Украинские военнослужащие "получили в подарок" от оккупантов очередной новенький танк. ВИДЕО
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Пехота 93 ОМБр Холодный Яр приняла на вооружение теперь и танки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук 93 ОМБр.
Так известно, что российские военнослужащие не смогли проехать по украинским полям и просто застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ее осваивает наша пехота и уже использует вражескую технику против ее же бывших владельцев.
"Ну и как всегда - кацапы, "за подгончик - вот души"! Собаки сутулые", - поблагодарили украинские бойцы оккупантов.
Топ комментарии
+15 MAKAROV ddf66d11
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+13 Сергей Шевченко b452e707
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+12 Ksenia VB
показать весь комментарий11.03.2022 20:11
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Ну чому кацапня така тупорила?
Смердюки там довго перебували.
Нагадало роки служби (1984-86рр.) в в/ч 3278. Кіровський завод, цех 340.
Наша частина охороняла в т.ч. і цей цех де збиралися Т-80.
І полігон іспитовий також був нашим об'єктом. Ми їх туди і вивозили.
Чомусь запам'ятався мороз, тиха ніч, і цей тихий, свистячий звук турбіни, який спереду і не чути, і запах керосину (двигун фактично вертольотний).
Цей танк для мене завжди асоціювався з лосем, таким же масивним, і таким же стрімким.
Класна машина, хоча і з великим апетитом.