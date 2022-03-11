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Ймовірність нападу Білорусі на Україну "відносно невелика", - МВС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Білоруська армія не заходила на територію України.
Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірність нападу Білорусі відносно невелика. Якщо з'явитися, значить, вони досить швидко зрозуміють, що дарма це зробили", - наголосив він.
"Станом на сьогодні жодні білоруси на територію України не заходили. І, щиро кажучи, я дуже сумніваюся, що вони зайдуть", - додав Денисенко.
Топ коментарі
+9 MARS dbcf58a2
показати весь коментар11.03.2022 23:11
+7 Sirenko Dmytro
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+4 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар11.03.2022 23:13
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Мабуть найкрасивіше - поки що - відео з цієї війни!
Дай Бог чтобы я ошибался.
З.Ы. Дай Бог чтобы я ошибался.
А вообще завтра -послезавтра буду пробовать выехать ....
ударять по бульбофюреру беларусь член ОДКБ могут тогда казахстан втянуть
Відносно чого невелика?
Може відносно ЗЕленої впевненості в ненападі Росії?
Це питання, взагалі, знаходиться в компетенції МВС?
Чи може впродовж другої неділі бойових дій в нас немає ні головнокомандувача ні генштабу щоб зважено оцінити такі ризики?
Вадик, бросай грибы. Постарайся постепенно на траву переходить.