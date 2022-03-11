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Українські військовослужбовці "отримали в подарунок" від окупантів черговий новенький танк. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Піхота 93 ОМБр Холодний Яр прийняла на озброєння тепер і танки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук 93 ОМБр.

Так відомо, що російські військовослужбовці не змогли проїхати по українських полях і попросту застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку. Тепер її опановує піхота і вже використовує ворожу техніку проти її колишніх власників.

"Ну і як завжди - кацапи, "за подгончік - от души"! Собаки сутулі", - подякували українські бійці окупантам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Йшла колона. Дочекались. Відпрацювали, - результати роботи птуристів 93-ї ОМБр. ВIДЕО
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Топ коментарі
+15
t90-Владимир, самая топ модификация вроде
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11.03.2022 20:05
+13
Слава Украине!
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11.03.2022 20:09
+12
Вони напевно найбільше нам зброї поставили.
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11.03.2022 20:11
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t90-Владимир, самая топ модификация вроде
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11.03.2022 20:05 Відповісти
Кстати неделю назад было фото где русский танк в реке днищем вверх лежит, то тоже т90 был.
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11.03.2022 20:10 Відповісти
Это 80бвм
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11.03.2022 20:12 Відповісти
Т-80 БВМ
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11.03.2022 20:15 Відповісти
т-72 по факту
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11.03.2022 20:41 Відповісти
Т-80 БВМ, чітко чути газотурбінний двигун.
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11.03.2022 20:58 Відповісти
Сказали ж у відео Т-80БВМ з газотурбінним двигуном, який неможливо переплутати з поршневим.
Ну чому кацапня така тупорила?
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11.03.2022 20:53 Відповісти
*******, о це "військова допомога" рашистів
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11.03.2022 20:07 Відповісти
Вони напевно найбільше нам зброї поставили.
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11.03.2022 20:11 Відповісти
100%, а якщо ще всю цю "допомога" перевести в кошти, особливо в рублях, так це трильйони будуть
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11.03.2022 20:27 Відповісти
Ще би іскандерів з с-300 добавили, було би взагалі парадно ))
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11.03.2022 20:59 Відповісти
Після лаптів провітрили ?
Смердюки там довго перебували.
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11.03.2022 20:08 Відповісти
дустом протирали
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11.03.2022 20:21 Відповісти
після *************.
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11.03.2022 20:22 Відповісти
Слава Украине!
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11.03.2022 20:09 Відповісти
Героям Слава
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11.03.2022 20:14 Відповісти
Я в шоці, що ми навіть харчами перебираємо, де й що вкрасти ))
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11.03.2022 20:12 Відповісти
Вкрасти то це до циган,вони майстри на сьогодні
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11.03.2022 20:13 Відповісти
На вкрасти, а взяти на баланс ))
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11.03.2022 21:00 Відповісти
это ТРОФЕЙНОЕ оружие !!!!!!
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11.03.2022 21:03 Відповісти
а эта 93я - шкодная судя по сводкам!Слава Украине!
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11.03.2022 20:20 Відповісти
ага у свинособак вони кусючі
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11.03.2022 20:27 Відповісти
Звук двигуна ні з чим не сплутаєш.
Нагадало роки служби (1984-86рр.) в в/ч 3278. Кіровський завод, цех 340.
Наша частина охороняла в т.ч. і цей цех де збиралися Т-80.
І полігон іспитовий також був нашим об'єктом. Ми їх туди і вивозили.
Чомусь запам'ятався мороз, тиха ніч, і цей тихий, свистячий звук турбіни, який спереду і не чути, і запах керосину (двигун фактично вертольотний).
Цей танк для мене завжди асоціювався з лосем, таким же масивним, і таким же стрімким.
Класна машина, хоча і з великим апетитом.
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11.03.2022 20:31 Відповісти
Не только дизель. но еще и масло наверно "кушает" хорошо. На сколько я знаю танки (в институте на военке получил танкиста. У нас был Т64-Б) так все советские танки имеют хорошоий аппетит. но и мощь при этом.
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11.03.2022 21:44 Відповісти
Какой придурок на танке едет по полю? Не по проселочной дороге, а по полю. Тем более еще и на бензовозах. ДЕБИЛЫ!!!
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11.03.2022 21:42 Відповісти
Ні, але ви почуйте Ми, каже, вибирали собі техніку Це вже трофеї на вибір
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11.03.2022 22:42 Відповісти
 
 