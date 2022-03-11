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Новини За кордоном
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Україна отримала "зелене світло" для членства в ЄС, - прем'єрка Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна отримала

Лідери ЄС надали дуже чітке доручення Єврокомісії започаткувати процес розгляду заявки України на членство в ЄС, що означає "зелене світло" у просуванні держави до цієї мети.

Таке переконання сьогодні у Версалі (Франція) перед початком другого дня неформального європейського саміту висловила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це дуже позитивний сигнал. Ми досягли згоди навколо чіткого шляху для України до Європейського Союзу. Це дуже технічне рішення, яке означає, що всі правові питання мають бути дотримані. Але Єврокомісія отримала завдання просуватися у цьому процесі, що є дуже важливим. Я задоволена результатом. Це зелене світло для України. Зрозуміло, що ми маємо надати Україні надію у ці дуже темні часи", - сказала керівниця уряду Естонії.

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Вона зауважила, що більш швидкий шлях до членства є навряд чи можливим, коли в країні триває війна. Але всі країни-члени усвідомлюють, що лише виграють від присутності більш заможної, більш стабільної України, що керується верховенством права.

"Це забере певний час, але всі залучені сторони готові здійснити всі необхідні кроки що швидше", - додала Кая Каллас.

Вона наголосила, що лідери ЄС мають бути чесними перед громадянами та платниками податків у тому, що попереду всіх чекають важкі часи, оскільки війна в Україні триває, і в самих країнах ЄС виникають складні питання щодо енергетики та безпеки.

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"Сьогодні ми продовжимо обговорювати питання оборони й енергетики. Все змінилося після 24 лютого, і ми маємо повернутися до основ, як ми будемо співпрацювати в обороні на європейському рівні, чи будемо закупляти спільні спроможності, що є надто коштовним для кожної окремої країни, щоб робити це самотужки… Має бути встановлений мінімум у 2 відсотки на оборонні витрати у бюджетах країн-членів. Це є важливим не лише для країн, що мають спільний кордон з Росією, але для всієї Європи. Ми є більш сильними, коли кожна наша армія є сильною", - підкреслила прем’єр-міністр Естонії.
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Топ коментарі
+6
Отбиться нужно.Остальное потом.
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11.03.2022 16:38
+5
Поживемо - побачимо.
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11.03.2022 16:32
+5
P.S. "Як я ненавиджу оту всю русню!!! Виїхали із Криму у 2014-му, жили де прийдеться, купили квартиру, доробили ремонт, і майже року у ній не пожили. Ця руська хйня і сюди прийшла, розбомбили вщент усе((( Суки, хай прокляті будуть усі ваші нащадки до 10 коліна!!!", - написала кримчанка.
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11.03.2022 16:46
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Поживемо - побачимо.
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11.03.2022 16:32 Відповісти
Дай-то Боже! Хоч років через 10 наші діти і онуки будуть у сім'ї європейських народів.
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11.03.2022 16:34 Відповісти
Уверен, евроозабоченцы будут тянуть резину как можно дольше. Очень сомневаюсь в их искренних намерениях принять нашу страну в ЕС. Скорее это они так, на фоне войны вытянули очередную морковку перед нами. Типа услуги нам делают, как компенсацию за то, что защищаем ихние разжиревшие задницы. Искренни только страны Балтии и Польша.
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11.03.2022 16:37 Відповісти
Та ні, вони просто знають, як ДБР вміє знімати клістрони з радарів, котрі стоять на бойовому чергуванні. Ну і інші веселі історії-95.
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11.03.2022 16:45 Відповісти
Отбиться нужно.Остальное потом.
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11.03.2022 16:38 Відповісти
А Макароша застерігав, що рано приймати Украину... яке ж сцикливе.
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11.03.2022 16:39 Відповісти
У нього вибори попереду. Ждун сраний.
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11.03.2022 16:45 Відповісти
P.S. "Як я ненавиджу оту всю русню!!! Виїхали із Криму у 2014-му, жили де прийдеться, купили квартиру, доробили ремонт, і майже року у ній не пожили. Ця руська хйня і сюди прийшла, розбомбили вщент усе((( Суки, хай прокляті будуть усі ваші нащадки до 10 коліна!!!", - написала кримчанка.
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11.03.2022 16:46 Відповісти
Я за Канадско Украинскую Федеративную Республику. ЕС=фуфло!
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11.03.2022 16:46 Відповісти
То есть принципиальный вопрос уже решён. Хорошо, посмотрим что будет дальше.
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11.03.2022 16:46 Відповісти
ну що там вирішене. нічого не прийняли по суті. одне балабольство. всякі німеччини знову заблокували все що тільки можна.
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11.03.2022 18:16 Відповісти
Там видно будет. Тут бы от этой саранчи отбиться бы....
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11.03.2022 18:21 Відповісти
Ну і слава Богу.
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11.03.2022 16:49 Відповісти
Задолбал этот светофор...зелёный, красный, опять зелёный, вышел на перекрёсток ...****, опять красный и на тебя несётся разваливаясь и вихляя жёваной резиной грёбаный камаз с бухим в жопу кацапом за рулём. Тему с ЕС лучше забыть, пока там рулят фрицы и жаны. Не зря ВБ послала их в след русскому военному кораблю.
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11.03.2022 17:04 Відповісти
"Це забере певний час, але всі залучені сторони готові здійснити всі необхідні кроки що швидше", - додала Кая Каллас. Писали би одразу шо можливо через 2-3-5 рокiв ато балаболять одне i теж та заявки одне одному подають
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11.03.2022 17:45 Відповісти
Все це бла бла бла. Після війни? Ок, а скільки це часу, чи буде існувати ЄС бо війна сьогодні це не тільки проти України, це війна за всі території срср до 1990 року, а колишні країни соцтабору по ідеології кремля мусять піти з нато, тобто Європа ще не зрозуміла крім Польщі що війна це проти них. Це мені нагадує як Сталін надурив всіх у другу світову, боєздатну частину армії за Урал та в Сибір, воювали точніше знищував 30% червоної армії, випитували Wehrmacht потім під Сталінградом нанесли удар , потім захоплення майже всієї Європи. На мій погляд, хоча я можу помилятися сьогодні історія повторюється, вся ця війна це особиста ідея Патрушева, путін це просто ×уйло, але чекіст Патрушева це ключова фігура на всіх театрах бойових дій на території колишнього срср, це його ідеологія, саме він путіна всунув у крісло президента. На мій погляд, ну припустимо це просто фантазія, будь ласка без матюків, Україна це відволікаючий маневр, так десь прорахували каZапи але 900 000 армія, два мільйони резерв, можливо зараз кидають у бій непотріб 70% + 30% підготовлені, можливо вони таким чином зберігають головний резерв для наступу на ЄС, так мені як експерту на дивані перед очима саме така картинка, я ж кажу це просто мої фантазії, але, можливо й НАТО не стільки засцяли як думають про збереження своїх сил, а Україна... ну просто форпост не більше, "чим можемо-допоможемо а там видно буде ". Можливо також що каZап нової формації не має бажання помирати як у 1941 році в "мясном бору" можливо будуть протести проти влади але особисто я в це не вірю, бо скрепоносець це раб, сцикло, він згоден померти аби тільки його не пиз&&ив мент кийком
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11.03.2022 18:34 Відповісти
 
 