ответить
Польща та Україна має правити в Євросоюзі!
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11.03.2022 10:05 Ответить
О том, что Украина когда-нибудь (???) обязательно станет и членом НАТО - было сказано еще в 2008 году в Бухаресте!, и обязательно станет членои ЕС - было сказано в Договоре об ассоциации с ЕС в 2014 году! Вывод - они просто откровенно издеваются над Украиной и украинцами, поскольку откровенно не хотят нас там видеть ни при каких обстоятельствах! И вывод из всей этой многолетней тягомотины может быть лишь один - Украина станет центром Европы, когда победив и развалив московию - к Украине присоединится и ЕС, и НАТО!
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11.03.2022 12:32 Ответить
Они просто хорошо знают,что такое - эта зеленая власть и что от них можно ожидать...
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11.03.2022 16:32 Ответить
Дайте нам 70 боевых самолётов. Мы их на МиГ-29 кацапцкие самолёты перетра@@ем а сами можете на ф-16 сами летать
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11.03.2022 13:24 Ответить
Было бы неплохо,только где ох базировать и обслуживать?..Полная досягаемость кацапскими ракетами...
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11.03.2022 16:38 Ответить
Лучше честный враг такой как РФ который понятно что хочет. Чем такие хитрожопые друзья как ЕС. Что мы получим в РФ мы будим равными братьями РФ Белорусь Украина. кто мы будем в ЕС попрошайками в очереди которых будут учить как правильно уважать геев.
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11.03.2022 13:37 Ответить
 
 