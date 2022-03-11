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За 11 березня вдалося евакуювати понад 8 тисяч людей, - Київська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 11 березня вдалося евакуювати понад 8 тисяч людей, - Київська ОВА

За 11 березня з небезпечних місь Київщини евакуйовано 8 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОВА.

"Увесь день тривала евакуація. Мали шість затверджених маршрутів, проте змогли евакуювати людей лише трьома: Буча, Гостомель та Ірпінь. Сьогодні вдалося евакуювати понад 8 тис. людей. Протягом трьох днів – більше 25 тисяч", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля, - Верещук

Автор: Роман Свиридович
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Долі людей. Бачила відео,як чоловік плаче дивлячись на хату в вогні. Холодно,а він в одній футболці. Боляче і страшно . Тримайтесь і бережіть себе
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11.03.2022 23:26 Відповісти
 
 