Українські військовослужбовці "отримали в подарунок" від окупантів черговий новенький танк. ВIДЕО
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Піхота 93 ОМБр Холодний Яр прийняла на озброєння тепер і танки.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук 93 ОМБр.
Так відомо, що російські військовослужбовці не змогли проїхати по українських полях і попросту застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку. Тепер її опановує піхота і вже використовує ворожу техніку проти її колишніх власників.
"Ну і як завжди - кацапи, "за подгончік - от души"! Собаки сутулі", - подякували українські бійці окупантам.
Топ коментарі
+15 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар11.03.2022 20:05
+13 Сергей Шевченко b452e707
показати весь коментар11.03.2022 20:09
+12 Ksenia VB
показати весь коментар11.03.2022 20:11
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Ну чому кацапня така тупорила?
Смердюки там довго перебували.
Нагадало роки служби (1984-86рр.) в в/ч 3278. Кіровський завод, цех 340.
Наша частина охороняла в т.ч. і цей цех де збиралися Т-80.
І полігон іспитовий також був нашим об'єктом. Ми їх туди і вивозили.
Чомусь запам'ятався мороз, тиха ніч, і цей тихий, свистячий звук турбіни, який спереду і не чути, і запах керосину (двигун фактично вертольотний).
Цей танк для мене завжди асоціювався з лосем, таким же масивним, і таким же стрімким.
Класна машина, хоча і з великим апетитом.