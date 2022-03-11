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Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде членом ЄС.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні ми, українці, знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу. Якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли про те, що колись ми станемо членом Євросоюзу, то тепер ми однозначно станемо ним. Ми працюватимемо над тим, щоб це сталося якнайшвидше", - наголосив він.

За словами Кулеби, Україна хотіла би отримати політичне визнання статусу кандидату вже на цій зустрічі лідерів ЄС.

"Однак якщо порівняти з нашими очікуваннями три тижні тому, то те, що відбулося минулої ночі – це революція, яка ставить наше членство у ЄС на рейки. Нас поставили на рейки і наш потяг поїхав у бік Європейського Союзу", - додав він.

Також читайте: Лідери Євросоюзу мають прислухатись до думки своїх громадян, більшість яких підтримують вступ України до ЄС, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Это сюжет из цикла "Бычье мое". Оцените историю. Чорт приехал в ночное время на блок-пост. В процессе проверки документов начал бычиться и снимать на видео блок-пост. На просьбу не снимать начал хамить и продолжал снимать. После чего был задержан и сдан в СБУ, как человек снимавший блок-посты в военное время. И чуть не забыл, что имя этого черта - Александр Куницкий. Это народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который просто чорт и бык. И одно из лиц партии власти. Кстати, недавно он приехал на заседание своего комитета ВР в Харьков и нарушил правила ПДД на том самом перекрёстке, где Зайцева убила на машине людей. Вот такой замечательный депутат есть в партии "Слуга народа". Будем им гордиться и ставить в пример для подражания?

https://t.me/BerezaJuice/11262
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11.03.2022 22:47
+8
Нам потрібне важке озброєння.і то багато.
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11.03.2022 22:46
+8
Таке, що доки бідлота та мразота при владі, разом з корупціонерами, ніяке ЄС нам не світить.
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11.03.2022 22:52
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ну по-перше москалі удавляться з заздрощів.
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11.03.2022 22:47 Відповісти
Помре від жаби, що його задушить?
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11.03.2022 22:49 Відповісти
Тепер все тільки від України, не тормозіть і швидкої дороги.
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11.03.2022 22:45 Відповісти
Єто и от нас с вами зависит. Чтобьі наша страна опять не начала Україну забюрокрачивать.
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11.03.2022 22:49 Відповісти
Нам потрібне важке озброєння.і то багато.
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11.03.2022 22:46 Відповісти
Это сюжет из цикла "Бычье мое". Оцените историю. Чорт приехал в ночное время на блок-пост. В процессе проверки документов начал бычиться и снимать на видео блок-пост. На просьбу не снимать начал хамить и продолжал снимать. После чего был задержан и сдан в СБУ, как человек снимавший блок-посты в военное время. И чуть не забыл, что имя этого черта - Александр Куницкий. Это народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который просто чорт и бык. И одно из лиц партии власти. Кстати, недавно он приехал на заседание своего комитета ВР в Харьков и нарушил правила ПДД на том самом перекрёстке, где Зайцева убила на машине людей. Вот такой замечательный депутат есть в партии "Слуга народа". Будем им гордиться и ставить в пример для подражания?

https://t.me/BerezaJuice/11262
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11.03.2022 22:47 Відповісти
Какое отношение это имеет к теме новости?
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11.03.2022 22:50 Відповісти
Таке, що доки бідлота та мразота при владі, разом з корупціонерами, ніяке ЄС нам не світить.
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11.03.2022 22:52 Відповісти
В ЄС одні янголята. Не крадуть, не бикують. Пусічки.
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11.03.2022 23:06 Відповісти
Але навіть до їхнього рівня, нашій владі ще дуже далеко.
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11.03.2022 23:10 Відповісти
дарма. в нас прекрасні люди. президент. є нормальні депутати. всі мають вищу освіту.
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12.03.2022 00:09 Відповісти
Быдлоты нет при власти уже три года.
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11.03.2022 23:39 Відповісти
Тримай нас в курсі.
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11.03.2022 23:46 Відповісти
"Вас"- бесполезно. 😂
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12.03.2022 02:34 Відповісти
Добрий вечір,друже. Бачу вас тут,значить живий. Тримайтесь, бережіть себе.
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11.03.2022 23:03 Відповісти
навзаєм
все буде Україна
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11.03.2022 23:54 Відповісти
Дмитро батькович,а коли ж це станеться,і чи ми доживем до того часу .
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11.03.2022 22:48 Відповісти
А оно нам надо то ЕС? Немцы, исподтишка поддерживают эрэфию, Франция тяп-ляп, не то не се, Венгрия - то вообще всё ясно, Испания - вообще ничего не понятно. Единственные крепкие пацаны - это Великобритания, но те как-раз из ЕС таки и вышли.
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11.03.2022 22:53 Відповісти
да, нам, украинцам - ЕС надо, потому что открывает много возможностей, даже не для нас, а прежде всего, для наших детей
ну, это для думающей части украинцев
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11.03.2022 23:34 Відповісти
Ну навіщо *********** настрій псувати на ніч, воно і так жалюгідне скоро сконає.
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11.03.2022 22:53 Відповісти
Антикорупційного прокурора вже призначили? Суди і поліцію реформували?
В ЄС не беруть країни, що тонуть в корупції, беззаконні і олігархії.
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11.03.2022 23:41 Відповісти
Тепер нашій владі придеться швидко змінюватись і робити все належне. Бо в них почався біг попереду паротяга.
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12.03.2022 00:33 Відповісти
 
 