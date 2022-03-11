Deutsche Bank заявив про згортання роботи в Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Deutsche Bank у п'ятницю заявив, що згортає свою роботу в Росії і не буде розпочинати нових проєктів на території держави-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано на сайті банку.
"Deutsche Bank суттєво зменшив свою присутність в Росії з 2014 року. Ми перебуваємо в процесі згортання нашого бізнесу в Росії, що залишився, і допомагаємо нашим неросійським клієнтам у скороченні їхніх операції. Ніякого нового бізнесу в Росії не буде", – заявив банк.
Банку довелося пояснювати свою позицію після того, як у ЗМІ потрапив лист його гендиректора Крістіана Зевінга до співробітників. У ньому він заявив, що Deutsche Bank не може піти з Росії повністю, тому що "це суперечить нашим цінностям" і в Росії залишаються клієнти банку, які не можуть моментально закрити свій бізнес.
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