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Deutsche Bank заявив про згортання роботи в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Deutsche Bank заявив про згортання роботи в Росії

Deutsche Bank у п'ятницю заявив, що згортає свою роботу в Росії і не буде розпочинати нових проєктів на території держави-агресора.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано на сайті банку.

"Deutsche Bank суттєво зменшив свою присутність в Росії з 2014 року. Ми перебуваємо в процесі згортання нашого бізнесу в Росії, що залишився, і допомагаємо нашим неросійським клієнтам у скороченні їхніх операції. Ніякого нового бізнесу в Росії не буде", – заявив банк.

Банку довелося пояснювати свою позицію після того, як у ЗМІ потрапив лист його гендиректора Крістіана Зевінга до співробітників. У ньому він заявив, що Deutsche Bank не може піти з Росії повністю, тому що "це суперечить нашим цінностям" і в Росії залишаються клієнти банку, які не можуть моментально закрити свій бізнес.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Останній, хто буде уходити з росії, за собою хай вимкне світло.
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11.03.2022 23:04
+9
Штати мабуть за яйки придавили фашиків.
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11.03.2022 23:05
+7
https://t.me/D7_channel/5595

Мабуть найкрасивіше - поки що - відео з цієї війни!
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11.03.2022 23:06
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o kak....a sho take ?
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11.03.2022 23:04 Відповісти
Они просто свой лимит бабла уже отмыли. ))
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11.03.2022 23:12 Відповісти
В тему анекдот.

- "Америке хана" - подумал гражданин Иванов, когда увидел на обменнике

объявление "Долларов нет".
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11.03.2022 23:18 Відповісти
Останній, хто буде уходити з росії, за собою хай вимкне світло.
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11.03.2022 23:04 Відповісти
ni - pustj sgorit do tla
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11.03.2022 23:05 Відповісти
Штати мабуть за яйки придавили фашиків.
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11.03.2022 23:05 Відповісти
добра новина
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11.03.2022 23:06 Відповісти
я я
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11.03.2022 23:06 Відповісти
https://t.me/D7_channel/5595

Мабуть найкрасивіше - поки що - відео з цієї війни!
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11.03.2022 23:06 Відповісти
krasota !
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11.03.2022 23:07 Відповісти
воно все добре,але тільки подумаю про Маріуполь,то серце розривається.Ті літаки,якими могли б прикривати наступ закатані в асфальт великого будівництва...
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11.03.2022 23:11 Відповісти
Как я понял не фига Deutsche Bank не ушел из *********.
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11.03.2022 23:09 Відповісти
та як не пішов,вже піджали хвоста і поплентались нах фатерлянд
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11.03.2022 23:12 Відповісти
Общие слова про сокращение и отказ от новых проектов. Философское заявление.
Будут прокачивать большие потоки денег. Золотое время для них...
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11.03.2022 23:17 Відповісти
Не пішов. Читай уважніше - просто "поступово і дуже повільно згортається останні 8 років"
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11.03.2022 23:45 Відповісти
Пішов і перебуває в процессі, це не зовсім одне й теж саме. Перебувати в процесі можна й років з 5 ще.
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11.03.2022 23:14 Відповісти
дойче банк-это просто европейская прокладка для ФРС -его и делали под американские деньги,что б контролировать европу
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11.03.2022 23:10 Відповісти
нет.
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11.03.2022 23:53 Відповісти
Мабуть не все можливо зробити за один день як би нам цього не хотілось , на жаль. За кожною країною стоїть її народ з його вимогами і з необхідністю його захисту. В Італії оголосили довгостроковий страйк дальнобійщики через здорощення бензину. Своя сорочка ближча до тіла.
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11.03.2022 23:53 Відповісти
 
 