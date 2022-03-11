Ймовірність нападу Білорусі на Україну "відносно невелика", - МВС

Білоруська армія не заходила на територію України.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність нападу Білорусі відносно невелика. Якщо з'явитися, значить, вони досить швидко зрозуміють, що дарма це зробили", - наголосив він.

"Станом на сьогодні жодні білоруси на територію України не заходили. І, щиро кажучи, я дуже сумніваюся, що вони зайдуть", - додав Денисенко.

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