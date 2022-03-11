Европейский Совет признал евроинтеграционные стремления Украины и призвал ЕК предоставить заключения по заявке нашей страны

Совет ЕС признал европейские устремления и выбор Украины. Еврокомиссии предложено предоставить свои выводы по украинской заявке на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Совета ЕС по итогам встречи лидеров стран Евросоюза в Версале.

"Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации", - говорится в заявлении.

В документе говорится, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский реализовал право своей страны и подал заявку на вступление в Евросоюз. Совет ЕС призвал Еврокомиссию предоставить свое мнение по этому вопросу.

"В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее продвижении на европейском пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", - подчеркивается в заявлении.

Совет ЕС также предложил Еврокомиссии представить свои выводы по аналогичным заявкам Молдовы и Грузии.

Лидеры ЕС подчеркнули готовность продолжить оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине. Также они выразили намерение помочь "восстановлению демократической Украины, как только российское наступление прекратится".

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Впрочем, в этом решении не упоминается о процедуре ускоренного вступления Украины в ЕС, как подчеркивал президент Владимир Зеленский.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в документе также говорится, что "две недели назад Россия вернула войну в Европу".

"Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право, принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Эта война причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут нести ответственность за эту агрессивную войну и те, кто ответственен, будут нести ответственность за эту войну агрессивных преступлений, в том числе за неизбирательное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам", - отмечается в резолюции.

Лидеры ЕС приветствовали решение прокурора Международного уголовного суда о возбуждении расследования. "Мы призываем к тому, чтобы безопасность и безопасность ядерных объектов Украины были немедленно обеспечены при содействии Международного агентства по атомной энергии. Мы требуем, чтобы Россия прекратила военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, а также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границ", - прописано в выводах.

Кроме того, в документе идет о том, что лидеры ЕС воздают "должное народу Украины за его мужество в защите своей страны и наших общих ценностей свободы и демократии". "Мы не оставим их одних. ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Мы полны решимости оказать поддержку восстановлению демократической Украины после того, как прекратится натиск России. Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы обеспечим полное выполнение принятых нами санкций и остаемся готовыми быстро действовать с дальнейшими санкциями по мере необходимости", - говорится в выводах.

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Кроме того, лидеры ЕС констатировали, что предложили временную защиту "всем беженцам войны из Украины". "Мы воздаем должное европейским странам, особенно на границе с Украиной, за проявленную огромную солидарность в принятии украинских беженцев от войны. ЕС и его государства-члены будут продолжать проявлять солидарность и оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, принимающим их", - говорится в выводах.

В этой связи лидеры призвали к тому, чтобы путем быстрого принятия предложения о Сплоченных действиях для беженцев в Европе (Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE) и через ReactEU средства были предоставлены без промедления. "Мы призываем Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. Она должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам в Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать", - отмечается в выводах.