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армия РФ (15366) 93 отдельная механизированная бригада (242) ВСУ (5149)

Украинские военнослужащие "получили в подарок" от оккупантов очередной новенький танк. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пехота 93 ОМБр Холодный Яр приняла на вооружение теперь и танки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук 93 ОМБр.

Так известно, что российские военнослужащие не смогли проехать по украинским полям и просто застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ее осваивает наша пехота и уже использует вражескую технику против ее же бывших владельцев.

"Ну и как всегда - кацапы, "за подгончик - вот души"! Собаки сутулые", - поблагодарили украинские бойцы оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.03.2022
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Топ комментарии
+15
t90-Владимир, самая топ модификация вроде
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11.03.2022 20:05
+13
Слава Украине!
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11.03.2022 20:09
+12
Вони напевно найбільше нам зброї поставили.
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11.03.2022 20:11
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t90-Владимир, самая топ модификация вроде
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11.03.2022 20:05 Ответить
Кстати неделю назад было фото где русский танк в реке днищем вверх лежит, то тоже т90 был.
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11.03.2022 20:10 Ответить
Это 80бвм
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11.03.2022 20:12 Ответить
Т-80 БВМ
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11.03.2022 20:15 Ответить
т-72 по факту
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11.03.2022 20:41 Ответить
Т-80 БВМ, чітко чути газотурбінний двигун.
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11.03.2022 20:58 Ответить
Сказали ж у відео Т-80БВМ з газотурбінним двигуном, який неможливо переплутати з поршневим.
Ну чому кацапня така тупорила?
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11.03.2022 20:53 Ответить
*******, о це "військова допомога" рашистів
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11.03.2022 20:07 Ответить
Вони напевно найбільше нам зброї поставили.
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11.03.2022 20:11 Ответить
100%, а якщо ще всю цю "допомога" перевести в кошти, особливо в рублях, так це трильйони будуть
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11.03.2022 20:27 Ответить
Ще би іскандерів з с-300 добавили, було би взагалі парадно ))
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11.03.2022 20:59 Ответить
Після лаптів провітрили ?
Смердюки там довго перебували.
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11.03.2022 20:08 Ответить
дустом протирали
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11.03.2022 20:21 Ответить
після *************.
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11.03.2022 20:22 Ответить
Слава Украине!
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11.03.2022 20:09 Ответить
Героям Слава
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11.03.2022 20:14 Ответить
Я в шоці, що ми навіть харчами перебираємо, де й що вкрасти ))
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11.03.2022 20:12 Ответить
Вкрасти то це до циган,вони майстри на сьогодні
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11.03.2022 20:13 Ответить
На вкрасти, а взяти на баланс ))
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11.03.2022 21:00 Ответить
это ТРОФЕЙНОЕ оружие !!!!!!
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11.03.2022 21:03 Ответить
а эта 93я - шкодная судя по сводкам!Слава Украине!
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11.03.2022 20:20 Ответить
ага у свинособак вони кусючі
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11.03.2022 20:27 Ответить
Звук двигуна ні з чим не сплутаєш.
Нагадало роки служби (1984-86рр.) в в/ч 3278. Кіровський завод, цех 340.
Наша частина охороняла в т.ч. і цей цех де збиралися Т-80.
І полігон іспитовий також був нашим об'єктом. Ми їх туди і вивозили.
Чомусь запам'ятався мороз, тиха ніч, і цей тихий, свистячий звук турбіни, який спереду і не чути, і запах керосину (двигун фактично вертольотний).
Цей танк для мене завжди асоціювався з лосем, таким же масивним, і таким же стрімким.
Класна машина, хоча і з великим апетитом.
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11.03.2022 20:31 Ответить
Не только дизель. но еще и масло наверно "кушает" хорошо. На сколько я знаю танки (в институте на военке получил танкиста. У нас был Т64-Б) так все советские танки имеют хорошоий аппетит. но и мощь при этом.
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11.03.2022 21:44 Ответить
Какой придурок на танке едет по полю? Не по проселочной дороге, а по полю. Тем более еще и на бензовозах. ДЕБИЛЫ!!!
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11.03.2022 21:42 Ответить
Ні, але ви почуйте Ми, каже, вибирали собі техніку Це вже трофеї на вибір
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11.03.2022 22:42 Ответить
 
 