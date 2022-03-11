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Ймовірність нападу Білорусі на Україну "відносно невелика", - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ймовірність нападу Білорусі на Україну

Білоруська армія не заходила на територію України.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність нападу Білорусі відносно невелика. Якщо з'явитися, значить, вони досить швидко зрозуміють, що дарма це зробили", - наголосив він.

"Станом на сьогодні жодні білоруси на територію України не заходили. І, щиро кажучи, я дуже сумніваюся, що вони зайдуть", - додав Денисенко.

Читайте: Ніч минула спокійно порівняно з іншими, - МВС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
А зараз не з території Білорусі летять ракети, літаки? Це вже напад. Білорусь напала ще 24 числа
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11.03.2022 23:11
+7
https://t.me/D7_channel/5595

Мабуть найкрасивіше - поки що - відео з цієї війни!
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11.03.2022 23:06
+4
Ну зато личный состав в БД участие не принимает пока. Для беларусов это закончится плохо, как и для русни.
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11.03.2022 23:13
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https://t.me/D7_channel/5595

Мабуть найкрасивіше - поки що - відео з цієї війни!
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11.03.2022 23:06 Відповісти
Сподіваюсь хлопці стали на лижі до того як танки почали пуляти
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12.03.2022 00:30 Відповісти
Я теж...
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12.03.2022 01:18 Відповісти
Дякуємо, за щирі єкспертні сумніви.
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11.03.2022 23:08 Відповісти
А зараз не з території Білорусі летять ракети, літаки? Це вже напад. Білорусь напала ще 24 числа
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11.03.2022 23:11 Відповісти
Ну зато личный состав в БД участие не принимает пока. Для беларусов это закончится плохо, как и для русни.
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11.03.2022 23:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CuoJic4MCCM
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11.03.2022 23:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uxivtq064qw
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11.03.2022 23:14 Відповісти
У меня один вопрос - почему все видео снятые еще днем, в один момент начали сбрасывать в полуночь?
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11.03.2022 23:19 Відповісти
Це мабуть нове озброєння, обіцяне пйлом)
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11.03.2022 23:27 Відповісти
Не кажи гоп-поки не перескочиш
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11.03.2022 23:14 Відповісти
прямо сейчас - журналисты пишут шо колона техники уже на подъезде к Бресту..
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11.03.2022 23:19 Відповісти
И что делать? Киев им отдать или Львов с Луцком?
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11.03.2022 23:26 Відповісти
готовится , ****, а не пис-теть , шоб потом не просить гуманитарных коридоров..
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11.03.2022 23:28 Відповісти
ЗСУ уже давно знает об етой проблеме
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11.03.2022 23:38 Відповісти
давно знает ... а знает что Николаев уже третий день утюжат градами , а ответку дать нечем, завтра выйдут на одесское направление и кольцо замкнётся и прямая дорога на Одессу.. потом мимо Николаева на Южноукраинск с Вознесенска и Баштанки, затем в сторону одесской трассы -одновременно с моря в Одессу и с севера пмр Одесса в кольце , часть на Умань оттуда на Киев -Черкасы-Винница. Одновременно массированный обстрел ракетами городов Днепр, Львов, Луцк,Тернополь, Франковск, Ужгород,Ривне, Житомир и массированное наступление на Киев..., Волынь и Ривне со стороны беларуси...
Дай Бог чтобы я ошибался.
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12.03.2022 00:01 Відповісти
ещё один диванный сРАтег нарисовался
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12.03.2022 00:28 Відповісти
ещё одна тыловая крыса вылезла .. как там спится возле границы ? давно из дома выходил или жена с мамкой в магазин за сигаретками бегают?
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12.03.2022 00:32 Відповісти
Пекло для ворогів України - одне!
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11.03.2022 23:23 Відповісти
сейчас утюжат Николаев, обострение на донецком и киевском направлениях, труха сегодня блеял шото об окружении, утренние удары...-небо запад проходняк *****, это все не с проста , путин и ***** вместе, плять стратегом и не надо быть , но на завтра будет какой-то замес... а завтра уже через полтора часа..
З.Ы. Дай Бог чтобы я ошибался.
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11.03.2022 23:27 Відповісти
Звони 1551. Проси подвезти таблеток от паники.
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12.03.2022 00:08 Відповісти
уже 23 подвезли - такие тоже пис-тели "да быть такого не может, -та никагда" -только видел я этих "без паники" потом с диванами на крышах авто в сторону Умани и Житомира ... шо таблэтки не памагли?
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12.03.2022 00:12 Відповісти
делай что-нибудь полезное для своей семьи, для соседей... Не разводи здесь своё паническое говно. Это деструктивно и вредно.
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12.03.2022 00:16 Відповісти
ты уже дох наделал полезного..? небось отсиживаешься где-то в тылу в десяти км от границе , в теплой постельке спишь с отоплением и гарячей водичкой , и чемоданчики возле дверки уже собраны на "всякий случай". .. и с тепленького диванчика советики строчишь - "не развадите панику -эта вредна.."- своей жене и теще советы раздавай !
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12.03.2022 00:30 Відповісти
из тёмного подвала в смартфон панические тексты тыцяешь?
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12.03.2022 00:40 Відповісти
да угадал гавнюк , из Харькова , только из дома без отопления и воды, прихватило ...мороз .. а ты с какого города , тыловое ***** ?
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12.03.2022 00:46 Відповісти
Понимаю, что тебе тяжело, но обратись в первую очередь за психологической помощью. Не читай лишних новостей, которые не касаются твоего выживания, и не пиши в паблики панических текстов.
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12.03.2022 00:53 Відповісти
это не паника , это анализ ситуации , хорошо шо у меня есть генератор и запас бензина литров 70 . кстати когда 23 я набирал четыре канистры бенза и полный бак в авто меня тоже обозвали "паникером" правда знакомые , которые в уже 10.00 24 свалили нах из города в аж Закарпатье . Поверь здесь не до паники , живу рядом с Пятихатками и белгородским шоссе, ****** почти не переставая ... Слава Богу ничего не прилетело, пока ...
А вообще завтра -послезавтра буду пробовать выехать ....
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12.03.2022 01:08 Відповісти
свежий металолом
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11.03.2022 23:34 Відповісти
нельзя нам первыми
ударять по бульбофюреру беларусь член ОДКБ могут тогда казахстан втянуть
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11.03.2022 23:36 Відповісти
Якось так казали 23-го лютого.
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11.03.2022 23:41 Відповісти
тянули до последнего
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11.03.2022 23:45 Відповісти
"Ймовірність нападу Білорусі на Україну відносно невелика", - МВС

Відносно чого невелика?
Може відносно ЗЕленої впевненості в ненападі Росії?
Це питання, взагалі, знаходиться в компетенції МВС?
Чи може впродовж другої неділі бойових дій в нас немає ні головнокомандувача ні генштабу щоб зважено оцінити такі ризики?
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11.03.2022 23:53 Відповісти
Ну да. Трансграничные ракетные обстрелы - это ж не нападение. И гуманитарка, сброшенная на Чернигов с сушек - это ж наверное от Красного Креста.
Вадик, бросай грибы. Постарайся постепенно на траву переходить.
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12.03.2022 00:05 Відповісти
После Резникова, который не видел ударных группировок, надо 100 раз перепроверить!
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12.03.2022 07:50 Відповісти
Радник МВС має коментувати криміногенну ситуацію, а не військово-політичну.
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14.03.2022 04:08 Відповісти
 
 