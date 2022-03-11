За 11 березня вдалося евакуювати понад 8 тисяч людей, - Київська ОВА
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За 11 березня з небезпечних місь Київщини евакуйовано 8 тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОВА.
"Увесь день тривала евакуація. Мали шість затверджених маршрутів, проте змогли евакуювати людей лише трьома: Буча, Гостомель та Ірпінь. Сьогодні вдалося евакуювати понад 8 тис. людей. Протягом трьох днів – більше 25 тисяч", - відзначається у повідомленні.
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Валентина Саюн
показати весь коментар11.03.2022 23:26 Відповісти Мені подобається 1
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